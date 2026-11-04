https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/rossiya-pobedila-tam-gde-ukraina-proigrala-1066765488.html

Россия победила там, где Украина проиграла

Россия победила там, где Украина проиграла

Sputnik Абхазия

Вчера президент России сказал, что "внешние силы пытаются расколоть российское общество" и что "так было всегда на протяжении всей нашей более чем тысячелетней... 04.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-04T18:23+0300

2026-11-04T18:23+0300

2026-11-04T18:23+0300

мнение

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Вчера президент России сказал, что "внешние силы пытаются расколоть российское общество" и что "так было всегда на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории", пишет для РИА Новости Елена Караева. К сожалению, кое-что им, этим внешним силам, все-таки удалось. Проект "Украина" позволил взять бразды правления тем, кто украинцам обещал все, что им хотелось слышать, — а окончился этот проект за дверями пыточной в некогда блестящей столице некогда богатой страны.Народ, уступающий судьбу страны мутным и алчным силам, обречен. Сегодня, в День народного единства, когда на нашей улице праздник, а мир увидел чудовище, с которым мы сражаемся, это очевидно с беспощадной, кристальной ясностью. А еще в этот день стоит напомнить, что было бы, если бы наш народ, спасительный Казанский образ Богоматери, мужество духа и плоти не стали бы тем щитом, что помог Россию сохранить. И тем мечом, который выбил врагов. Из Кремля.Не в фигуральном, а в буквальном смысле.Бои с польско-литовскими оккупантами и предателями из бояр, которые тоже у нас имелись, велись в самом центре Москвы. Ополченцы, прошедшие сотни и тысячи километров, сражались в Китай-городе, Замоскворечье и на Красной площади. Трудно даже представить, находясь сегодня в этой державной, мощной и бесконечно уверенной красоте, что всего этого могло не быть.Если бы Кузьма Минин (гражданин, как напишет столетия спустя на его памятнике автор монумента Иван Мартос) не пришел к Дмитрию Пожарскому из рода Рюриковичей (князю, согласно той же надписи) и не попросил того возглавить войско ополченцев-освободителей.Единство, солидарность и умение собраться — последнее, что у нас оставалось тогда. У народа. Но не у государства. Страны, большой исторической России де-факто не существовало. В тогдашнем Смутном времени над Россией и русскими действовало внешнее управление. Казной распоряжались чужеземные супостаты.Проект "Украина" и его бюджет сегодня существуют только благодаря иностранным распорядителям и иностранным же вливаниям. Это точная копия той, четырехсотлетней с лишним эпохи.Все зеркально, потому что в отношении Запада к славянам за эти века не изменилось вообще ничего.Народ — главным образом простолюдины, православное духовенство и богатые купцы — дал на ополчение деньги. Не аристократы, нет. Аристократы как раз были крайне скупы, когда речь шла об освобождении страны, а значит, о ее спасении. Они не занимались защитой Отечества, у них гораздо лучше получалась торговля Россией по выгодной цене. Выгодной, естественно, для Запада.Народ, сильный духом, безгранично уверенный, что страну нужно спасать, собрал денег сколько нужно и даже больше. Смекалки, военного мастерства и опыта нам было не занимать, и трудолюбие в ратном деле имелось с избытком.Народ вышел на Красную площадь и вышиб врагов большой исторической России так, что их реваншистские визги до сих пор, спустя 414 лет, звенят в воздухе, вибрируя всеми мыслимыми децибелами.Мы сегодня не просто вспоминаем князя Пожарского, гражданина Минина, всех ратников и воинов, что были с ними, — мы их благодарим земным поклоном. За спасение.Мы сегодня, когда идет новое сражение за само существование нашей страны, от работы на ЛБС до настройки экономики, от регуляции финансов до преодоления последствий санкций, продолжаем то же дело. С тем же самоотвержением, с тем же мужеством и с той же стойкостью.Все желающие пожить, поторговать и пополучать удовольствие от процессов могут посмотреть в сторону проекта "Украина", Киева и его пыточных. Чтобы понять, к чему приводит отказ от самостоятельности и суверенности.Как и 414 лет назад, сегодня, 4 ноября 2026 года, в схватке решается судьба страны. И ее будущее. Судьба наша — и каждого из нас.Победили тогда, победим и сегодня.С Днем народного единства всех и каждого!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/1066762350.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/vo-vsem-vinovata-ukraina-sensatsionnoe-priznanie-vashingtona-1065395135.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/deputat-gosdumy-tatyana-moskalkova-nedobrozhelatelyam-ne-raskolot-narod-rossii-1066753013.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260304/zelenskiy-nashel-novyy-sposob-ubiystva-ukrainy-1061435015.html

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2026

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, авторы, колумнисты