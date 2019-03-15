Чужие: как Абхазия готовится к нашествию новых насекомых-вредителей

О том, какие вредители могут проникнуть в Абхазию, какой ущерб они могут нанести сельскому хозяйству и растениям республики и что делают ученые, чтобы выявить новые виды насекомых, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Надо быть наготове

Для того чтобы быть готовыми бороться с вредителями, которые могут попасть в Абхазию, нужно знать о них все, сказал в интервью радио Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

Ранее в интервью Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал, что в соседнем Сочи существует около двадцати видов различных вредителей, которые могут попасть в республику.

"Существует список вредителей, которые могут оказаться в Абхазии, среди них есть очень опасные вредители, в первую очередь это касается субтропической растительности. Но под ударом может оказаться и каштан, потому что в Краснодарском крае зафиксирована каштановая орехотворка, это вредитель, который повреждает цветочные почки каштана", - добавил он.

Каштановое дерево, поврежденное вредителем, оказывается неплодоносящим. При этом дерево может расти, но когда почки повреждены, прекращается плодоношение.

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"Что касается каштановой орехотворки, то мы выбрали несколько мониторинговых площадок и на протяжении последних двух лет ведем наблюдение, чтобы вовремя обнаружить вредителей. Пока она у нас не появилась, но это все же вопрос времени, она уже существует на западном Кавказе", - сказал он.

Также растениям Абхазии могут угрожать кипарисовая златка и эвкалиптовая тля, говорит Дбар.

"Нужно знать вредителей в лицо и производить постоянный мониторинг тех растений, которые потенциально находятся под угрозой. В любом случае вредители будут появляться, и этот процесс остановить нельзя, это результат глобализации, изменения климата, и этот процесс был всегда", - сказал директор Института экологии.

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Подготовка к появлению тех или иных видов вредителей должна происходить по многим направлениям, к примеру, возможность применения химических средств для уничтожения вредителей, их биологического подавления.

"Но для этого требуются серьезные интеллектуальные усилия, потому что знания должны находиться впереди всякого действа. Если вовремя реагировать и знать, с чем имеешь дело, если вовремя изучить мировой опыт, ошибки, которые были совершены в разных странах, чтобы не повторять этих ошибок", - подчеркнул Роман Дбар.

При выборе стратегии борьбы с вредителями нужно ориентироваться на технические и экономические возможности, которые существуют, считает ученый.

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Что делает карантинная служба

Главный специалист по внутреннему карантину Государственной карантинной службы Анзор Вартагава отметил, что специалисты службы проводят постоянный мониторинг, направленный на выявление различных вредителей, которые могут оказаться в республики с сопредельных территорий.

Что касается лечения растений тех иных видов, этим занимается Минсельхоз, но реагировать на вредителей можно лишь тогда, когда они появляются в Абхазии, говорит он.

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Для того чтобы своевременно выявить новые виды насекомых, специалисты карантинной службы берут пробы с растений. В Абхазию могут попасть вредители, которые нанесут существенный ущерб сельскому хозяйству республики, отмечает Вартагава.

"Мы проводим обследования на выявление тех или иных организмов. В этом году с распусканием почек на растениях планируется выявление средиземноморской плодовой мухи, которой у нас нет, но может появиться", - подчеркнул специалист.

Также среди вредителей, которые могут оказаться в Абхазии, зерновка четырехпятнистая и китайская зерновка.

"Этих видов в Абхазии нет, мы ищем их, проводим обследование среди бобовых, во время их созревания", - отметил он.

Самым опасным вредителем Вартагава считает средиземноморскую плодовую муху, которая может нанести вред практически всем видам фруктов. Очаги данного вида встречались в разных регионах России, сообщил специалист.

"При проведении обследования все подозрительные образцы отдаем в лабораторию, которая дает карантинную экспертизу", - говорит он.

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Также на границе специалисты карантинной службы проверяют товары, которые завозят в республику, вызывающие подозрения образцы отправляют в лабораторию на исследование. Товары, которые вывозят из республики, также подлежат досмотру, резюмировал Анзор Вартагава.