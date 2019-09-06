"Побег" из хибары: история со счастливым концом многодетной семьи Джгамазия

О том, почему главврач Агудзерского госпиталя Зураб Ачба взял на себя обязательство помогать семье Джгамазия, как чужие дети стали для него родными, что многодетная семья пережила в прошлом и чему радуется сегодня, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.
Бадри Есиава, Sputnik
"Еще не привыкли, что у нас появился дом"
"Они мне нужны больше, чем я им", - посадив на колени Манюню – так ласково называют восьмилетнюю Даниелу, сказал Зураб Ачба, который несколько лет назад взял под свое крыло многодетную семью Джгамазия из Сухума.
Первым из новоселов нас встретил девятилетний Данил - младший сын Жанны Сергеевой-Джгамазия. Крепыш шустро выгрузил пакеты с продуктами из багажника автомобиля Зураба и занес в дом.
При виде посторонних некоторые дети засмущались и старались держаться поодаль. Дети не испытали восторга от визита журналистов и еле сдерживали себя от соблазна продолжить играть в свои гаджеты, а ребята постарше вообще скрылись от видеокамеры в своих комнатах.
Бабушка и мама в одном лице - Жанна, которая воспитывает трех собственных детей и двух внуков, все еще не привыкла к мысли о том, что у них наконец-то появилось свое новое и удобное жилье.
"Мы переехали пять дней назад. Нас не покидает ощущение, что мы здесь гости. Еще не привыкли к тому, что у нас появился свой дом. Да еще и такой", - призналась Жанна.
Дом со светлым фасадом и вправду комфортабельный и большой. Расположен он недалеко от сухумского железнодорожного депо. Есть свой сад и огород. На первом этаже - кухня, обшитая деревом столовая, ванная комната со свежим ремонтом и две спальни. Бывшие хозяева оставили новым владельцам всю мебель и технику. Особенно Жанна рада стиральной машине. Раньше ей приходилось стирать вручную под краном во дворе.
Гостиная – излюбленное место Данила. Там работает кондиционер и всегда прохладно.
Восьмилетняя Даниела и самая младшая в семье Адица охотно показали нам свою комнату с двумя отдельными кроватями, письменным столом, шкафом и плюшевыми игрушками. С особым восторгом они продемонстрировали "слайм" – популярное развлечение в виде вязкой массы.
У старшего сына Жанны Роберта наконец появилось личное пространство, он занял довольно просторную комнату на первом этаже. В этом году Роберту исполнилось восемнадцать лет. Скоро в армию. После службы он планирует открыть животноводческую ферму в родовом селе Джал. Зураб Ачба обещал помочь.
Дом в глуши
Пять лет назад Жанне предложили временно поселиться в заброшенном доме в селе Гумиста.
"Сейчас вы увидите, в каком сарае они жили", - сказал Зураб, выезжая по старому адресу семьи Джгамазия.
Проехали массив вблизи Нового района в Сухуме, асфальт сменила гравийка. Жилые дома встречались все реже и реже. Через пару километров остановились у огромного, разрушенного здания с обвалившейся крышей и ржавым забором. Это последний дом на безлюдной улице.
Многодетная семья размещалась в пристройке позади этого дома. Нижний этаж был непригоден для жилья, они поселились на втором этаже. Часть бетонных ступенек лестницы обвалилась, и их заменили деревянными досками. Стекол в полусгнивших оконных рамах не было, прибили целлофан.
Выцветшая коричневая дверь ведет в две комнаты с прихожей, которая служила кухней, баней, а зимой здесь топили буржуйку. В тесной детской трое малышей раньше делили одну кровать. С подоконника на нас высокомерно глядел рыжий котенок, его не успели забрать в новый дом. На появление гостей он никак не реагировал. Жанна обещала скоро вернуться за "рыжиком".
В доме жили восемь человек, пространства всегда не хватало. Каждый метр использовали по максимуму. Гостиная была спальней, столовой, игровой зоной, там же детвора делала домашнее задание. От черного пианино и большого постера на стене с изображением коня, скачущего по полю на фоне радуги, уютней в доме не становилось.
Над обшарпанным диваном с продавленными пружинами в потолке зияет дыра, он однажды обрушился буквально на головы домочадцев. К счастью, никто не пострадал. Провисшая электропроводка настолько ужасна, что электрик, которого привел Зураб, отказался браться за работу.
В семье зарабатывает только пятидесятилетняя Жанна, берясь за любое дело, которое может принести хоть какой-то доход.
"Когда моя дочь была жива, мы вместе работали на свадьбах – мыли посуду, убирались. Научилась ремонты делать – штукатурку, откосы, покраска, установка плинтусов. Научилась я этому в школе, где учились мои дети. Летом мы с детьми красили парты, стулья. Набравшись опыта, я взялась за ремонт классов, затем – коридоров. Так и пошло", - поделилась Жанна.
Помимо помощи Зуруба Ачба, держаться на плаву помогают пособия по многодетности и по инвалидности одной из дочерей и внучки, у которых аутизм и ДЦП. В общей сложности в месяц выходит около 12 тысяч рублей. Выплаты эти они стали получать не так давно, так как раньше у них не было прописки.
Семейная трагедия и "новый" дедушка
Зураб Ачба впервые появился в жизни семьи Джгамазия два года назад, когда им было особенно тяжело. В июне 2017 года одна из несовершеннолетних дочерей Жанны подверглась насилию, преступника Астамура Джопуа приговорили к 20 годам тюрьмы. Спустя четыре дня после этих событий еще одна трагедия. В селе Баслата отец семейства Роберт Джгамазия убил старшую дочь Жанны. Его посадили на 11 лет.
"Обо всем этом я узнал из СМИ, когда находился в Москве. Также услышал, что в многодетной семье остался только один взрослый человек. Сначала я планировал просто приехать один раз и помочь продуктами, одеждой, но когда я увидел этих детей, заглянул им в глаза, в груди что-то екнуло. Я понял, что они мои и никуда от них мне уже не деться", - вспоминает Ачба.
Он добавил, что опекунство над детьми он не оформлял, но дал слово этой семье и своим родственникам, что никогда их не бросит. У Зураба есть родная взрослая дочь, которая подарила ему двух внуков. Правда, они далеко, живут в Москве. Дедушкой его называют и дети семьи Джгамазия. Так он сам захотел.
Ачба не скрывает, что приложил все усилия для того, чтобы его подопечные получили новое жилье, и в этом ему оказали активную поддержку депутаты Парламента.
Семья Джгамазия стала первой, кому государство выделило дом по госпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Абхазии".
Вторичное жилье на бесплатной основе от государства могут получить особо нуждающиеся многодетные семьи, инвалиды I группы, семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. При этом собственного жилья у них быть не должно.
Ачба признался, что новый дом для этой семьи - не главная его цель. Он планирует дать детям образование, трудоустроить их и в свое время повести девочек под венец на правах неофициального дедушки.
"Если вы меня сейчас спросите, кого я больше люблю – своих внуков или этих детей, я не смогу вам ответить. Для меня все они одно целое, я не могу их разделять. Тем более что они между собой очень дружат. Я их вместе вожу гулять, им интересно и весело", - сказал Зураб Ачба.
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