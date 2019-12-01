Рельсы перемен: что ждет Сухумский железнодорожный вокзал

Здание Сухумского железнодорожного вокзала было открыто 68 лет назад, 1 декабря 1951 года. Оно было расчитано на одновременное пребывание на вокзал от пятисот до тысячи человек.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году.

Бадрак Авидзба, Sputnik

История вокзала в Сухуме

Проектировали вокзал архитекторы Леван и Лола Мушкудиани. Фасад облицовывали мрамором и гранитом. Окна, кассы изготавливались из каштана. Пол ресторана был покрыт паркетом. Стоимость отделочных работ в 1951 году дошла до неприличных 24% от общих затрат на строительство, а кубометр здания обходился казне в 315 рублей.

Архитекторам указывали, что в композиции излишни башня со стороны привокзальной площади и бельведер у перрона - легкая постройка на возвышенности с хорошим обзором. Недостатком тогда считалось и большое количество отдельно стоящих зданий, которые якобы ухудшают обслуживание пассажиров.

© Sputnik / Томас Тхайцук План вокзала. Прямая дорога без заезда на привокзальную площадь тогда не предусматривалась

Открывали же вокзал с помпой. Для середины прошлого века он считался крупным. По классификации тех времен, к этой категории относились вокзалы, рассчитанные на одновременное пребывание от пятисот до тысячи человек.

Из плюсов Сухумского вокзала Министерство путей сообщения СССР в книге "Новые вокзалы" (1957 год) отмечало, что его зал ожидания для пригородных пассажиров изолирован от пассажиров дальнего следования и имеет отдельные кассы. А несколько выходов на перрон тогда считались новаторством и рекомендовались при строительстве подобных зданий в других городах Советского Союза.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Сухумский вокзал в 1951 году относился к крупным, рассчитанным на одновременное пребывание 500-1000 человек.

После Отечественной войны народа Абхазии вокзал бездействовал до 2004 года, когда было восстановлено полноценное движение.

Сейчас в зимний период вокзал принимает один поезд – "Москва-Сухум-Москва". В курортный сезон ежедневно в Абхазию ходит три поезда, два московских и один – "Санкт-Петербург-Сухум". Эти поезда ходят с конца мая до конца августа.

Планы на будущее

У руководства "Абхазской железной дороги" большие планы по восстановлению вокзала.

Генеральный директор РУП "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава в интервью Sputnik Абхазия рассказал о том, какие работы уже ведутся на Сухумском вокзале, и что еще предстоит сделать.

"Мы начали делать новую капитальную ливневку, предстоит ее закончить. Самый главный вопрос это канализация, чтобы после ремонта утечек воды нигде не было. Также планируется укладка асфальта. На государственном уровне в плане – восстановление здания вокзала", - отметил он.

Несмотря на то, что ремонт ливневок еще не завершен, уже получилось избавиться от регулярного затопления вокзальной площади после дождей. По словам Вартагава, в скором времени будут укладывать трубу, проводить канализацию, а затем, в начале следующего года, прокладывать асфальт. Ремонтные работы проводятся за счет РУП "Абхазская железная дорога".

"Еще мы полностью осветили площадь, повесили новые плафоны, установили опоры, эта работа была проведена около двух месяцев назад", - подчеркнул гендиректор АЖД.

Глобальные планы по восстановлению самого здания Сухумского вокзала, по мнению Вартагава, необходимо начинать с ремонта крыши и укрепления стен, затем уже - установка окон, дверей и прочее.

Сухумский вокзал. © Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский вокзал. © Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский вокзал. © Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский вокзал. © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский вокзал.

В начале ноября исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия посетил Сухумский вокзал и дал поручение решить вопрос с хаотично расставленными торговыми будками.

"Мы планируем сделать торговые ряды, чтобы убрать все эти будки и предоставить людям места для торговли. Этот вопрос в процессе решения, владельцы будок нормально на это реагируют", - сказал Вартагава.

Руководитель АЖД отметил, что столичный вокзал - одна из визитных карточек Сухума, и он, в соответствии с намеченными планами, в ближайшее время кардинально изменится.

В среднем за год столичный вокзал принимает до 300 тысяч пассажиров.

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