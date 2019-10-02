20:58 02 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.44
  • EUR71.47
Поиск
Здание Верховного суда Абхазии, 19 сентября 2019

Двадцать дней на обжалование: суд направил Квициниа и ЦИК мотивированный текст решения

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (260)
660 0 0

Будет ли проигравший кандидат обжаловать решение Верховного суда, отказавшего ему в удовлетворении иска к Центризбиркому, определят на съезде партии "Амцахара".

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии мотивированный текст решения, сообщается на сайте суда.

В мотивированном решении отображается суть дела, а также описываются аспекты законопроектов, которые позволили принять то или иное решение.

"Почитаем, посмотрим и примем решение", - заявил Алхас Квициниа, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Абхазия о том, будет ли обжаловаться решение Верховного суда.

Митинг сторонников действующего президента Рауля Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Судная неделя: как Абхазия обрела главу государства

Он пояснил, что решение будет принято на съезде партии "Амцахара" с участием приглашенных политиков.

"Намечается 9 числа съезд , он примет решение после обсуждения этой темы. Это съезд партии "Амцахара", но будут и приглашенные политики", - сказал Алхас Квициниа.

Вводную и результативную часть решения по иску проигравшего кандидата суд огласил 20 сентября, после вручения сторонам мотивированной части решения у них есть 20 дней на его для обжалование. По истечении этого срока, если участники судебного разбирательства не подадут жалобу на решение в кассационном порядке, оно вступает в силу.  

"Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции", - сообщили в суде.

20 сентября Верховный суд Абхазии принял решение по иску Алхаса Квициниа, которым он пытался оспорить решение ЦИК об итогах президентских выборов.
Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным.

Как ранее пояснила Sputnik Абхазия юрист Зарина Габеева, если стороны не согласятся с решением Верховного суда по иску Алхаса Квициниа, то точку в деле может поставить президиум Верховного суда.

Алхасу Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным.

Читайте также:

Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (260)
Теги:
Верховный Суд Абхазии, ЦИК Абхазии, Алхас Квициниа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Спасти планету: победители фотоконкурса Environmental Photographer 2019
Девять километров в высоту: вулкан Шивелуч на Камчатке распыхтелся
Сезонная депрессия: как избавиться от осенней хандры
Соцсети
Sputnikabkhazia