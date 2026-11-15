https://sputnik-abkhazia.ru/20261115/takogo-esche-ne-bylo-evropeytsev-obvinili-v-sotrudnichestve-s-rossiey-1066961649.html

"Такого еще не было": европейцев обвинили в сотрудничестве с Россией

"Такого еще не было": европейцев обвинили в сотрудничестве с Россией

Sputnik Абхазия

ЕС продолжает трясти от массовых акций протеста. Октябрьский бунт французов, албанцев, немцев и итальянцев в ноябре поддержали испанцы, чехи и поляки. Что... 15.11.2026, Sputnik Абхазия

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ЕС продолжает трясти от массовых акций протеста. Октябрьский бунт французов, албанцев, немцев и итальянцев в ноябре поддержали испанцы, чехи и поляки. Что происходит и какие возможны последствия — в материале Михаила Каткова для РИА Новости.Королевские покоиВ Испании 11 ноября впервые за 14 лет состоялась общенациональная забастовка. Два крупнейших профсоюза страны, 1 UGT (Unión General de Trabajadores, Всеобщий союз трудящихся) и CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Профсоюзная конфедерация рабочих комиссий), а также региональные ассоциации квартиросъемщиков вывели на улицы около четырех миллионов человек.Полиция зафиксировала несколько попыток ограбления магазинов и поджогов мусорных баков. Задержали 50 человек.Поводом протестов послужило то, что парламент Испании не утвердил постановления об ограничении арендной платы и автоматическом продлении договоров аренды. В результате правительство Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) подало в отставку. Досрочные выборы назначили на 29 ноября.По оценкам социологов, в фаворитах правые — "Голос" и Народная партия. По подсчетам компании SocioMetrica, вместе они могут получить около 200 депутатских мандатов из 350. ИСРП — 108. В Институте изучения общественного мнения 40dB отмечают: треть избирателей не хочет голосовать. Уходящий премьер-министр Педро Санчес остается самым популярным политиком в стране, его рейтинг — 29,2 процента. У лидера "Голоса" Сантьяго Абаскаля — 21,2.После забастовки парламент все же ограничил размеры арендной платы. Для второго законопроекта социалистам не хватило двух голосов.От любви до ненавистиЕсли испанское правительство уже пало, а страна ждет нового, то в Чехии кабмин еще сопротивляется.В Праге десятки тысяч митинговали из-за попыток властей усилить контроль за Чешским телевидением (CT) и Чешским радио (CRo). Эти СМИ частично финансируются за счет лицензионных сборов с населения, а правительство Андрея Бабиша хочет перевести их на полное гособеспечение, называя нынешнюю систему незаконным налогом. Оппозиция утверждает, что власти, взяв СМИ под полный финансовый контроль, начнут влиять на их редакционную политику, в том числе исключат из эфирных сеток критические сюжеты, которые там периодически появляются.Причем в результате реформы бюджеты этих вещательных организаций сократятся на 15 процентов. В CT и CRo предупредили о сокращении штатов и закрытии некоторых программ. Противники Бабиша считают это "актом культурного вандализма".Сами по себе протесты из-за СМИ — едва ли серьезная проблема для властей, но это свидетельство стремительной утраты правительством народной поддержки. На парламентских выборах в октябре 2025-го партия Бабиша "Акция недовольных граждан" набрала 34,51 процента и сформировала правящую коалицию с "Автомобилистами" (6,77 процента) и "Свободой и прямой демократией" (7,78). Однако, по данным социологического центра Kantar, если бы выборы состоялись сейчас, союзники Бабиша могли бы не преодолеть пятипроцентный барьер, а результат его партии ухудшился бы на пять процентов.Кроме того, на октябрьских выборах в сенат правящая коалиция не получила ни одного места.Дошло до того, что Бабиш решил не присутствовать на торжествах по случаю годовщины "бархатной революции", которая отмечается 17 ноября. Он надеется, что это "ослабит напряженность" в стране.Парад националистовВ Польше президент Кароль Навроцкий, напротив, принял участие в праздничном марше по случаю Дня независимости. Он возглавил в Варшаве 500-тысячную толпу, которая сыпала оскорблениями в адрес премьер-министра Дональда Туска.Никогда прежде День независимости не отмечали столь массово. Предыдущий рекорд был в 2018 году: 250 тысяч. Но тогда правительство не проклинали, потому что его контролировала национал-консервативная партия Навроцкого "Право и справедливость" (ПиС).Напомним, в конце октября Туск и Навроцкий вошли в клинч из-за кризиса вокруг Конституционного суда (КС), потому что евролибералы ввели туда через парламент своих людей. Президент назвал это госпереворотом, премьер — победой верховенства права.Выборы в парламент намечены на октябрь 2027-го. Издание Wirtualna Polska считает, что у партий Туска и Навроцкого нет достаточной поддержки для формирования следующего правительства: коалиции во главе с ГК не хватит девяти депутатских мандатов, а альянсу вокруг ПиС — 16. При этом 23 места может получить партия "Развитие плюс", которая в апреле откололась от ПиС. Аналитики не исключают, что именно она решит, каким будет кабмин.В поисках крайнегоВиновата в этом кризисе, разумеется, Москва. Так, по крайней мере, утверждает глава МИД Польши Радослав Сикорский."Обратите внимание: мы сталкиваемся с беспрецедентным по своим масштабам сотрудничеством в онлайн-пространстве между российскими аккаунтами и представителями глобальных ультраправых сил. Это очевидный альянс или по меньшей мере взаимодействие", — заявил он.В октябре в том же духе выступил Эди Рама, премьер-министр Албании, где граждане добиваются роспуска правительства из-за его коррумпированности и готовности продать американцам природоохранную зону для строительства там курорта.Политолог Владимир Оленченко указывает на очевидную некомпетентность европейских политиков. Они не в состоянии решить внутренние проблемы, поэтому удобнее переложить ответственность на иностранные силы."У протестов, охвативших европейские страны, есть кое-что общее. Все вызваны социально-экономическими причинами и неспособностью правительств выйти из кризиса. Всплеск недовольства неслучайно пришелся на осень — это период рассмотрения бюджетов на следующий год. Населению объясняют: 2027-й будет сложным, нужно потерпеть, цены, в том числе на "коммуналку" и продукты, еще больше вырастут, а мы тем временем увеличим расходы на армию. Кому такое понравится? Вот люди и протестуют. Другое дело, что в каждом отдельном случае находится свой "спусковой крючок", — говорит эксперт.По его мнению, европейские власти ничего не добьются, обвиняя в своих бедах Россию или принимая репрессивные законы. Поэтому протесты продолжат усиливаться как минимум до президентских выборов во Франции. Если там победит Марин Ле Пен, возможно, лидеры других государств изменят политику, не желая повторять судьбу режима Эммануэля Макрона, а также быть свергнутыми толпой.

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