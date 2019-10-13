Sputnik недели: инаугурация президента, собрание оппозиции и праздник осени

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 7 по 13 октября, читайте в обзоре Sputnik.

Самым важным событием уходящей недели стала инаугурация вновь избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба. Среди важных общественных событий недели также выход депутатов Народного Собрания республики из отпуска, уход в отставку Кабмина, награждение сотрудника Федеральной службы охраны России в Абхазии Сергея Юрышева почетной грамотой МЧС Абхазии за мужество, праздник осени с селе Лыхны и поиски пропавшего российского туриста, которого унесла река Кодор.

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Инаугурация президента

Самым ожидаемым событием недели стала инаугурация президента Рауля Хаджимба. 9 октября он принес присягу в качестве главы государства. После произнесения клятвы спикер Парламента Валерий Кварчия вручил Раулю Хаджимба атрибуты президентской власти — штандарт, печать, шашку и абхазский посох "алабаща".

© Sputnik / Томас Тхайцук Инаугурация президента Абхазии

Согласно закону "О президенте" Республики Абхазия, инаугурация вновь избранного президента проходит на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

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На инаугурацию приехали делегации из делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики и Нагорно-Карабахской республики, а также Никарагуа.

Собрание оппозиции

В день инаугурации президента, оппозиционная политическая партия "Амцахара" провела собрание. Открывая собрание, лидер партии Алхас Квициниа напомнил, что "Амцахара" считает победу Рауля Хаджимба на президентских выборах незаконной и готова отстаивать свою позицию всеми законными путями.

На повестке собрания изначально стояли вопросы нарушения избирательного права граждан Абхазии и нелегитимности избрания президента, но было решено обсудить и внутрипартийные проблемы. Алхас Квициниа отметил, что руководители партии изначально планировали организовать съезд, но планы изменились, так как появилась необходимость назначить новых должностных лиц в районных отделениях "Амцахара".

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Кабмин сложил полномочия

На следующий день после проведения инаугурации президента, 10 октября, согласно закону, состоялось заседание Кабинета министров, которое провел президент Рауль Хаджимба.

На заседании было принято коллегиальное решение о сложении правительством своих полномочий.

В течение трех месяцев президент страны должен представить нового премьер-министра. Затем глава правительства представит президенту предложения по персональному составу Кабинета министров. До формирования нового состава правительства прежний премьер и министры будут исполнять свои обязанности с приставкой "и.о.".

Ушел из жизни Арвелод Куправа

9 октября, на 95 году жизни скончался доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета, лауреат Государственной премии по науке имени Дзидзария Арвелод Куправа.

Арвелод Куправа соавтор монографии "Очерки истории Абхазской АССР", первого вузовского учебного пособия "История Абхазии" (1986), "История Абхазской АССР (1917–1937)". Ему принадлежат историографические очерки по истории Абхазии.

Награжден медалями "За оборону Кавказа", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", лауреат Государственной премии по науке имени Георгия Дзидзария, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.

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За спасение утопающего

8 октября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям наградили сотрудника Федеральной службы охраны России в Абхазии Сергея Юрышева почетной грамотой МЧС Абхазии за мужество, проявленное при спасении утопающего.

Юрышев спас мужчину в пицундской бухте. Как отметил начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа, спасение утопающего дело непростое и требует определенных навыков.

Церемония награждения состоялась в актовом зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Мини-футбольный турнир

Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов, посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, открылся 7 октября.

Игры будут проходить по кругу, чтобы все команды встретились друг с другом, затем пройдут полуфинальные матчи и финал. Соревнование создано для того, чтобы всегда сохранялась память о людях, которые защищали родину и сложили свои головы на алтарь победы.

Помимо "Кубка Победы" участники соревнований разыграют еще и приз – "Кубок Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России".

В Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы", который будет проходить с 7 по 14 октября, примут участие спортсмены из Абхазии, Барнаула, Чечни, Кемерово, Узбекистана и Дагестана.

Праздник осени на Лыхнашта

Праздник урожая отметили в селе Лыхны в субботу 12 октября. В этот день уже в 45-ый раз там прошли конноспортивные соревнования, в которых участвовали команды из западной части Абхазии. Спортсмены соревновались по таким видам национальных игр, как ачырыюра (аҽырыҩра – скачки), ачырхумарра (аҽырхәмарра – джигитовка), лабакурс (лабақәырс – метание палки) и другим. Также на Лынхнашта провели соревнования по метанию палки (лабақәырс) и "стритболу".

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Ежегодно на празднике осени сельчане представляют свою продукцию и блюда, приготовленные из натуральных ингредиентов. У каждого села был свой шатер в виде маленького домика.

Лыхнашта © Sputnik / Томас Тхайцук

Лыхнашта © Sputnik / Томас Тхайцук

Лыхнашта © Sputnik / Томас Тхайцук

Лыхнашта © Sputnik / Томас Тхайцук

Лыхнашта © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Лыхнашта

Пропавший турист

Двадцатилетнего туриста из России Тимура Дзеидова унесло течением при попытке переплыть реку Кодор в районе села Джампал Гулрыпшского района 10 октября. Спасатели МЧС Абхазии вместе с друзьями пропавшего в ту же ночь приступили к поискам, но на вторые сутки спасательную операцию пришлось прервать из-за сильного ливня и помутнение воды в реке.

Возобновить поиски удалось утром в воскресенье 13 октября. В небо был поднят вертолет МЧС Абхазии, но безрезультативно. По словам заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Сатбея Гиндия, в понедельник приступят поискам туриста на водном транспорте.

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