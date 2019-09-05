Олег Аршба поддержит кандидата в президенты Алхаса Квициния во втором туре выборов

Встреча кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициния с представителями штаба экс-кандидата в президенты Олега Аршба прошла в четверг 5 сентября.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Штаб экс-кандидата в президенты Олега Аршба поддержит кандидата в президенты Алхаса Квициния во втором туре президентских выборов Абхазии, сообщил Sputnik Алхас Квициния.

"В ходе встречи обсуждался лишь один вопрос, поддержит ли штаб Олега Аршба наш штаб, и мы пришли к тому, что поддержит", - сказал Квициния.

Эту информацию подтвердил кандидат в вице-президенты от штаба Олега Аршба Олег Барциц.

"Переговоры сегодня действительно шли целый день, по их результатам два штаба сделали заявление о том, что достигнут ряд договоренностей и дальнейшая предвыборная компания пройдет уже совместными усилиями. Детализировать достигнутые условия сотрудничества я пока что не стану", - заявил Барциц.

Второй тур выборов президента Абхазии состоится в воскресенье 8 сентября.

Первый тур выборов президента республики состоялся 25 августа 2019 года. Свои кандидатуры выдвинули девять человек.

Во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей. Олег Аршба занял третье место, набрав 22,56%.

По данным ЦИК, явка составила 65,18%. Второй тур выборов состоится 8 сентября.

Избранным президентом по итогам второго тура считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, такое решение принял ЦИК после консультаций с представителями избирательных штабов, рассказал Sputnik Абхазия глава ЦИК Тамаз Гогия.

В законе четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре, а именно: можно ли считать победителем кандидата, набравшего просто большинство голосов, или же победитель должен набрать больше голосов, чем сумма бюллетеней за другого кандидата и "против всех". После запросов ЦИК в Парламент, Конституционный и Верховный суд, а также консультаций с представителями избирательных штабов было решено - победитель определяется простым большинством голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Все детали о ходе президентских выборов в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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