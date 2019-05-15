Вне закона: во что "уперся" проект о декларировании доходов госслужащими

О том, как проходило обсуждение антикоррупционного закона в Парламенте Абхазии, какие замечания к документу высказывали представители рабочей группы и почему закон могут не принять на сессии Народного Собрания во втором чтении, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

О поправках

Законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" Парламент республики принял еще 25 февраля 2019 года.

До вынесения проекта закона во втором чтении в Народном Собрании проводятся встречи для того, чтобы обсудить необходимые поправки. Как и в прошлый раз, кворум не состоялся для проведения комитетского заседания в комитете по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Штрихи к декларации: антикоррупционный закон обсудили в Парламенте Абхазии

По этой причине было принято решение вместо комитетского заседания вновь провести комитетское слушание с участием инициативной группы по принятию антикоррупционного законодательства.

В начале слушания руководитель рабочей группы Парламента Астамур Логуа отметил, что пользуясь правом законодательной инициативы, он вынесет проект закона на ближайшую сессию Парламента.

"Потому что мы достаточно долго о нем говорим, и думаю, что всем все понятно", - отметил парламентарий.

Затем он напомнил, о каких поправках к законопроекту говорили члены рабочей группы на предыдущих слушаниях, и предложил вновь высказать о них мнение.

"Для меня в первую очередь очень важная поправка – понятие близких родственников и расширение круга декларантов", - подчеркнул он.

В исходном варианте говорилось о том, что декларацию должен заполнять чиновник, его супруга и несовершеннолетние дети. Позже появилось предложение о том, что декларацию должны заполнять также отец, мать, сестра, брат чиновника.

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Астамур Логуа отметил, что есть различные мнения по поводу этого, поэтому предложил вынести эту поправку на обсуждение на сессии Парламента.

Также на предыдущих слушаниях рабочая группа обсуждала вопрос, куда будут сдаваться заполненные декларации.

"В прошлый раз было озвучено предложение моим коллегой, чтобы Контрольная палата стала органом, который будет осуществлять надзор за правильностью заполнения декларации и ее правдивости. Тогда мы сошлись на том, что декларации будут сдаваться в налоговую службу, однако Контрольная палата будет надзирать над всеми декларациями", - сказал Астамур Логуа.

Депутат Парламента Лаша Ашуба отметил, что остаются некоторые вопросы относительно проекта закона.

"Это вопрос, касающийся близких родственников. Есть люди, которые занимаются коммерческой деятельностью, и они подвергаются опасности, если будут декларировать свои доходы. Такая аргументация исходила от многих наших коллег, особенно в свете похищения гражданина Мерцхулава", - подчеркнул он.

Что касается представления декларации в Министерство по налогам и сборам, депутат это поддерживает.

Парламентарий Вианор Бебия предложил включить в законопроект поправку, согласно которой декларантами становились бы юридические лица, которые проводят работы на бюджетные деньги.

"Данный законопроект непосредственно заточен под должностных лиц и депутатов, и именно с них начнется процесс прозрачности работы", - сказал представитель инициативной группы по принятию законопроекта Астамур Какалия.

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Свое мнение по этому поводу высказал юрист, один из разработчиков законопроекта Тамаз Кецба, который отметил, что речь идет о законопроекте, который охватывает представителей исполнительной власти и депутатского корпуса.

"Я вас очень прошу, не надо все смешивать в один котел. То, о чем говорят уважаемые депутаты, это юридические лица, субъекты предпринимательской деятельности, давайте сначала разберемся со "слугами народа", парламентариями, исполнительной властью. В отношении субъектов хозяйственной деятельности, наверное, будут свои особенности, по моему мнению, мы можем внести дополнительную путаницу в законопроект. Предлагаю остановиться на этой категории, которая заявлена в названии закона", - сказал Кецба.

Члены рабочей группы поддержали юриста.

Руководитель рабочей группы Астамур Логуа отметил, что на прошлых слушаниях обсуждалась мера ответственности за недостоверную информацию, которую декларант будет предоставлять.

