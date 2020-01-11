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Угроза миновала: Госархив рассказал о судьбе документов в Администрации президента

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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (58)
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В Сухуме в четверг начались акции протеста, в результате которых группа людей прорвалась в здание Администрации президента и заняла его.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Бадри Есиава. В Администрации президента и правительстве Абхазии во время протестов последних двух дней архивные документы не пропали, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Архивного управления республики Роман Гвинджия.

"Мы сразу выразили обеспокоенность в связи с тем, что происходит в Сухуме и из-за чего могут погибнуть документы. Вы знаете, какую трагедию перенес Государственный архив во время войны и нельзя допустить, чтобы документы снова пострадали. Мой заместитель сегодня был в Кабинете министров, где его заверили, что в Администрации президента документы не пропали. Угроза миновала", - сказал Гвинджия.

Он добавил, что в правительстве собирают документы в специальные ящики. Ранее премьер-министр страны Валерий Бганба заявил, документация Кабинета министров во время протестов не пострадала, так как она вся оцифрована.

Роман Гвинджия также отметил, что все документы, которые удастся собрать, специалисты изучат и дадут свою оценку по их сохранности уже после праздников.

Акции протеста в Сухуме начались 9 января. Протестующие, требовавшие отставки президента Рауля Хаджимба, взяли штурмом здание Администрации президента, сломали двери, выбили окна на первом этаже и разгромили кабинеты.

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (58)
Теги:
Сухум, Администрация президента Абхазии


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