Чужие: как Абхазия готовится к нашествию новых насекомых-вредителей

Бадрак Авидзба, Sputnik
Надо быть наготове
Для того чтобы быть готовыми бороться с вредителями, которые могут попасть в Абхазию, нужно знать о них все, сказал в интервью радио Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.
Ранее в интервью Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал, что в соседнем Сочи существует около двадцати видов различных вредителей, которые могут попасть в республику.
"Существует список вредителей, которые могут оказаться в Абхазии, среди них есть очень опасные вредители, в первую очередь это касается субтропической растительности. Но под ударом может оказаться и каштан, потому что в Краснодарском крае зафиксирована каштановая орехотворка, это вредитель, который повреждает цветочные почки каштана", - добавил он.
Каштановое дерево, поврежденное вредителем, оказывается неплодоносящим. При этом дерево может расти, но когда почки повреждены, прекращается плодоношение.
"Что касается каштановой орехотворки, то мы выбрали несколько мониторинговых площадок и на протяжении последних двух лет ведем наблюдение, чтобы вовремя обнаружить вредителей. Пока она у нас не появилась, но это все же вопрос времени, она уже существует на западном Кавказе", - сказал он.
Также растениям Абхазии могут угрожать кипарисовая златка и эвкалиптовая тля, говорит Дбар.
"Нужно знать вредителей в лицо и производить постоянный мониторинг тех растений, которые потенциально находятся под угрозой. В любом случае вредители будут появляться, и этот процесс остановить нельзя, это результат глобализации, изменения климата, и этот процесс был всегда", - сказал директор Института экологии.
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Подготовка к появлению тех или иных видов вредителей должна происходить по многим направлениям, к примеру, возможность применения химических средств для уничтожения вредителей, их биологического подавления.
"Но для этого требуются серьезные интеллектуальные усилия, потому что знания должны находиться впереди всякого действа. Если вовремя реагировать и знать, с чем имеешь дело, если вовремя изучить мировой опыт, ошибки, которые были совершены в разных странах, чтобы не повторять этих ошибок", - подчеркнул Роман Дбар.
При выборе стратегии борьбы с вредителями нужно ориентироваться на технические и экономические возможности, которые существуют, считает ученый.
Что делает карантинная служба
Главный специалист по внутреннему карантину Государственной карантинной службы Анзор Вартагава отметил, что специалисты службы проводят постоянный мониторинг, направленный на выявление различных вредителей, которые могут оказаться в республики с сопредельных территорий.
Что касается лечения растений тех иных видов, этим занимается Минсельхоз, но реагировать на вредителей можно лишь тогда, когда они появляются в Абхазии, говорит он.
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Для того чтобы своевременно выявить новые виды насекомых, специалисты карантинной службы берут пробы с растений. В Абхазию могут попасть вредители, которые нанесут существенный ущерб сельскому хозяйству республики, отмечает Вартагава.
"Мы проводим обследования на выявление тех или иных организмов. В этом году с распусканием почек на растениях планируется выявление средиземноморской плодовой мухи, которой у нас нет, но может появиться", - подчеркнул специалист.
Также среди вредителей, которые могут оказаться в Абхазии, зерновка четырехпятнистая и китайская зерновка.
"Этих видов в Абхазии нет, мы ищем их, проводим обследование среди бобовых, во время их созревания", - отметил он.
Самым опасным вредителем Вартагава считает средиземноморскую плодовую муху, которая может нанести вред практически всем видам фруктов. Очаги данного вида встречались в разных регионах России, сообщил специалист.
"При проведении обследования все подозрительные образцы отдаем в лабораторию, которая дает карантинную экспертизу", - говорит он.
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Также на границе специалисты карантинной службы проверяют товары, которые завозят в республику, вызывающие подозрения образцы отправляют в лабораторию на исследование. Товары, которые вывозят из республики, также подлежат досмотру, резюмировал Анзор Вартагава.