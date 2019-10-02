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Здание Русского театра драмы

Последняя премьера сезона: РУСДРАМ покажет спектакль по Островскому

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" состоится в Русском театре драмы имени Искандера 3 и 4 октября.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского станет последней премьерой театрального сезона в РУСДРАМе, заявил на пресс-конференции гендиректор театра Ираклий Хинтба. 

"Это шестая и последняя премьера нынешнего сезона. 38 сезон завершается 9 октября спектаклем "Визит старой дамы", - отметил Хинтба. 

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Для постановки спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" был приглашен режиссер из России Алексей Размахов. По словам режиссера, история драматичная.

"Несмотря на "улыбки и ухмылки", которые изображают персонажи, в пьесе есть какой-то оскал. Постановка достаточно современная. Есть вещи, которые не меняются в человеке. Это любовь, ненависть, зло, зависть. Очень хотелось бы, чтобы работа имела достойное место, потому что мы действительно пытались учитывать контекст", - признался Размахов. 

Актер Кирилл Шишкин, который исполняет роль Глумова, в свою очередь выразил надежду, что спектакль понравится абхазскому зрителю.

"Мы постараемся попасть в сердца и души каждого человека, который посмотрит спектакль. Если хотя бы один зритель задумается над вопросом, который мы ставим в конце постановки, то цель достигнута", - добавил Шишкин. 

Премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского состоится в Русском театре драмы имени Искандера 3 и ‪4 октября.

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