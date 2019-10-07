"Ударные подразделения": разведчики ЮВО прошли испытания в Абхазии

Контрольные занятия прошли в условиях горно-лесистой и прибрежной местности на трех полигонах – Гудаута, Цабал и Нагвалоу.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. В Абхазии разведывательное и огнеметное подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) подтвердили почетное наименование "ударное","Ударные подразделения": разведчики ЮВО подтвердили почетное наименование, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

На протяжении недели военнослужащие подразделений оценивались по десяти направлениям военной службы, в том числе: несению службы в нарядах и караулах, соблюдению воинской дисциплины, правовой исполнительности и ведению документации.

Кроме того, личный состав прошел испытания по боевой подготовке, сдал зачеты по тактической, инженерной, медицинской, физической подготовкам и вождению боевых машин. Военнослужащие продемонстрировали навыки в стрельбе из стрелкового и специального оружия, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ сходу и в движении по статичным и движущимся целям.

Ранее эти подразделения военной базы были удостоены наименования "ударное" после положительной сдачи проверочных испытаний по завершению 2018 учебного года.

Пресс-служба Южного военного округа также проинформировала о том, что более двух тысяч военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии пройдут комплексную итоговую проверку за 2019 учебный год.

Офицеры и солдаты выполнят контрольные стрельбы из штатного оружия и боевой техники: из автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3.

© Foto / Пресс-служба ЮВО В Абхазии разведывательное и огнеметное подразделения ЮВО подтвердили почетное наименование «Ударное подразделение»

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