Полный комплект: чего ждать от нового правительства Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik

24 апреля 2018 года состоялось нередкое для Абхазии событие – смена премьер-министра. Вместо Беслана Барциц, руководившего ведомством, президент назначил Геннадия Гагулия на эту должность. Спустя день глава государства подписал первый Указ о назначении в новый Кабмин.

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Три-четыре

Смена премьер-министров в Абхазии в последние годы происходит с регулярной периодичностью. С 2014 года назначение Геннадия Гагулия уже четвертое, а для самого нового премьера это третье "пришествие" на эту должность.

Геннадий Гагулия на своем представлении в правительстве сказал, что Кабмин — рабочая "лошадь", и от того, как будет работать этот орган, будет зависеть благосостояние жителей страны.

Новый премьер после своего назначения предупредил, что больших изменений в составе правительства не будет, однако не исключил, что в нем могут появиться новые лица. Первым вице-премьером стал Даур Аршба возглавлявший Администрацию президента страны.

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Как и обещал Геннадий Гагулия, больших перемен в составе правительства не произошло, помимо первого вице-премьера Даура Аршба в Кабмине появилось еще два новых вице-премьера — Джансух Нанба, который стал также и министром финансов, и Астамур Кецба.

Ранее Нанба занимал должность заместителя министра финансов и руководил управлением казначейства Минфина, а Астамур Кецба занимал должность советника президента.

Еще один вице-премьер Роман Шоуа занимал эту должность с 5 февраля 2018 года.

Свою должность сохранил министр по налогам и сборам Даур Курмазия, который руководит ведомством с 2016 года. Министром юстиции осталась Марина Пилия, она руководит ведомством с 2014 года.

Не претерпело изменения и руководство МИДа Абхазии, по-прежнему его будет возглавлять Даур Кове, который с 2016 года продвигает интересы республики за пределами страны.

Во главе Министерства экономики остался Адгур Ардзинба, свои посты также сохранили министры внутренних дел — Гарри Аршба, обороны — Мираб Кишмария, образования и науки — Адгур Какоба, культуры и охраны историко-культурного наследия — Эльвира Арсалия и министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

Министром труда, занятости и социального обеспечения остался Руслан Аджба.

Даур Тарба также продолжит руководить Министерством сельского хозяйства Абхазии, которое он возглавил в 2016 году. За Автандилом Гарцкия сохранен пост министра по курортам и туризму, который он занимает с марта 2015 года.

До 8 мая вопрос о том, кто возглавит Министерство здравоохранения был открыт, однако и здесь обошлось без сюрпризов, как и ранее эту должность будет занимать Тамаз Цахнакия.

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Хаджимба продлил полномочия председателя Государственного таможенного комитета Беслана Цвинария, который руководит таможней с сентября 2017 года.

Председателем Государственного комитета по экологии и охране природы остался Савелий Читанава, председателем Государственного комитета по молодежной политике остается Теймураз Квеквескири. Должность председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту осталась за Багратом Хутаба.

Новое министерство

В составе правительства появилось новое министерство, вместо Государственного комитета по репатриации создано Министерство по репатриации. Место нового министра занял прежний руководитель госкомитета Беслан Дбар.

© Sputnik . Томас Тхайцук Комитет по репатриации стал новым министерством в Абхазии

"Я думаю, что с поднятием статуса госкомитета до министерства на весь коллектив возлагается большая ответственность в определении государственной политики по репатриации. Все те вопросы, которые мы продвигали через своих кураторов будет легче рассматривать на заседаниях Кабинета Министров. Будет возможность с инициативой выходить в другие структуры государственной власти с целью внесения изменений в нормативною базу Министерства по репатриации. В положении, которое разрабатывается нами в настоящее время, я думаю, будут учтены необходимые моменты, которым было сложно уделять внимание", — подчеркнул Беслан Дбар.

В первую очередь после создания министерства необходимо подготовить нормативную базу, сказал министр.

"Должна быть создана не громоздкая нормативная база, чтобы мы могли продвигать государственную политику по репатриации. Помимо этого, мы должны грамотно построить структуру министерства, чтобы мы могли охватить все необходимые моменты, которые будут возникать в течение всей нашей деятельности. От того, насколько грамотно мы определим структуру министерства, расставим кадры, я думаю, будет зависеть работа в дальнейшем", — отметил Дбар.

По словам министра, расширять штат сотрудников ведомства в этом году не планируется.

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Президент еще не подписал Указ о назначении председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации.

Мнение экспертов

Политолог Николай Трапш считает, что новое абхазское правительство носит очевидный технический характер и при благоприятном развитии политических событий просуществует до президентских выборов 2019 года, обеспечивая определенную стабильность общественного развития.

"Геннадий Гагулия является опытным администратором, умеющим находить компромиссные решения, и не является при этом потенциальным претендентом на высший пост, что упрощает системное взаимодействие внутри исполнительной власти", — добавил он.

Новые вице-премьеры призваны сыграть принципиально различную роль, определяемую не только функциональными обязанностями, подчеркнул он.

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"Джансух Нанба является очевидным проводником новых управленческих трендов, связанных с целенаправленным использованием информационных технологий и специальных механизмов финансового менеджмента. Подобное решение оправдано, в том числе и потому, что технократические сотрудники уже доминируют в высших органах исполнительной власти России, с которой необходимо налаживать эффективное взаимодействие не только на уровне политических деклараций", — сказал политолог.

По мнению Николая Трапш, другой новый вице-премьер Астамур Кецба, с одной стороны, придаст правительству политическую устойчивость, исходя из богатого опыта разнообразной административной деятельности, а с другой, выступит в роли своеобразного символа политического компромисса.

"Как известно, возвращение Астамура Кецба в абхазскую политику было инициировано Сергеем Багапш, столкнувшимся с сопротивлением ветеранов войны и политических оппонентов, многие из которых входят в современную политическую элиту Абхазии. В остальном, ключевые фигуры в правительственном составе сохранили собственные кабинеты, а потому не стоит ожидать принципиальных изменений в текущей управленческой деятельности", — заметил он.

Что касается рокировки Даура Аршба и Беслана Барциц, политолог отметил, что первый стал своеобразным гарантом президентских интересов в правительственном лагере, а второй явно не сказал последнего слова в политике, а потому пока будет находиться под чутким президентским контролем.

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Политолог Далила Пилия сказала, что абхазское общество очень политизировано, поэтому есть большое внимание к работе руководства республики.

"С другой стороны они (население — ред.) должны быть трудоустроены, что позволило бы им без оглядки работать, но так как от такого положения мы очень далеки, мы все внимание обращаем на работу политических институтов. Геннадий Леонидович (Гагулия – ред.) опытный работник и общество очень позитивно восприняло то, что Кабинет Министров возглавил очень организованный человек, который давно работает в различных структурах государства", — подчеркнула она.

Пилия считает структуру Кабинета Министров излишне громоздкой, отметив, что по количественному составу его можно сравнить с правительством России.

"Мы не намного уступаем в количественном плане, вместе с тем нас только около 260 тысяч человек, а в России живет около 150 миллионов человек. Все говорят, для чего нужно иметь в правительстве четверых вице-премьеров, я тоже задаю себе такой вопрос. Говорят, от перемены слагаемых сумма не меняется", — сказала Далила Пилия.

По ее мнению, общество ждет эффективной и качественной работы от нового состава Кабинета Министров.