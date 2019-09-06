"Побег" из хибары: история со счастливым концом многодетной семьи Джгамазия

Долгие годы у многодетной семьи Джгамазия из Сухума не было своего дома, и последние пять лет она жила в аварийной довоенной постройке в селе Гумиста.

О том, почему главврач Агудзерского госпиталя Зураб Ачба взял на себя обязательство помогать семье Джгамазия, как чужие дети стали для него родными, что многодетная семья пережила в прошлом и чему радуется сегодня, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik

"Еще не привыкли, что у нас появился дом"

"Они мне нужны больше, чем я им", - посадив на колени Манюню – так ласково называют восьмилетнюю Даниелу, сказал Зураб Ачба, который несколько лет назад взял под свое крыло многодетную семью Джгамазия из Сухума.

Первым из новоселов нас встретил девятилетний Данил - младший сын Жанны Сергеевой-Джгамазия. Крепыш шустро выгрузил пакеты с продуктами из багажника автомобиля Зураба и занес в дом.

© Sputnik Жанна Джгамазия с детьми в новом доме

При виде посторонних некоторые дети засмущались и старались держаться поодаль. Дети не испытали восторга от визита журналистов и еле сдерживали себя от соблазна продолжить играть в свои гаджеты, а ребята постарше вообще скрылись от видеокамеры в своих комнатах.

Бабушка и мама в одном лице - Жанна, которая воспитывает трех собственных детей и двух внуков, все еще не привыкла к мысли о том, что у них наконец-то появилось свое новое и удобное жилье.

"Мы переехали пять дней назад. Нас не покидает ощущение, что мы здесь гости. Еще не привыкли к тому, что у нас появился свой дом. Да еще и такой", - призналась Жанна.

Дом со светлым фасадом и вправду комфортабельный и большой. Расположен он недалеко от сухумского железнодорожного депо. Есть свой сад и огород. На первом этаже - кухня, обшитая деревом столовая, ванная комната со свежим ремонтом и две спальни. Бывшие хозяева оставили новым владельцам всю мебель и технику. Особенно Жанна рада стиральной машине. Раньше ей приходилось стирать вручную под краном во дворе.

Гостиная – излюбленное место Данила. Там работает кондиционер и всегда прохладно.

Восьмилетняя Даниела и самая младшая в семье Адица охотно показали нам свою комнату с двумя отдельными кроватями, письменным столом, шкафом и плюшевыми игрушками. С особым восторгом они продемонстрировали "слайм" – популярное развлечение в виде вязкой массы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новый дом комфортный и большой. Расположен он недалеко от сухумского железнодорожного депо

У старшего сына Жанны Роберта наконец появилось личное пространство, он занял довольно просторную комнату на первом этаже. В этом году Роберту исполнилось восемнадцать лет. Скоро в армию. После службы он планирует открыть животноводческую ферму в родовом селе Джал. Зураб Ачба обещал помочь.

Дом в глуши

Пять лет назад Жанне предложили временно поселиться в заброшенном доме в селе Гумиста.

"Сейчас вы увидите, в каком сарае они жили", - сказал Зураб, выезжая по старому адресу семьи Джгамазия.

Проехали массив вблизи Нового района в Сухуме, асфальт сменила гравийка. Жилые дома встречались все реже и реже. Через пару километров остановились у огромного, разрушенного здания с обвалившейся крышей и ржавым забором. Это последний дом на безлюдной улице.

© Sputnik Вход в пристройку где жила многодетная семья

Многодетная семья размещалась в пристройке позади этого дома. Нижний этаж был непригоден для жилья, они поселились на втором этаже. Часть бетонных ступенек лестницы обвалилась, и их заменили деревянными досками. Стекол в полусгнивших оконных рамах не было, прибили целлофан.

