Хаджарат Тарсман отправлен под домашний арест

Кассационный суд изменил меру пресечения Хаджарату Тарсману, арестованному по делу о ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Ранее адвокаты подали кассационную жалобу в Верховный суд на постановление Сухумского городского суда о продлении содержания под стражей их подзащитного на 45 суток.

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik, Бадри Есиава. Меру пресечения в виде домашнего ареста избрали судьи кассационной инстанции в отношении Хаджарата Тарсмана, арестованного по делу об автокатастрофе, в которой в начале сентября погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

"Меру пресечения в виде домашнего ареста исполнять в месте фактического проживания Тарсмана по адресу село Звандрипш Гудаутского района", — огласила решение кассационной коллегии ее председатель Ада Касландзия.

В отношении обвиняемого будут применены ограничения, по которым ему запрещено выходить из дома, кроме случаев посещения его правоохранительных органов, прокуратуры, суда и медицинских учреждений. Также ему запретили общаться с близкими родственниками, за исключением домочадцев, пользоваться телефоном и интернетом. Контроль за соблюдением решения кассационного суда возложили на УВД по Гудаусткому району.

Адвокат подсудимого Аслан Квициния подал кассационную жалобу на решение Сухумского городского суда продлении срока ареста Тарсмана на 45 дней. Защитник настаивал на том, что выводы суда, поддержавшего ходатайство обвинения о продлении срока заключения на 45 дней были необоснованными.

© Fotolia / Andrey Burmakin Суд по делу Тарсмана: защита требует справедливого правосудия

"В постановлении суда не указаны основания и мотивы принятого решения. Между тем одна тяжесть преступления не может быть основанием для продления срока содержания под стражей. Суд также не учел характеристику обвиняемого, соблюдение им условий подписки о невыезде, а также ходатайство администрации села Звандрипш", — сказал адвокат.

Квициния также подчеркнул, что его подзащитный имеет постоянное место жительство на территории Абхазии и он гражданин только Республики Абхазия. Тем самым, считает адвокат, поводов для опасения, что он скроется от следствия, нет.

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У стороны обвинения было прямо противоположное мнение. Прокурор Тамила Бигвава выступала за уже избранную Тарсману меру пресечения.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате автокатастрофы вечером 8 сентября. Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. По версии следствия, на 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа, Хаджарат Тарсман, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра. Геннадий Гагулия от полученных травм скончался на месте. Дело ведет следственное управление Генпрокуратуры Абхазии.

11 сентября Сухумский городской суд арестовал Тарсмана на два месяца.

21 октября ему предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

8 ноября обвинение ходатайствовало продлить арест еще на два месяца, и Сухумский городской суд продлил содержание под стражей Хаджарата Тарсмана на полтора месяца.

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