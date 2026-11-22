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Маэстро в небе: как ученик Гагрской школы стал героем войны и советского кино

Маэстро в небе: как ученик Гагрской школы стал героем войны и советского кино

Sputnik Абхазия

Средняя школа №2 в Гагре носит имя дважды Героя СССР, летчика Виталия Попкова, чей образ стал прототипом героя советского фильма "В бой идут одни старики". 22.11.2026, Sputnik Абхазия

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О том, кем был Виталий Попков и почему одна школа названа в его честь, какие подвиги он совершил в годы Великой Отечественной войны, что помнят очевидцы о его приезде в Абхазию и как школа чтит и хранит историю, читайте в материале Sputnik.Бадри Есиава, SputnikШкольный музейГагрской средней школе №2 – одному из самых старых общеобразовательных учреждений Абхазии – в этом году исполняется 122 года. Точная дата открытия школы неизвестна, но неопровержимым фактом остается то, что она была построена принцем Александром Ольденбургским в качестве церковно-приходской.Педагогический коллектив и ученики с большим уважением относятся к истории не только своей школы, но и к героям, которые добились победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.В этом году в стенах школы открыли обновленный Музей боевой и трудовой славы, который был основан по инициативе Заслуженного учителя Абхазии, кавалера ордена Ахьдз-Апша II и III степеней Аделаидой Капба в 1988 году. Сегодня Капба, в свои 97 лет, продолжает работать заведующей этого музея.Открытие посетили министр просвещения Хана Гунба и и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников.Как рассказала Sputnik директор школы Изабелла Ажиба, до обновления музея в нем действовали только два зала."Зал трудовой славы до последнего времени сделан не был. Теперь в нем установлен стенд с фотографиями выпускников, которые добились высоких результатов в работе, их родителей, директоров, наших педагогов. Даже сохранились снимки двух учителей с 1912 года", – уточнила она.Кроме того, в музее школы есть стенды, посвященные первым президентам Абхазии – Владиславу Ардзинба и Сергею Багапш, военачальникам, павшим героям двух войн, принцу Александру Ольденбургскому и, конечно же, самому Виталию Попкову.Путь к героюВ течение ста лет школа не раз переименовывалась, ее статус меняли на училище, а в годы Великой Отечественной войны здание использовали в качестве госпиталя.Имя дважды Героя СССР Виталия Попкова школа стала носить с 2003 года. Второе дыхание она получила в 2012 году, когда там завершился капитальный ремонт за счет средств из бюджета Краснодарского края.Сегодня эта школа – определенно одно из красивейших общеобразовательных учреждений в стране. Облик здания, как и задумывалось принцем, напоминает дворец. Во дворе есть фонтан и зоны отдыха, из окон верхних этажей школы, выходящих на запад, видно море, из окон, выходящих на восток, горы.Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в холл образовательного учреждения – это массивный бюст Виталия Попкова и табличка с его именем и регалиями.По словам Заслуженного педагога Абхазии с 70-летним стажем Аделаиды Капба, которая руководит школьным музеем, Попков был отличником. Параллельно с учебой он посещал занятия в Сухумском аэрокружке и планерную школу.За годы войны с нацистской Германией Попков участвовал в 117 воздушных боях, сбил 47 вражеских самолетов, а свою первую Золотую звезду получил в 1942 году в возрасте 20 лет.Виталий Попков родился 1 мая 1922 года в Москве в семье госслужащих. Его отец Иван Попков работал в гараже особого назначения при Совнаркоме и правительстве Советского Союза.В 1927 году семья Попковых переезжает в Сочи, а глава семейства начинает работать шофером на даче Иосифа Сталина, с которым маленький Виталий не раз пересекался и даже получал от вождя народов конфеты.Попков также сдружился с младшим сыном Сталина, Василием. Насколько известно, Василий испытывал страсть к авиации, и именно он разжег интерес к полетам у Виталия Попкова.Спустя семь лет Попковы переехали в Гагру, где прожили до 1938 года. Виталий учился в гагрской русской средней школе, которая сегодня носит его имя. Когда ему исполнилось 15 лет, он стал посещать планерную школу и решил навсегда связать свою жизнь с авиацией.В 1938 году Попковы возвращаются в Москву, а еще через два года Виталия призвали в армию. После службы в рядах Красной армии он поступает в Чугуевское авиационное училище летчиков-истребителей вблизи Харькова.Попков был в числе лучших курсантов и по окончании учебы остался работать в училище инструктором, но тут началась Великая Отечественная война. На фронт Попкова не отправляли, он строчил рапорт за рапортом, чтобы его перевели в действующую армию.Лишь спустя шесть рапортов Виталий Попков получил "добро" и попал в четвертый запасной авиаполк авиабригады ВВС Московского военного округа. Некоторые время молодого летчика держали подальше от самолетов, но он продолжал настаивать на том, чтобы ему дали шанс проявить себя.Когда Попкову все же позволили сесть за штурвал, бойкий нрав соскучившегося по небу 20-летнего юнца не дал ему провести полет спокойно. Виталий решил продемонстрировать свои навыки и немного перестарался – он сделал несколько фигур высшего пилотажа на критически низкой высоте.Такая наглость не осталась без последствий. Попков был наказан дежурствами в воинской части и уж тогда действительно сильно заскучал. От безделья он мог подолгу лежать на лужайке и ловить кузнечиков. Так за ним закрепилось прозвище "Кузнечик".