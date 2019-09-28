Тройка осенних лидеров: какие города Абхазии оказались самыми популярными

СУХУм, 28 сен - Sputnik. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг трех популярных в осенний период курортов Абхазии.
В тройку лидеров вошли Гагра, Пицунда, Сухум, при чем дешевле всего отдохнуть в столице Абхазии.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в середине осени в Абхазии на период от трех ночей в Пицунде до 10,5 ночи в Сухуме и тратят на проживание от 1147 рублей в сутки в Сухуме до 1851 рубля в сутки в Гагре.
Список подготовлен по данным оплаченных броней на период с 1 по 31 октября 2019 года.
|Гагра
|1851 рубль
|7,4 ночи
|Сухум
|1147 рублей
|10,5 ночи
|Пицунда
|1500 рублей
|3 ночи
*Средние траты на аренду жилья в сутки/среднее число забронированных суток
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