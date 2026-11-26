https://sputnik-abkhazia.ru/20261126/abkhazskaya-mechta-mir-blagopoluchie-i-uverennost-v-buduschem-1067196485.html

Абхазская мечта: мир, благополучие и уверенность в будущем

Абхазская мечта: мир, благополучие и уверенность в будущем

Sputnik Абхазия

Что объединяет жителей Абхазии, каким они видят будущее своей страны и о чем мечтают лично? Ответы на эти вопросы попытались получить специалисты Лаборатории... 26.11.2026, Sputnik Абхазия

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Что объединяет жителей Абхазии, каким они видят будущее своей страны и о чем мечтают лично? Ответы на эти вопросы попытались получить специалисты Лаборатории социологических исследований при Центре науки и образования МГУ при Абхазском госуниверситете. В октябре 2026 года они провели социологический опрос "Абхазская мечта": о чем мечтают жители Абхазии?" В исследовании приняли участие 723 человека из всех районов республики.Результаты показали, что представление об общей мечте, объединяющей народ, существует для большинства опрошенных. При этом в ответах жителей переплетаются сразу несколько тем: мир и безопасность, сохранение национальной идентичности, экономическое развитие, справедливость и достойная жизнь. За масштабными общественными ожиданиями стоят вполне конкретные человеческие желания — создать семью, воспитать детей, иметь собственное жилье, получить хорошее образование и уверенно смотреть в завтрашний день.Представления об общей Абхазской мечте Общая Абхазская мечта существует — так считают 77% участников исследования. Из них 45,9% уверенно ответили "да", еще 31,1% выбрали вариант "скорее да". Не согласны с этим утверждением 9,2% опрошенных, а 13,7% затруднились ответить.Ядро общей мечты, судя по ответам респондентов, прежде всего связано с миром и безопасностью. Этот вариант выбрали 73,2% участников опроса. Почти столь же значимым оказалось сохранение абхазского языка, культуры и традиций — 69,7%.На третьем месте — справедливость и законность 54%, далее следуют образование и медицина 52,4%. Почти половина опрошенных, 49,4%, также включили в число составляющих Абхазской мечты международное признание и субъектность республики.Работу и достаток, а также семью и детей отметили по 42,7% респондентов. Инфраструктура и комфортная среда оказались в конце списка — их выбрали 24,1%.Однако открытые ответы участников исследования позволяют увидеть за статистикой более объемную картину. Когда жителей попросили своими словами объяснить, что для них означает Абхазская мечта, чаще всего они говорили о независимости и международном признании. Эта тема объединила 25,4% содержательных ответов.Еще 19,4% ответов касались развития страны и благополучия людей. Речь шла о создании рабочих мест, росте доходов, привлечении инвестиций, улучшении дорог, водоснабжения и электроснабжения.Мир, безопасность и стабильность стали главной темой 17,6% ответов, а сохранение языка, культуры и традиций — 17%. Жители говорили о жизни без войны и страха, передаче национальных обычаев следующим поколениям, сохранении исторической памяти и уважении к Апсуара.Образ будущего АбхазииКакой жители Абхазии хотят видеть свою страну через 10–15 лет? В ответах на этот вопрос на первый план вышли два направления — экономическое развитие и сохранение национальной идентичности.Больше половины опрошенных – 59,6% хотели бы видеть Абхазию экономически развитой и самодостаточной. Еще 56,4% считают важным, чтобы республика сохранила свой язык и культуру.В числе других характеристик желаемого будущего — высокий уровень безопасности – 43% и соблюдение прав и свобод граждан – 40,1%. Социальную поддержку, как важную составляющую будущего страны, отметили 29,2%, международное признание — 28,8%. Современную инфраструктуру выбрали 23,2% респондентов.Отдельное место в исследовании занял вопрос о том, что могло бы побудить людей, особенно молодежь, оставаться жить и работать в Абхазии.Здесь на первый план вышел запрос на равные возможности. Более половины участников опроса, 53,3%, считают, что молодым людям необходим реальный карьерный рост, не зависящий от личных связей. Почти 47% отметили важность прозрачных условий на работе и отсутствия коррупции.Еще 43% опрошенных указали на необходимость современного оборудования и комфортных условий труда. Возможность профессионального обучения и стажировок за счет работодателя или государства выбрали 32,5%.Не менее важными оказались условия для воспитания детей — дошкольное и школьное образование, кружки и секции выбрали 29,2%, уважение к молодым специалистам и их идеям со стороны руководства – 28,6%, а также помощь с жильем – 27,8% опрошенных.Получается, что образ будущего Абхазии в представлении жителей не ограничивается экономическим ростом. Важно и то, насколько человек сможет реализовать себя в собственной стране, получить профессию, построить карьеру, обеспечить семью и рассчитывать на справедливое отношение независимо от личных связей.Личные мечты граждан АбхазииЗа представлениями об общей Абхазской мечте стоят личные истории и стремления. Более половины участников исследования, а именно 54,8% сообщили, что у них есть собственная мечта. Отрицательно ответили 24,9%, еще 20,3% затруднились с ответом.При этом возраст заметно влияет на ответы. Среди молодых людей от 18 до 29 лет о наличии личной мечты заявили 69,7%. В группе 30–39 лет этот показатель составляет 60%, среди респондентов 40–49 лет — 52,3%. Среди граждан старше 50 лет — 46,3%.Когда участникам предложили рассказать, о чем именно они мечтают, выяснилось, что личные желания во многом перекликаются с общими ожиданиями общества.Самая многочисленная группа ответов – 16,7% связана с будущим Абхазии и общественным благополучием. Для этих респондентов личное счастье невозможно отделить от того, что происходит в стране. В их мечтах — развитие и независимость республики, международное признание, сохранение языка и культуры, улучшение медицины и инфраструктуры.Почти столько же ответов – 16,5% касаются мира, безопасности и спокойствия. Люди хотят жить без войны и страха, не опасаться за своих детей и иметь уверенность в будущем.Еще 16,2% ответов объединяют семью, детей и здоровье. В этой категории — мечты о создании семьи, рождении и воспитании детей, их образовании и благополучной самостоятельной жизни.Материальный достаток, собственное жилье и комфортную жизнь отметили 12,7% ответивших. Эти желания выражаются в стремлении иметь достойную зарплату, улучшить жилищные условия, повысить пенсию и обрести финансовую самостоятельность.Образование, работа и профессиональная самореализация составили 9,9% ответов. Для одних это возможность завершить учебу и поступить в университет, для других — найти хорошую работу, добиться профессионального роста или открыть собственное дело. Около 5% ответов связаны с путешествиями и новыми личными впечатлениями.Исследование также показало, как сами жители оценивают возможность исполнения своих желаний. Большинство связывают ее прежде всего с собственными усилиями — такой вариант выбрали 58,2% респондентов. На стечение обстоятельств рассчитывают 36,9%, а 32,1% считают, что исполнение мечты зависит от политики государства.О том, что предпринимают целенаправленные усилия для достижения своей мечты, сообщили 58,6% участников опроса.В целом результаты исследования показывают, что Абхазская мечта для жителей республики — это одновременно общее представление о будущем страны и совокупность личных надежд. В ней соединяются стремление к миру и безопасности, желание сохранить национальную культуру, потребность в экономическом развитии и надежда на справедливое общество.

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абхазия, опросы, жители, агу, мгу имени м. в. ломоносова