Двадцать дней на обжалование: суд направил Квициниа и ЦИК мотивированный текст решения

Будет ли проигравший кандидат обжаловать решение Верховного суда, отказавшего ему в удовлетворении иска к Центризбиркому, определят на съезде партии "Амцахара".

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии мотивированный текст решения, сообщается на сайте суда.

В мотивированном решении отображается суть дела, а также описываются аспекты законопроектов, которые позволили принять то или иное решение.

"Почитаем, посмотрим и примем решение", - заявил Алхас Квициниа, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Абхазия о том, будет ли обжаловаться решение Верховного суда.

Он пояснил, что решение будет принято на съезде партии "Амцахара" с участием приглашенных политиков.

"Намечается 9 числа съезд , он примет решение после обсуждения этой темы. Это съезд партии "Амцахара", но будут и приглашенные политики", - сказал Алхас Квициниа.

Вводную и результативную часть решения по иску проигравшего кандидата суд огласил 20 сентября, после вручения сторонам мотивированной части решения у них есть 20 дней на его для обжалование. По истечении этого срока, если участники судебного разбирательства не подадут жалобу на решение в кассационном порядке, оно вступает в силу.

"Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции", - сообщили в суде.

20 сентября Верховный суд Абхазии принял решение по иску Алхаса Квициниа, которым он пытался оспорить решение ЦИК об итогах президентских выборов.

Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным.

Как ранее пояснила Sputnik Абхазия юрист Зарина Габеева, если стороны не согласятся с решением Верховного суда по иску Алхаса Квициниа, то точку в деле может поставить президиум Верховного суда.

Алхасу Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным.

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