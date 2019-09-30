Заснять войну: история военного фотографа Виталия Кецба

О том, как человек мирной профессии Виталий Кецба стал военным фотографом, какие кадры он запечатлел во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в материале Sputnik Абхазия.

До войны Виталий Кецба работал в Верховном Совете Абхазии, был техником по связи, однако с началом боевых действий в республике стал снимать происходящее на фронте.

Sputnik

Профессия пригодилась на войне

До войны у Виталия Кецба было двенадцать фотоаппаратов, которые были предназначены для разных типов съемок (портрет, пейзаж и другие – ред.), и две лаборатории, где он проявлял снимки.

"У меня были необходимые пленки и химикаты для проявки кадров. В день начала войны я находился в Верховном Совете. Работавшие там милиционеры достали из сейфов оружие и поехали на Красный мост. Когда мы спустились в помещение, где располагалась милиция, увидели, что в сейфе остался всего один пистолет Макарова и рация", - вспоминает Кецба.

Пистолет схватил первый, подошедший к сейфу, Виталию досталась рация. На третьем этаже здания был еще один сейф, в котором лежало 17 автоматов, но его не смогли открыть.

© Фото : Виталий Кецба Группа абхазских бойцов во время Отечественной войны народа Абхазии

"После я отправился на Красный мост, где получил осколочное ранение в ногу, скорая была рядом, мне перевязали рану. Два-три дня я не мог вставать с кровати, когда уже наши стали уходить из города я этого сделать не мог. У меня были деньги, чтобы пойти в магазин за продуктами, но боялся, что грузины схватят, мне приносили еду соседи", - говорит Виталий.

Виталий Кецба юрист по образованию, а знания в области криминалистики помогли сделать фальшивые документы.

"У меня были бланки удостоверений, я их заполнил и приклеил свою фотографию. По новому документу меня звали Кипритиди Анастас Константинович. Когда в городе меня встречали грузинские гвардейцы, показывал удостоверение, говорил на грузинском о том, что я грек", - рассказал он.

Воспользовавшись подложным документом, Виталий Кецба сумел вывести из оккупированного Сухума находившихся в опасности людей, которые вовремя не смогли покинуть столицу.

© Фото : Виталий Кецба Водитель БМП Дмитрий Авидзба

"Рация, которую я взял в здании Совмина в первый день войны, тоже пригодилась, в армии я получил определенные навыки, умел обращаться с рацией, вышел на частоту наших и передавал данные о происходящем в Сухуме", - говорит Кецба.

В осажденном городе он находился более месяца, с начала войны до 16 сентября 1992 года.

Уйти из Сухума

После того как Виталий Кецба покинул Сухум и оказался в Гудауте ему предложили стать оператором. Когда началось наступление Абхазской армии на Гагру (2 октября 1992 года – ред.), его с группой журналистов отправили туда.

"Мы снимали видео до того момента, как наши освободили Гагру от грузинских захватчиков", - вспоминает он.

В начале гагрского наступления у Виталия Кецба не было ни одного фотоаппарата, все остались в оккупированном Сухуме.

"Позже мне подарили два фотоаппарата, я стал искать пленки у своих знакомых фотографов в Гудауте. Найдя пленки, я стал снимать, когда шло наступление на Гагру, я совмещал съемку фото и видео", - отметил Кецба.

Затем он обустроил лабораторию в Гудауте, где стал проявлять сделанные фотографии.

"Потом мне привезли хорошие объективы для моих фотоаппаратов из Москвы, и я уже до конца воны снимал, выполнял функции военного фотокорреспондента", - сказал он.

© Фото : Виталий Кецба Бойцы абхазской армии

Из фотографий, которые Виталий Кецба снял на войне, он проявил более 500 штук. Из большого количества работ наибольшие воспоминания остались от кадров, сделанных 14 декабря 1992 года, когда грузины сбили вертолет с женщинами, детьми и стариками над селом Лата.

"Снимать тогда было очень тяжело, все отказались делать фото и видео. Еще, конечно, было тяжело снимать погибших воинов, но приходилось это делать", - говорит Виталий Кецба.

В День освобождения Сухума 27 сентября, Виталий фотографировал столичный вокзал, затем на площадь Ленина (ныне площадь Свободы – ред.).

"Там я сделал кадры, которые навсегда остались в моей памяти. Конечно, город был освобожден, это было радостное событие, но была причина для грусти, потому что на войне мы потеряли много ребят", - говорит фотограф.

После окончания войны, Виталий Кецба на протяжении десяти лет работал в Службе государственной безопасности Абхазии.

"Я снимал фото и видео в приграничном с Грузией Галском районе. За десять лет я сделал более 10 тысяч снимков, большинство из которых секретные и не подлежат публикации", - отметил он.

Что касается фотографий сделанных на войне, то Кецба их оцифровал, выставки его работ проходили в Гагре, Гудауте, Сухуме и Ткуарчале.

"Бывает, что ко мне обращаются, когда издают фотоальбомы, тогда отдаю свои работы. Мои фотографии хранятся во многих музеях на территории республики. Недавно я проявил 500 фотографий, сделанных во время войны, которые я также распределил по музеям, так как у нас нет большого зала, где можно было бы их всех выставить", - сказал фотограф.

Виталий Кецба уже не снимает из-за проблем со здоровьем, однако, раз в пять лет проводит фотовыставки работ сделанных во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и длилась 413 дней. 30 сентября 1993 года война завершилась победой народа Абхазии над грузинским агрессором.

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