https://sputnik-abkhazia.ru/20261108/stoyat-do-kontsa-evropa-ne-gotova-otkazatsya-ot-svoey-glavnoy-mechty-1066835804.html

Стоять до конца: Европа не готова отказаться от своей главной мечты

Стоять до конца: Европа не готова отказаться от своей главной мечты

Sputnik Абхазия

Европа пытается взять себя в руки, причем срочно. Нужна общая позиция по Украине, а ее уже нет — и откладывать решение проблемы больше нельзя. Тревогу бьет... 08.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-08T14:14+0300

2026-11-08T14:14+0300

2026-11-08T14:14+0300

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Европа пытается взять себя в руки, причем срочно. Нужна общая позиция по Украине, а ее уже нет — и откладывать решение проблемы больше нельзя. Тревогу бьет премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чье письмо председателю Европейского совета Антониу Коште якобы случайно утекло в прессу, пишет для РИА Новости Петр Акопов.Евросоюз производит впечатление полной неразберихи по украинскому вопросу, "действия без должной координации, когда инициативы сменяют друг друга и наслаиваются, не принесут нам пользы", пишет Мелони. И вообще, "создавая образ Европы, действующей вразнобой, мы лишь служим интересам тех, кто хочет затягивания конфликта".Что же беспокоит Мелони? Множество форматов, в рамках которых сейчас обсуждается Украина: встречи в Майами (где, кроме американцев с украинцами, встречались и европейцы) и Осло (те же американцы плюс два скандинавских премьера), телефонные переговоры Стубба и Стере с Путиным, предстоящие обсуждения на заседаниях "коалиции желающих" и Европейского политического сообщества (Евросоюз плюс желающие вступить в него). Такое обилие площадок "мешает эффективно решать одну из самых сложных проблем, вставших перед нашими странами", сетует Мелони и предлагает срочно договориться о едином лидере или институте, который возглавит переговорный процесс (проще говоря, будет представлять ЕС на организованных американцами переговорах между Россией и Украиной).Причем сделать это нужно уже на следующей неделе в Дублине: там в понедельник состоится заседание Европейского политического сообщества, а на следующий день пройдет неформальная встреча Евросовета (то есть лидеров всех стран ЕС). Прилетит в Ирландию и Зеленский.Кошта горячо поддержал Мелони: конечно, давно пора организовать участие ЕС в переговорах "с ясной и единой позицией". Но кто же мешает Европе сделать это? Неужели и тут виновата Россия? Вообще-то, даже странно, что до сих пор никто из европейских лидеров не обвинил лично Владимира Путина в том, что ЕС не может договориться об общей позиции и своем представителе на переговорах с Москвой. Хотя намеки на это уже есть: ведь Россию часто обвиняют в том, что она специально играет на противоречиях в Европе и раскалывает "цветущий сад".За почти пять лет гибридной войны с нашей страной европейцы привыкли к утверждению, что это Россия угрожает европейской безопасности. То, что Россия воспринимает европеизацию и атлантизацию Украины как безусловную угрозу своей безопасности, отвергается как "русская пропаганда". Сначала европейцы вообще не собирались обсуждать с нами наши интересы: мол, Москва должна вначале прекратить войну, смириться с тем, что Украина уходит на Запад, а уже потом ЕС согласится обсуждать будущие отношения с Россией и безопасность в большой Европе.Позиция абсолютно тупиковая: ведь еще в 2021-м Россия сформулировала свои условия для США и Европы, касающиеся НАТО, и они затрагивали не только Украину, но ее в первую очередь. А уж после начала СВО говорить о том, что Украина станет частью Европы (притом что все понимают, что Европейский союз пытаются постепенно превратить в военный блок), бессмысленно. Если, конечно, не верить в возможность нанесения России стратегического поражения, но об этом уже практически не говорят даже самые упертые европейские атлантисты.Поэтому сейчас Европе мешают не отсутствие "уполномоченного на переговоры с Путиным" и даже не разногласия между входящими в ЕС странами. Ей мешает уверенность в том, что по итогу конфликта она заберет себе Украину. Для начала конструктивных переговоров с Россией ЕС нужно только одно — оставить эти пустые мечтания. Тогда европейским представителям будет о чем говорить и договариваться с нами — в противном случае им придется упрекать в затягивании войны только самих себя.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261021/uzhe-ne-kontroliruetsya-evropa-pogruzhaetsya-v-khaos-iz-za-ukrainy-1066484535.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261021/1066491815.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261014/chetyre-vsadnika-apokalipsisa-skachut-v-evropu-rossii-sredi-nikh-net-1066326826.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260825/ukraina-35-let-nezavisimosti-ot-zdravogo-smysla-1065168562.html

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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