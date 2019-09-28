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Осень в Абхазии

Тройка осенних лидеров: какие города Абхазии оказались самыми популярными

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Tvil.ru назвал абхазские курорты, на которых можно отдохнуть осенью меньше чем за 2000 рублей в сутки.

СУХУм, 28 сен - Sputnik. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг трех популярных в осенний период курортов Абхазии.

В тройку лидеров вошли Гагра, Пицунда, Сухум, при чем дешевле всего отдохнуть в столице Абхазии.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в середине осени в Абхазии на период от трех ночей в Пицунде до 10,5 ночи в Сухуме и тратят на проживание от 1147 рублей в сутки в Сухуме до 1851 рубля в сутки в Гагре.

Список подготовлен по данным оплаченных броней на период с 1 по 31 октября 2019 года.

Гагра 1851 рубль 7,4 ночи
Сухум 1147 рублей  10,5 ночи
Пицунда 1500 рублей 3 ночи


*Средние траты на аренду жилья в сутки/среднее число забронированных суток

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