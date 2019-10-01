Sputnik сентября: вердикт по выборам, "высокие" отношения и победные дни

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает ежемесячный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике с 1 по 30 сентября 2019 года.

Главными событиями сентября стали – второй тур выборов президента Абхазии, суд по итогам голосования, сходы сторонников действующей власти и оппозиции в Сухуме и назначение даты инаугурации. В конце месяца Абхазия отмечала радостные и в то же время печальные даты – День освобождения Сухума и День Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Точка в споре

8 сентября 2019 года в Абхазии состоялся второй тур президентских выборов, итоги которого вскоре огласил ЦИК. Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал больше голосов, чем его оппонент Алхас Квициниа. С решением ЦИК проигравший кандидат не согласился и подал в Верховный суд иск, которым оспорил решение ЦИК об итогах президентских выборов.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Заседание Верховного суда,20 сентября 2019

Судебные разбирательства длились с 17 по 20 сентября, но утвержденные Центризбиркомом результаты остались неизменными. Верховный суд страны отказался удовлетворить иск Квициниа. На протяжении всего этого времени в столице было многолюдно. Вернее, в двух точках Сухума – у Администрации президента, где собирались сторонники действующей власти, и у штаба оппозиционной партии "Амцахара", вблизи парка "Сказка". К счастью, обошлось без стычек и противоправных действий. После оглашения судебного вердикта по спорному вопросу все разошлись по домам. Спустя три дня назначили дату инаугурации президента Абхазии. Церемония состоится 9 октября.

Все о ходе голосования во втором туре и послевыборных судебных перипетиях - в спецпроекте Sputnik Абхазия

Частный характер

21 сентября все абхазское общество всполошилось после того, как МВД республики и родственники юной теннисистки из Абхазии Эрики Кварчия обратились ко всем за помощью в ее поиске. Спортсменка пропала в Москве 18 сентября. Четыре дня о судьбе девочки не было никаких новостей, но 22 сентября МВД страны опубликовало информацию о том, что Кварчия найдена и с ней все хорошо.

Детали исчезновения теннисистки и информация о том, где она все это время находилась, отсутствуют. Единственное, что прокомментировали в ведомстве – это то, что эта ситуация "носит исключительно частный характер". Главное, все обошлось.

Новости медицины и религии

В сентябре 2019 года медики Абхазии рассказывали о вакцине от гриппа, которая одновременно борется с четырьмя штаммами вируса, и которую сами медики опробовали на себе еще в 2018 году. По словам главного санитарного врача Людмилы Скорик, вакцина высокого уровня, сделана по современным технологиям, не содержит консервантов. Она рекомендована детям, беременным, пожилым, людям, часто болеющими острыми респираторными заболеваниями, соматическими заболеваниями. Однако пока в Абхазии полностью заменить трехкомпонентную вакцину на четырехкомпонентную не могут. В 2019 году Минздрав Абхазии планирует закупить оба препарата.

Пока абхазские медики борются за здоровье населения, священнослужители страны молятся за его единство. 19 сентября священники Абхазской Православной Церкви облетели республику на самолете и окропили святой водой земли, на которых стоят одни из самых древних храмов республики. На это благое дело им понадобилось 12 литров святой воды и три часа пребывания в небе.

Один укол - и вирус не страшен: новую вакцину от гриппа уже протестировали в Абхазии

Сила армии



23 сентября министры обороны Абхазии и России - Мираб Кишмария и Сергей Шойгу подписали в Москве соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики. Это соглашение предусматривает в первую очередь оснащение Абхазской армии современными видами вооружения. Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации принять этот договор.

Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии, по мнению посла России в республике Алексея Двинянина, будет способствовать укреплению боеспособности Абхазской армии, сообщает РИА Новости.

Алексей Двинянин также отметил, что это секторальное соглашение стало результатом договора между Россией и Республикой Абхазия о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Путин поручил подписать соглашение по финансированию модернизации армии Абхазии

Отношения с перчинкой

В Италии попробовали абхазскую аджику на "Международном фестивале перца", который проходил с 11 по 15 сентября в Диаманте. В рамках праздничных мероприятий Диппредставительство Абхазии в Италии, администрация Сухума и Ассоциация перца Италии подписали трехсторонний протокол о намерениях. Посол по особым поручениям МИД республики Кан Тания считает, что абхазская аджика поможет продвигать Абхазию в Италии.

Будет остро: абхазскую аджику представили на фестивале перца в Италии © Foto / Ирина Шония "Международный фестиваль перца" в итальянском городе Диаманте

Дни победы

Ежегодно 27 сентября Абхазия отмечает День освобождения Сухума. В этот день в столице республики прошли памятные мероприятия. Ветераны Отечественной войны народа, родные и близкие погибших в ходе боевых действий, руководство страны возложили цветы к мемориалу в парке Славы. На мемориальном комплексе вблизи Гумистинского моста открыли памятную доску с фотографиями шести добровольцев, погибших на войне с марта по апрель 1993 года.

В честь этого праздника в Абхазской государственной филармонии прошел праздничный концерт с участием певцов эстрады, а также местных творческих коллективов. На набережной Махаджиров открылась выставка и плэнер, посвященные Дню освобождения города.

© Sputnik / Бадри Есиава Шествие с флагом в честь освобождения Сухума

Под музыку и песни торжественным маршем молодежь Абхазии с флагами в руках прошла от площади Свободы до Абхазского драматического театра. Акция, в которой участвовало около 50 человек, была организована Государственным комитетом по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум.

За свободу и справедливость: День Победы отметили в Абхазии

Черно-белая война: фотовыставка, посвященная Дню Победы, открылась в Сухуме

Насыщенным событиями стал День Победы и Независимости Абхазии. 30 сентября по всей стране почтили память павших защитников родины. В Сухуме прошла церемония возложения цветов к мемориалу Славы. Четвертый год подряд в Абхазии состоялась акция "Бессмертный полк". Ее провели в шести городах страны, а в Сухуме в ней приняли участие около 800 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бессмертный полк

Две группы молодежи Абхазии прошли пешком через всю страну ко Дню Победы. Те, кто участвовал в акции "Тропой героев" выдвинулись 29 сентября от границы по реке Псоу и 30 сентября дошли до Сухума. Участники шествия "Путь наших героев" вышли 29 сентября от столицы республики и днем позже были на границе по реке Ингур.

Фотовыставка "Эхо войны", посвященная Дню Победы, прошла в музее Боевой Славы в Сухуме. Автор фотографий – военный репортер и фотокорреспондент Виталий Кецба. В его архиве более 1500 снимков с Западного и Восточного фронтов, но на выставке представлены всего 72 фотографии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка "Эхо войны"

Праздничный день завершился концертом в Госфилармонии страны и фейерверком на набережной Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вечер завершился праздничным салютом.

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