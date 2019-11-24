Госинспекция по карантину растений запретила вывоз из Абхазии эвкалипта

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Вывоз любого вида эвкалипта из Абхазии запретили в связи с угрозой массового распространения на территории республики карантинного вредителя офелимуса, так называемой эвкалиптовой листоблошки, соответствующий приказ подписан начальником Госинспекции по карантину растений Аркадием Джинджия.

"Пограничным карантинным фитосанитарным инспекторам контрольно-пропускных пунктов "Псоу" и "Гал" Госинспекции Республики Абхазии по карантину растений запретить трансграничное перемещение всех видов эвкалиптов, вывозимых с территории Республики Абхазия", - говорится в приказе.

Контроль за исполнением приказа возложен на и.о. заместителя начальника Госинспекции Алмасхана Кецба и начальников пограничных карантинных фитосанитарных контрольно-пропускных пунктов "Псоу" и "Гал".

Офелимус – представитель перепончатокрылых насекомых, паразитирует на эвкалипте, образуя галлы, патологическое образование на растении, на обеих сторонах листьев. Отличительные признаки поражения - листья эвкалипта покрываются белыми пятнами, со временем они высыхают и выпадают. Само дерево не страдает от вредителя. В большей части поражаются ветви и листья нижнего яруса. Взрослые деревья не погибают, но их рост и развитие приостанавливаются. Если же это молодые насаждения, то они могут погибнуть.

Живет эвкалиптовая листоблошка не больше 10 дней, но за это время самка может отложить до 700 яиц.

Впервые появление этого вредителя в Абхазии зафиксировали еще в апреле 2019 года в Гагре.

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