"В последней поправке было предложение освободить человека от занимаемой должности за недостоверную информацию в декларации", - напомнил депутат.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии принял закон о декларировании чиновниками доходов в первом чтении

Свое мнение о поправках к законопроекту высказал представитель президента Абхазии в Парламенте Дмитрий Шамба.

"Что касается выноса на сессию двух альтернативных предложений, считаю целесообразным, чтобы комитет зафиксировал свою позицию и принял либо одно решение, либо другое, потому что, как показывает многолетняя практика, если на заседание сессии представляется два альтернативных проекта, по регламенту будет проходить рейтинговое голосование, тогда ни один проект не пройдет", - сказал Шамба, говоря о двух вариантах того, кто должен быть декларантом, помимо чиновника.

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Вопросы к закону

Депутат Александр Анкваб отметил, что вторая статья закона, где обозначаются субъекты декларирования и определяются органы государственной власти, должна быть отражена в законе "О государственной службе", который еще не принят.

"В этом наша ключевая ошибка, ошибка парламентариев, которые проводят подобного рода заседания. Это ошибка и ваша (обращение к инициативной группе по разработке закона – ред.), нужен ключевой закон "О государственной службе", - подчеркнул он.

К тому же Анкваб отметил, что нужно определить, кто будет оценивать правильность заполнения деклараций.

"Кто-то говорил, что контролирующим органом должна быть Контрольная палата, ты, Астамур (Какалия - ред.), говорил, чтобы сначала проверило Министерство по налогам и сборам, а потом Контрольная палата также проверила. Контрольная палата имеет совершенно другие функции", - сказал депутат.

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Он рекомендовал коллегам и соответствующему профильному комитету обсудить вопрос, связанный с проектом закона "О государственной службе".

"И тогда все остальные законы, в том числе и этот, будут вытекать из главного и основного закона", - заметил Александр Анкваб.

В ответ Астамур Какалия сказал, что закон "О госслужбе" не принимается на протяжении нескольких лет и рассчитывать на то, что его примут до вынесения закона о декларировании доходов во втором чтении, не приходится.

"Как вы будете определять, кто такие чиновники вот по этому закону, как вы будете определять статус чиновника? Мы не узнаем, сколько у нас чиновников по этому закону, так как нет всех дефиниций", - задал вопрос Анкваб.

В качестве альтернативы Астамур Логуа предложил принять закон во втором чтении с оговоркой, что он вступит в силу с 1 января 2020 года, а до этого времени будет принят закон "О госслужбе".

"Безусловно, подписываюсь под мнением о необходимости закона "О госслужбе". Да, конечно, было бы логично в таком порядке расположить эти законы, но, честно говоря, есть большие опасения и не только у меня. Рассмотрение и принятие закона "О госслужбе" может затянуться вплоть до года, есть ощущение, что закон, который мы с вами рассматриваем, должен быть принят по возможности быстро", - сказал юрист Тамаз Кецба.

Также он добавил, что в законе нет определения статуса чиновника.

"Здесь термины публичный служащий, должностные лица, и здесь перечислены функции: организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-надзорные. Точно также указаны лица, которые исполняют те или иные функции, которые предусмотрены законом. Исходя из этого, мне кажется, определить круг декларантов будет возможно", - считает Кецба.

Комментируя высказывание Кецба, Александр Анкваб отметил, что это был "спасательный круг" для законопроекта.

"Это, прежде всего, запутает Минфин, сходите в Минфин, статистику, поинтересуйтесь, как идет сегодня эта градация. Поинтересуйтесь, почему в статистическом сборнике обозначено 18 тысяч служащих, расшифруйте, что такое 18 тысяч в управлении. Это наши общие недостатки, это все должно быть расписано", - сказал Анкваб, обращаясь к инициативной группе.

Александ Анкваб считает, что сначала нужно принять закон "О госслужбе", а затем все остальные антикоррупционные законы.

"Есть большая вероятность того, что закон не пройдет, мы же хотим, чтобы он прошел, именно поэтому мы говорим об этом", - подчеркнул депутат.

Тамаз Кецба призвал поддержать законопроект и вносить в него поправки после его принятия в Парламенте республики.

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Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" на заседании 25 февраля 2019 года.