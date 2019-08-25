Выбор кандидатов: как голосовали претенденты на высший пост в Абхазии

О том, где проголосовали кандидаты в президенты Абхазии, в каком они были настроении и с какими словами обратились к избирателям, читайте в материале Sputnik.

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Выбор кандидатов

Президента на ближайшие пять лет в Абхазии выбирают в том числе и сами кандидаты на высший пост в стране. Одним из первых отдать свой голос пришел действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Он проголосовал на избирательном участке №2 в здании Сухумской школы №14. Хаджимба, как и все, предъявил паспорт члену избирательной комиссии, получил бюллетень и направился в кабинку. Выйдя из кабинки, Рауль Хаджимба опустил бюллетень в урну для голосования.

"Чтобы ни было, главное, чтобы мы прошли этот этап достойно. Я не сомневаюсь, что народ выберет мирное, спокойное будущее. Нам нужно развиваться", - сказал Рауль Хаджимба.

© Sputnik / Илья Питалев Президент Рауль Хаджимба на избирательном участке №2 в Сухуме

Лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния проголосовал на участке №3 в седьмом избирательном округе, расположенном в Домуправлении №3 города Сухум. Он признался, что пришел на избирательный участок в отличном настроении.

© Sputnik / Илья Питалев Алхас Квициния во время голосования на участке №3

"Я ожидаю, что праздничное настроение будет и у наших граждан. Все мы сегодня ожидаем начала новых перемен в Абхазии. Наша страна должна развиваться более стремительно", - сказал кандидат в президенты Алхас Квициния.

Другой кандидат на пост главы государства Олег Аршба проголосовал на избирательном участке №2, расположенном в здании Сухумской школы №14. Аршба пожелал народу Абхазии мира и спокойствия, а стране - процветания.

"Конечно, лучше, чтобы выборы завершились одним туром, но на все воля избирателя", - отметил Олег Аршба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Олег Аршба голосует на избирательном участке №2,

Уверенность в завтрашнем дне

Спустя два часа после открытия избирательных участков, кандидат в президенты страны Астамур Тарба проголосовал на избирательном участке №2 в здании Сухумской средней школы №9. Он отметил, что пришел проголосовать в нормальном рабочем настроении.

"Самое главное, чтобы у всех людей было душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне", - сказал Астамур Тарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Астамур Тарба принял участие в голосовании

Еще один кандидат Астамур Какалия проголосовал на выборах президента Абхазии. Кандидат в президенты проголосовал на участке, расположенном в школе № 12.

© Foto / Абаза ТВ Астамур Какалия проголосовал на участке, расположенном в школе № 12.

Алмас Джапуа отдал свой голос на участке в средней школе №5, а Леонид Дзапшба проголосовал на выборах президента Абхазии в шестом округе на избирательном участке №2, в Сухумской средней школе №9.

© Foto/ Алмас Джапуа Алмас Джапуа голосует на участке в средней школе №5

"Настроение - праздник, народ делает свой выбор на будущее", - сказал Дзапшба.

© Sputnik / Илья Питалев Леонид Дзапшба голосует на выборах президента Абхазии в шестом округе на избирательном участке №2, в Сухумской средней школе №9

Шамиль Адзынба проголосовал на выборах президента Абхазии на участке №3 шестого округа в Сухумском государственном колледже. На избирательный участок он пришел со своими дочерьми.

© Sputnik / Илья Питалев Шамиль Адзынба голосует на выборах президента Абхазии на участке №3 шестого округа в Сухумском государственном колледже

Кандидат в президенты Артур Анкваб также проголосовал на выборах президента Абхазии. Он голосовал в седьмом округе на участке №1, в Национальной библиотеке имени И. Г. Папаскир.

© Sputnik Артур Анкваб голосует в седьмом округе на участке №1

Выборы президента

В республике открылись 152 избирательных участка в 35 избирательных округах, они будут работать с 8:00 до 20:00. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Выборы президента Абхазии в Москве

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.