Гипернасыщенный: РУСДРАМ подвел итоги 37 театрального сезона

О том, как прошел 37 театральный сезон, какие премьеры были поставлены в РУСДРАМе и чего ожидать уже этой осенью, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Прощальные "Три высокие женщины"

Перед итоговой пресс-конференцией этого театрального года гендиректор Ираклий Хинтба отметил, что 37 сезон в РУСДРАМе завершится "Тремя высокими женщинами". Спектакль Сергея Голомазова в Абхазии ждут с нетерпением. По словам Хинтба, чтобы увидеть постановку, в Сухум приедут зрители из Москвы.

"Это спектакль не нашего театра, а гастрольный, в рамках проекта "Шедевры московской сцены". Ради "Трех высоких женщин" люди приезжают из Москвы к нам, чтобы увидеть его, как мы понимаем, в последний раз. Скорее всего "Три высокие женщины" будут прощальными, – начал Ираклий Хинтба. — Событие абсолютно уникальное. Спектакль в постановке Сергея Голомазова. Этот спектакль в полной мере отвечает названию "Шедевры московской сцены".

37 сезон гендиректор РУСДРАМа охарактеризовал как гипернасыщенный, и это он подтвердил цифрами. На сцене РУСДРАМа было проведено 131 мероприятие. В июле и августе в театре поставили по 18 спектаклей. Выпустили шесть премьер: "Ревизор" Андрея Тимошенко, новогодний спектакль "Снежная принцесса" Джамбула Жордания, "Игрок" и "Все мои сыновья" Антона Киселюса, "Широколобый" Искандэра Сакаева и "Клинический случай" Сергея Ефремова.

Из госбюджета на все постановки было выделено всего полтора миллиона рублей.

© Sputnik Сария Кварацхелия Античная трагедия и безудержная комедия: чего ждать от РУСДРАМа

"Это не хватит даже на постановку полутора спектаклей. В основном мы сами находим деньги, зарабатываем их, вкладываем их в театр, а не себе в карман кладем, – заметил Хинтба. – Мы постоянно слышим от туристов, что благодаря нашему театру у них отношение к Абхазии изменилось. Они пришли к нам и поняли, что Абхазия оказывается – это еще и культура. И театр, который даст фору многим российским театрам. В этом, как бы пафосно это ни звучало, патриотическая функция и роль театра Искандера. Мы создаем то лицо Абхазии, которое в чем-то опережает реальную ситуацию в стране. Нас знают не только в Абхазии, но и за ее пределами".

Прорыв для актеров

37 сезон, по словам Хинтба, для многих актеров стал прорывом. Кирилл Шишкин за этот год сильно отточил свое мастерство.

"Он стал настолько профессионален. Всем запомнились его роли в спектаклях "Все мои сыновья", "Ревизор", "Клинический случай". На следующий год он уже ангажирован на другие проекты", – сказал Хинтба.

Гендиректор также отметил работу Мадлены Барциц, которая за сезон сыграла в нескольких спектаклях.

"Недавно она ввелась во "Все мои сыновья" и финал играет так, что дух захватывает. Эмиль Петров тоже успешно обозначился в нескольких спектаклях. Тимур Кварчия сыграл во многих спектаклях, он влился в наш коллектив. Особо отметил бы выпускников Театрального института имени Щукина — Османа Абухба, Милану Ломия, Дэвида Пилия, Гурама Квициния. Осман Абухба, мне кажется, очень талантливый парень, у него есть некие природные особенности, которые очень важны в театре", – добавил он.

Планы на будущее

22 октября в театре пройдет концерт с капеллой Абхазии. А уже 22 октября актеры РУСДРАМа покажут спектакли "Широколобый" и "Братец Кролик и братец Лис" в крупнейшем российском детском центре "Орленок".

"Вы представляете, свыше тысячи детей из разных уголков России отправятся потом домой и будут рассказывать о нашем театре, – с улыбкой заметил Хинтба. – Театр Искандера внепланово включили в программу «Большие гастроли», и РУСДРАМ выступит 24 октября в Майкопе".

Новый театральный сезон откроется уже 8 ноября постановкой Александра Коручекова по пьесе Гольдони "Кьоджинские перепалки".

В декабре абхазский зритель сможет увидеть еще одну премьеру – "Хаджи-Мурат" по повести Толстого в постановке Адгура Кове. В целом за 38 театральный сезон в РУСДРАМе планируют показать семь премьер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хинтба: возвращением в РУСДРАМ Кове и Джапуа закольцуем историю

С 12 по 16 ноября в театре Искандера пройдет режиссерская лаборатория Союза театральных деятелей России. Три молодых выпускника ГИТИСа приедут в Сухум и пять дней будут вместе с актерами РУСДРАМа репетировать отрывки трех античных трагедий.

"Один из них — ученик Хейфица, и сейчас он учится у Виктора Рыжакова. Второй режиссер – выпускник мастерской Сергея Женовача. Еще один режиссер – выпускник мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича. На шестой день мы покажем отрывки этих спектаклей. Потом соберем полный зал и покажем нашим зрителям", – добавил Ираклий Хинтба.

В январе при РУСДРАМе откроется детская студия. Ею будет руководить актер Джамбул Жордания.