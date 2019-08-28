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Новое полотно: в селе Кындыг кладут асфальт

© Foto / Джамила Багателия
В Абхазии
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Ремонтные работы дороги в селе Кындыг проводятся в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 27 авг – Sputnik, Бадри Есиава. В селе Кындыг Очамчырского района ведутся работы по укладке асфальта, которые завершатся в течение двух дней, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель Управления капитального строительства Игорь Миквабия.

Он добавил, что работы проводятся за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Площадь нового дорожного покрытия составит 29 тысяч квадратных метров.

В Кабмине Абхазии ранее прошло второе совещание рабочей группы по анализу хода реализации Инвестпрограммы содействия соцэкономразвитию республики, участники которого, обсуждая проект Инвестпрограммы на 2020-2022 годы, избрали приоритетными направлениями нового плана мероприятий восстановление энергосетей и развитие автодорожной сети республики.

© Foto / Джамила Багателия
Молодые жители села испытывают новое покрытие

Договорно-правовая база сотрудничества Абхазии и России включает в себя более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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Теги:
Абхазия, Очамчырский район, Управление капитального строительства


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