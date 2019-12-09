На живца: команда Краснодарского края выиграла турнир по ловле рыбы на реке Бзыбь

Кубок Карачаево-Черкесии по спортивной ловле рыбы проходил в Абхазии на реке Бзыбь с 6 по 8 декабря.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Первое место на Кубке Карачаево-Черкесии по спортивной ловле рыбы на реке Бзыбь заняла команда из Краснодарского края, станицы Новопокровск, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко.

Команда из Краснодарского края – действующий чемпион России по спортивной ловле рыбы.

"Буквально месяц назад они выиграли Кубок России по спортивной ловле рыбы. На втором месте команда из Сухума, молодое дарование Руслан Сабуа был капитаном этой команды", - подчеркнул он.

Третье место заняла команда из Санкт-Петербурга, состоящая из представителей сборной России, участвующих на чемпионатах мира.

"Все спортсмены довольны, хотя рыбка ловилась чуть хуже, чем в летнее время, так как температура в реке была восемь градусов, рыба была не очень активная, хотя ловилась", - отметил Бондаренко.

В личном зачете первое место занял Роман Алборов – представитель Северной Осетии, второе место занят Филипп Тер-Симонян – представитель команды из Новопокровска, и на третьем месте - Константин Землянский из московской команды.

"Соревнование в Абхазии прошло на высоком уровне, это было первое российское мероприятие, прошедшее у нас. Это очень серьезный посыл в будущее, возможно проведение совместных мероприятий или российских в Абхазии. На следующий год запланировано четыре мероприятия, одно из них будет в марте – Кубок Абхазии, после которого, по просьбе представителей Министерства спорта России, состоится отборочный турнир для российских спортсменов, чтобы выявить, кто поедет от России на чемпионат мира", - подчеркнул Альберт Бондаренко.

В Кубке Карачаево-Черкесии по спортивной ловле рыбы приняло участие 52 спортсмена, было три команды из Абхазии, команды из Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Москвы, Краснодара, Ростова, Санкт-Петербурга, представители других различных регионов Российской Федерации.

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