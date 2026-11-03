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Что случилось с будущим молодежи в Европе
Что случилось с будущим молодежи в Европе
Sputnik Абхазия
Социальные протесты во Франции набирают силу и распространяются на другие страны объединенной Европы, как эпидемия, пишет для РИА Новости Александр Яковенко... 03.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-03T14:17+0300
2026-11-03T14:17+0300
мнение
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аналитика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/0d/1032214260_0:299:3068:2025_1920x0_80_0_0_be34773db3837cead45ed6db1a879ca8.jpg
Социальные протесты во Франции набирают силу и распространяются на другие страны объединенной Европы, как эпидемия, пишет для РИА Новости Александр Яковенко. Похоже, что Франция Макрона оказалась слабым звеном всей европейской конструкции, пребывающей в состоянии коллективной веймаризации, отсылающей к межвоенному периоду европейской истории. На этот раз эрзацем мирового конфликта является прокси-война Запада против России на Украине, на перспективу поражения в которой Европа реагирует курсом на милитаризацию и закручивание гаек в сфере социальной политики. Эта политика европейских глобалистских элит подрывает послевоенный "общественный договор" о социально ориентированной экономике, который был принят в ответ на "вызов Советского Союза". В результате Европа постепенно стала скатываться в затяжной кризис. Но что за этим стоит и в чем причина?Налицо закономерный результат политики элит, прошедших негативный отбор американцев в тепличной атмосфере 90-х. Политики, инерционно движущейся на базе неолиберальной экономики и безальтернативной на уровне основных традиционных партий.Элиты неслучайно упорствуют, цепляясь за власть и прикрываясь "российской угрозой". На этот раз кризис европейского общества обрел стойкое поколенческое измерение. Уже стало общим местом в западной политологии писать, что сломался тренд, заключавшийся в том, что каждое следующее поколение будет жить лучше предыдущего. Это не только перестало быть фактом — на протяжении уже второго поколения пропала вера в то, что молодежи удастся хотя бы сохранить уровень жизни своих родителей.Данная ситуация охватывает такие ключевые для воспроизводства населения факторы, как перспективы занятости и достойной зарплаты, включая доступность собственного, а не съемного жилья. Сплошь и рядом единственным ресурсом становится наследование жилья родителей, которые обзавелись им в другую эпоху, имеют социальное обеспечение и накопления, уже недоступные лицам младше 35 лет. Затягивающийся на 10-12 лет студенческий период не меняет сути дела, а лишь искажает реальную статистику безработицы. Этот поколенческий разрыв обрел критическую массу при абсолютной неспособности элит смягчить ситуацию, что потребовало бы с его стороны кардинальной смены курса и перераспределения наличных ресурсов развития, которых становится все меньше по мере роста населения и замедления экономического роста.Все началось еще в 1980-е, когда высшее образование перестало быть билетом в средний класс: его разрушение началось уже тогда и лишь частично объясняется глобализацией и невозможностью создания адекватного числа рабочих мест взамен утерянных в связи с переводом традиционных отраслей в развивающиеся экономики, включая Китай, Индию, Турцию и страны Юго-Восточной Азии. Процесс вымывания среднего класса сопровождался падением стандартов среднего образования под лозунгом его "либерализации". Наиболее явно это проявилось в США и Канаде в те же 1980-е, когда до 30 процентов поступивших в университеты отсеивались на начальном этапе обучения, поскольку не обладали элементарными знаниями и навыками, включая владение родным языком и умение формулировать свои мысли: в школах серьезный учебный процесс начинался с 10-го класса (при 12 классах), когда лишь немногие могли восполнить потерянные критические для развития первые девять лет обучения.Значение стали иметь такие факторы, как работа с детьми в семье и получение образования в привилегированных учебных заведениях, как правило частных, где спрашивали с учащихся с первых лет обучения. Образование, таким образом, становилось элитарным, разделяя общество на узкую элиту, по большей части наследственную, и остальную массу населения, которая маргинализировалась, теряя доступ к знаниям и высокой культуре.Но стратегия западных элит идет глубже. Она приоткрылась в годы правления Джо Байдена в США с линией на разрушение исторически сложившейся американской идентичности под предлогом "культуры отмены", "критической расовой теории" и "пробужденчества/воукизма". Тогда же стали озвучиваться идеи пост- и трансгуманизма, которые отсылают к антиутопиям Оруэлла и Хаксли с их жесткой и мягкой схемами разделения человечества на элиты и все остальное население на постоянной основе вплоть до его закрепления на биологическом уровне.