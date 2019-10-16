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Отстрелялись на "отлично": российские военные в Абхазии прошли годовую проверку

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© Видео ЮВО

В течение 10 дней личный состав соединения демонстрировал навыки и умения боевой подготовки группе офицеров штаба армии.

В Абхазии военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) успешно сдали комплексную итоговую проверку за 2019 учебный год, сообщила пресс-служба ЮВО.

В ходе экзаменационных мероприятий подразделениями было проведено и выполнено свыше 20 тактических учений с боевыми стрельбами и упражнения контрольных стрельб.

Тактические учения на российской военной базе в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Стрельба на оценку производилась из различного штатного вооружения, в том числе ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3", - отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Кроме того, военнослужащие отработали на оценки временные нормативы по 11 предметам боевой подготовки: тактико-специальной, инженерной, строевой, разведывательной, медицинской и физической.

Контрольные занятия проводились в условиях горно-лесистой и прибрежной местности на 4-х полигонах: Гудаута, Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также полигоне Майкопский в Адыгее.

Всего в мероприятиях итоговой проверки приняли участие более двух тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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