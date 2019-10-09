Сторонники "Амцахара" собрались в Сухуме

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. В гостинице "Интер-Сухум" началось собрание расширенного актива оппозиционной политической партии "Амцахара", которая считает, что в процессе последних президентских выборов были нарушены избирательные права граждан, передает корреспондент Sputnik Абхазия.
Экс-кандидат в президенты, лидер партии Алхас Квициниа поблагодарил присутствующих и сообщил о том, что съезд партии пройдет немного позже, так как в планах у "Амцхара" реорганизация ее активов и замена руководящих лиц отделений партий в районах.
20 сентября Верховный суд Абхазии принял решение по иску Алхаса Квициниа, которым он пытался оспорить решение ЦИК об итогах президентских выборов.
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Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным. 3 октября Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Алхаса Квициниа мотивированный текст решения, в котором отображаются суть дела и описываются аспекты законопроектов, которые позволили принять решение.
7 октября Алхас Квициниа обжаловал решение Верховного суда, а также подал ходатайство, в котором попросил суд второй инстанции применить меры предварительной защиты в виде приостановления вступления в должность избранного президента республики, назначенного на 9 октября 2019 года.
В интервью Sputnik он отметил, что если и кассационная инстанция оставит в силе решение Верховного суда, то он намерен обратиться в Президиум Верховного суда.
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