Так что процесс, о котором впервые предупреждал Достоевский в "Бесах" (шигалевщина и идея Петра Верховенского о "двух поколениях разврата" для перехода человека в стадное состояние) и "Легенде о Великом инквизиторе", пошел. Он называл это "человекобожеством" и следствием попыток создания рая на земле. Речь об отрицании христианства и утверждаемого им человеческого достоинства — "по образу и подобию". Тот же Фрэнсис Фукуяма в порыве откровенности писал в связи с Ницше, что западная политическая мысль так и не преодолела отказ признать равенство человеческого достоинства.Так что ныне мягкое подавление сменяется жестким, с полицейским произволом и сопровождается перспективой ограничения избирательных прав значительной части населения тем или иным способом, включая идеи о запрете внесистемных политических сил и движений, таких как "Национальное объединение" и "Альтернатива для Германии", или непризнание их победы на выборах, о чем уже поговаривают во Франции и Германии, но пока не знают, с чего начать. Отчасти это состояние западного общества объясняет врожденную враждебность элит по отношению к России — в своей цивилизационной инаковости мы служим препятствием на пути реализации их планов в отношении человечества.Таким образом, отсутствие достойного будущего в Европе для большей части молодежи подпитывает неудовлетворенность и даже озлобленность своей жизнью, что в конечном счете вылилось в протесты. Требования к президенту Макрону уйти в отставку мало что изменят в ломающейся социальной модели развития западноевропейского общества. В основе этого кризиса лежат упрямые факты положения дел в экономике: элиты не только пропустили момент для проведения радикальных реформ, но и усугубили ситуацию ставкой на войну с Россией на Украине, которая "все спишет". Такой курс ударил бумерангом по странам Евросоюза, потерявшего конкурентоспособность, а с ней и экономический рост. Европа по вине своих элит оказалась у разбитого корыта, это особенно трагично для молодежи, у которой отнимают будущее.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261014/chetyre-vsadnika-apokalipsisa-skachut-v-evropu-rossii-sredi-nikh-net-1066326826.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260816/eto-uzhe-katastrofa-evropa-gotovitsya-k-khudshemu-1065013191.html
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Александр Яковенко
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мнение, авторы, колумнисты, аналитика
мнение, авторы, колумнисты, аналитика

Что случилось с будущим молодежи в Европе

14:17 03.11.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПодготовка к саммиту ЕС в Брюсселе
Подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2026
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Открытие IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - Sputnik Абхазия
Александр Яковенко
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Социальные протесты во Франции набирают силу и распространяются на другие страны объединенной Европы, как эпидемия, пишет для РИА Новости Александр Яковенко. Похоже, что Франция Макрона оказалась слабым звеном всей европейской конструкции, пребывающей в состоянии коллективной веймаризации, отсылающей к межвоенному периоду европейской истории. На этот раз эрзацем мирового конфликта является прокси-война Запада против России на Украине, на перспективу поражения в которой Европа реагирует курсом на милитаризацию и закручивание гаек в сфере социальной политики. Эта политика европейских глобалистских элит подрывает послевоенный "общественный договор" о социально ориентированной экономике, который был принят в ответ на "вызов Советского Союза". В результате Европа постепенно стала скатываться в затяжной кризис. Но что за этим стоит и в чем причина?
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Четыре всадника Апокалипсиса скачут в Европу. России среди них нет
14 октября, 11:52
Налицо закономерный результат политики элит, прошедших негативный отбор американцев в тепличной атмосфере 90-х. Политики, инерционно движущейся на базе неолиберальной экономики и безальтернативной на уровне основных традиционных партий.
Элиты неслучайно упорствуют, цепляясь за власть и прикрываясь "российской угрозой". На этот раз кризис европейского общества обрел стойкое поколенческое измерение. Уже стало общим местом в западной политологии писать, что сломался тренд, заключавшийся в том, что каждое следующее поколение будет жить лучше предыдущего. Это не только перестало быть фактом — на протяжении уже второго поколения пропала вера в то, что молодежи удастся хотя бы сохранить уровень жизни своих родителей.
