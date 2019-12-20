"Сладкая" диверсия: в Минпросвещения отреагировали на слухи о конфетах с наркотиками

Неизвестные рассылали аудиосообщения о случаях отравления наркотическими средствами в виде конфет в школах Абхазии в соцсетях и мессенджерах.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Диверсией и определенной формой терроризма назвал распространение слухов о том, что некоторые ученики школ Абхазии отравились конфетами с наркотическими веществами, заместитель министра просвещения республики Дмитрий Гварамия.

"Мы считаем это спланированной акцией с целью дискредитации госуправления в области образования и создания атмосферы беспомощности, распространения страха среди родителей, которые беспокоятся за безопасность своих детей", - отметил Гварамия.

Минпросвещения считает этой спланированной акцией, так как в опубликованных аудиозаписях называются конкретные фамилии, сообщается о якобы поступивших в медучреждения страны учащихся. Это, по мнению Гварамия, говорит о том, что действия прорабатывались опытными людьми для создания истерии в обществе.

Информация о распространении конфет с содержанием наркотических веществ не только ложь, но это невозможно в теории, считает Гварамия. Предпринять такие действия в общеобразовательных учреждениях Абхазии незаметно, невозможно, уверен он.

"Более того, у нас очень ответственные родители, которые тоже помогают руководству и педагогам общеобразовательных учреждений не допускать подобные случаи. Мы обратились в органы правопорядка и госбезопасности с просьбой провести расследование и выявить источники распространения этой информации", - сказал Гварамия.

Такие инциденты в Абхазии происходят систематически, с сожалением отметил замминистра просвещения республики. Были случаи, когда публиковалось видео, на котором якобы избивают ученика школы-интернета. Подлинность записи не подтвердилась.

"Мы, конечно, опровергаем эту информацию, но осадок у людей остается. Они задумываются, а вдруг это на самом деле произошло или могло произойти. Тревога остается в конечном итоге. Печально то, что инициаторы распространения этой информации в принципе добились своих целей", - считает Гварамия.

На вопрос, кому это выгодно, Дмитрий Гварамия ответить затрудняется, но уверен, с учетом подхода, осведомленности злоумышленников и их акцента, они жители Абхазии. Так это или нет, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Он уверен, что в республике крайне необходимо вводить закон, по которому люди, предпринимающие такие действия, несли бы ответственность, и наказание было бы неотвратимым. Немаловажным фактором Гварамия также назвал работу по информированию населения о происходящем для снятия напряженности и паники.

Ранее в МВД Абхазии назвали сообщения о конфетах с наркотиками "фейковыми рассылками".

В медучреждениях Абхазии не было зафиксировано ни одного случая с признаками токсичного отравления подростков, подчеркнули в пресс-службе МВД Абхазии.

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