Храбрость КузнечикаПозже Виталий Попков попал на Калининский фронт в пятый гвардейский истребительный авиационный полк. Интересный факт, что название вышедшего на экраны в 1974 году советского фильма "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова, сыгравшего главную роль Алексея Титаренко по прозвищу Маэстро, было придумано исходя из определенного уклада службы в этом полку.Дело в том, что в том полку новичков к полетам допускали не сразу. Во избежание потерь, они должны были сначала набраться опыта у старших товарищей.Как пишет журналист Алексей Волынец в своей статье, посвященной столетию со дня рождения Виталия Попкова, первый боевой вылет будущего дважды Героя СССР произошел случайно.Удачно приземлившегося Кузнечика встретил командир полка, который из-за тревоги даже не успел натянуть на себя гимнастерку.– "Что ж ты, Кузнечик, и второй "бомбер" не завалил?" – в шутку спросил командир.Попков не замешкался и ответил с юмором:– "Так вы, товарищ командир, своим нижним бельем мне всех фрицев распугали…". Этот эпизод и стал одной из сцен в советском фильме.От Кузнечика до МаэстроО Виталии Попкове написана не одна книга и не один десяток статей. Свои награды и славу он заслужил исключительной храбростью, проявленной в боях с фашизмом. Каждый вылет, каждое задание были сопряжены с рисками для жизни, и Попкову не раз удавалось обмануть смерть.В августе 1942 года его истребитель был подбит. Всего за несколько секунд до падения пилот успел отстегнуть ремни и дернуть за кольцо парашюта, который от резких порывов воздуха разошелся по швам.Юному летчику повезло. Парашют зацепился за ветки деревьев и смягчил падение. Внизу оказалось болото. Виталий Попков с ожогами ног и осколочными ранениями с помощью строп оставшейся части парашюта сумел выбраться на твердую почву. В госпитале, где он проходил долгое лечение, Попков познакомился со своей будущей супругой Раисой Волковой, работавшей в медслужбе.В августе 1944 года группа истребителей под командованием Попкова возвращалась после совершенной на аэродром противника атаки в окрестностях Одессы. На обратном пути они попали под обстрел зенитной артиллерии, в самолет Попкова попал снаряд.В перерывах между боями с противником и подготовками к ним, Виталий Попков и некоторые его товарищи занимались музыкой. Они даже создали свой оркестр в полку и давали концерты по вечерам, что воодушевляло уставших от войны защитников Родины.Основным музыкальным направлением они выбрали джаз, но также пилоты не забывали и о русских народных песнях.Как пишет журналист Алексей Волынец, много десятилетий спустя супруга Виталия Попкова Раиса Волкова вспоминала, что однажды эскадрилья в небе над Днепропетровском устроила немцам самый настоящий "небесный джаз". Тогда сбили десять немецких самолетов, три из которых на счету Виталия.Заместитель Попкова, Герой Советского Союза Сергей Глинкин прямо в воздухе обратился к начальнику с просьбой разрешить "запеть":Некоторым летчикам 5-го гвардейского авиаполка довелось летать на самолетах, которые были подарены Народным артистом СССР Леонидом Утесовым. На бортах этих двух истребителей были надписи "Веселые ребята" и "От джаз-оркестра Л. Утесова".Символично было и то, что родом Утесов был из Одессы, а на подаренных им самолетах летчики освобождали его родной город.В общей сложности за годы войны летчики эскадрильи по предводительством Попкова сбили 236 самолетов противника, провели 436 воздушных боев, 481 штурм и 4032 раза сопроводили советские бомбардировщики во время атаки на вражеские позиции.Помимо двух золотых звезд Героя СССР, Виталий Попков также был удостоен ордена Ленина и званий Заслуженного военного летчика СССР, генерал-лейтенанта авиации. Он пользовался большим уважением в высших кругах, был почетным гражданином более 50 городов, в том числе Москвы, Киева, Праги, Вены и Гагры.9 Мая 1945 года, в День Победы в Великой Отечественной войне, Виталий Попков и Раиса Волкова сыграли свадьбу. Свидетелем на этом важном событии был Василий Сталин. У Виталия и Раисы родилось трое детей – сын и две дочери.Возвращение в ГагруВ 1943 году Виталий Попков посетил свою школу в Гагре. Аделаида Капба тогда была ученицей 9 класса, ей довелось воочию увидеть героя СССР.По воспоминаниям Капба, легендарный летчик встретился с педагогами школы и ее учениками, ответил на интересовавшие их вопросы, в том числе о своих подвигах.Встречали гостя торжественно. Звучала музыка, стоял живой коридор из учеников от места парковки его автомобиля до школьного крыльца, был организован концерт.Копии снимков визита Попкова, а также статьи из газет и книги о нем хранятся в школьном музее. На столетие родной школы в Абхазии Виталий Попков прислал поздравительную телеграмму.После Победы Попков продолжил службу в Военно-воздушных силах, а в 1951 году окончил Военно-воздушную академию. Спустя еще 13 лет с золотой медалью он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.Он также командовал авиационной дивизией, был заместителем командующего авиацией Балтийского флота, служил в Генеральном штабе Вооруженных сил. В 1980 году стал преподавать в Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского.Советский ас ушел на пенсию в 1989 году и занялся общественной деятельностью. Свой последний полет он совершил на спортивном самолете в 2005 году в память о своих однополчанах.Герой авиации и всей страны в целом скончался 6 февраля 2010 года, не дожив до своего 88-летия всего три месяца. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Около станции метро "Цветной бульвар" в Москве ему установлен памятник.

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