Данная ситуация охватывает такие ключевые для воспроизводства населения факторы, как перспективы занятости и достойной зарплаты, включая доступность собственного, а не съемного жилья. Сплошь и рядом единственным ресурсом становится наследование жилья родителей, которые обзавелись им в другую эпоху, имеют социальное обеспечение и накопления, уже недоступные лицам младше 35 лет. Затягивающийся на 10-12 лет студенческий период не меняет сути дела, а лишь искажает реальную статистику безработицы. Этот поколенческий разрыв обрел критическую массу при абсолютной неспособности элит смягчить ситуацию, что потребовало бы с его стороны кардинальной смены курса и перераспределения наличных ресурсов развития, которых становится все меньше по мере роста населения и замедления экономического роста.
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Все началось еще в 1980-е, когда высшее образование перестало быть билетом в средний класс: его разрушение началось уже тогда и лишь частично объясняется глобализацией и невозможностью создания адекватного числа рабочих мест взамен утерянных в связи с переводом традиционных отраслей в развивающиеся экономики, включая Китай, Индию, Турцию и страны Юго-Восточной Азии. Процесс вымывания среднего класса сопровождался падением стандартов среднего образования под лозунгом его "либерализации". Наиболее явно это проявилось в США и Канаде в те же 1980-е, когда до 30 процентов поступивших в университеты отсеивались на начальном этапе обучения, поскольку не обладали элементарными знаниями и навыками, включая владение родным языком и умение формулировать свои мысли: в школах серьезный учебный процесс начинался с 10-го класса (при 12 классах), когда лишь немногие могли восполнить потерянные критические для развития первые девять лет обучения.
Значение стали иметь такие факторы, как работа с детьми в семье и получение образования в привилегированных учебных заведениях, как правило частных, где спрашивали с учащихся с первых лет обучения. Образование, таким образом, становилось элитарным, разделяя общество на узкую элиту, по большей части наследственную, и остальную массу населения, которая маргинализировалась, теряя доступ к знаниям и высокой культуре.
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"Исторический момент": Трамп разжег конфликт в Евросоюзе
14 марта, 12:48
Но стратегия западных элит идет глубже. Она приоткрылась в годы правления Джо Байдена в США с линией на разрушение исторически сложившейся американской идентичности под предлогом "культуры отмены", "критической расовой теории" и "пробужденчества/воукизма". Тогда же стали озвучиваться идеи пост- и трансгуманизма, которые отсылают к антиутопиям Оруэлла и Хаксли с их жесткой и мягкой схемами разделения человечества на элиты и все остальное население на постоянной основе вплоть до его закрепления на биологическом уровне.
Так что процесс, о котором впервые предупреждал Достоевский в "Бесах" (шигалевщина и идея Петра Верховенского о "двух поколениях разврата" для перехода человека в стадное состояние) и "Легенде о Великом инквизиторе", пошел. Он называл это "человекобожеством" и следствием попыток создания рая на земле. Речь об отрицании христианства и утверждаемого им человеческого достоинства — "по образу и подобию". Тот же Фрэнсис Фукуяма в порыве откровенности писал в связи с Ницше, что западная политическая мысль так и не преодолела отказ признать равенство человеческого достоинства.
Так что ныне мягкое подавление сменяется жестким, с полицейским произволом и сопровождается перспективой ограничения избирательных прав значительной части населения тем или иным способом, включая идеи о запрете внесистемных политических сил и движений, таких как "Национальное объединение" и "Альтернатива для Германии", или непризнание их победы на выборах, о чем уже поговаривают во Франции и Германии, но пока не знают, с чего начать. Отчасти это состояние западного общества объясняет врожденную враждебность элит по отношению к России — в своей цивилизационной инаковости мы служим препятствием на пути реализации их планов в отношении человечества.
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Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 12:53
Таким образом, отсутствие достойного будущего в Европе для большей части молодежи подпитывает неудовлетворенность и даже озлобленность своей жизнью, что в конечном счете вылилось в протесты. Требования к президенту Макрону уйти в отставку мало что изменят в ломающейся социальной модели развития западноевропейского общества. В основе этого кризиса лежат упрямые факты положения дел в экономике: элиты не только пропустили момент для проведения радикальных реформ, но и усугубили ситуацию ставкой на войну с Россией на Украине, которая "все спишет". Такой курс ударил бумерангом по странам Евросоюза, потерявшего конкурентоспособность, а с ней и экономический рост. Европа по вине своих элит оказалась у разбитого корыта, это особенно трагично для молодежи, у которой отнимают будущее.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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