Выцветшая коричневая дверь ведет в две комнаты с прихожей, которая служила кухней, баней, а зимой здесь топили буржуйку. В тесной детской трое малышей раньше делили одну кровать. С подоконника на нас высокомерно глядел рыжий котенок, его не успели забрать в новый дом. На появление гостей он никак не реагировал. Жанна обещала скоро вернуться за "рыжиком".

© Sputnik Прихожая которая служила кухней, баней, а зимой здесь топили буржуйку

В доме жили восемь человек, пространства всегда не хватало. Каждый метр использовали по максимуму. Гостиная была спальней, столовой, игровой зоной, там же детвора делала домашнее задание. От черного пианино и большого постера на стене с изображением коня, скачущего по полю на фоне радуги, уютней в доме не становилось.

Над обшарпанным диваном с продавленными пружинами в потолке зияет дыра, он однажды обрушился буквально на головы домочадцев. К счастью, никто не пострадал. Провисшая электропроводка настолько ужасна, что электрик, которого привел Зураб, отказался браться за работу.

© Sputnik Старая электропроводка в доме

В семье зарабатывает только пятидесятилетняя Жанна, берясь за любое дело, которое может принести хоть какой-то доход.

"Когда моя дочь была жива, мы вместе работали на свадьбах – мыли посуду, убирались. Научилась ремонты делать – штукатурку, откосы, покраска, установка плинтусов. Научилась я этому в школе, где учились мои дети. Летом мы с детьми красили парты, стулья. Набравшись опыта, я взялась за ремонт классов, затем – коридоров. Так и пошло", - поделилась Жанна.

Помимо помощи Зуруба Ачба, держаться на плаву помогают пособия по многодетности и по инвалидности одной из дочерей и внучки, у которых аутизм и ДЦП. В общей сложности в месяц выходит около 12 тысяч рублей. Выплаты эти они стали получать не так давно, так как раньше у них не было прописки.

Семейная трагедия и "новый" дедушка

Зураб Ачба впервые появился в жизни семьи Джгамазия два года назад, когда им было особенно тяжело. В июне 2017 года одна из несовершеннолетних дочерей Жанны подверглась насилию, преступника Астамура Джопуа приговорили к 20 годам тюрьмы. Спустя четыре дня после этих событий еще одна трагедия. В селе Баслата отец семейства Роберт Джгамазия убил старшую дочь Жанны. Его посадили на 11 лет.

"Обо всем этом я узнал из СМИ, когда находился в Москве. Также услышал, что в многодетной семье остался только один взрослый человек. Сначала я планировал просто приехать один раз и помочь продуктами, одеждой, но когда я увидел этих детей, заглянул им в глаза, в груди что-то екнуло. Я понял, что они мои и никуда от них мне уже не деться", - вспоминает Ачба.

Он добавил, что опекунство над детьми он не оформлял, но дал слово этой семье и своим родственникам, что никогда их не бросит. У Зураба есть родная взрослая дочь, которая подарила ему двух внуков. Правда, они далеко, живут в Москве. Дедушкой его называют и дети семьи Джгамазия. Так он сам захотел.

Ачба не скрывает, что приложил все усилия для того, чтобы его подопечные получили новое жилье, и в этом ему оказали активную поддержку депутаты Парламента.

Семья Джгамазия стала первой, кому государство выделило дом по госпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Абхазии".

© Sputnik Зураб дал слово этой семье и своим родственникам, что никогда их не бросит

Вторичное жилье на бесплатной основе от государства могут получить особо нуждающиеся многодетные семьи, инвалиды I группы, семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. При этом собственного жилья у них быть не должно.

Ачба признался, что новый дом для этой семьи - не главная его цель. Он планирует дать детям образование, трудоустроить их и в свое время повести девочек под венец на правах неофициального дедушки.

"Если вы меня сейчас спросите, кого я больше люблю – своих внуков или этих детей, я не смогу вам ответить. Для меня все они одно целое, я не могу их разделять. Тем более что они между собой очень дружат. Я их вместе вожу гулять, им интересно и весело", - сказал Зураб Ачба.

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