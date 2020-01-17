Кабмин Абхазии оценил предварительный ущерб от штурма правительственных зданий

Правительственное здание пострадало в ходе штурма сторонниками оппозиции 9 января. Митингующие выбили входные двери и почти все окна на первом этаже.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Замена испорченной в результате штурма мебели в здании Кабинета министров обойдется в 260 тысяч рублей, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

"Весь нанесенный ущерб пока что сложно оценить, но есть первые счета, выставленные поставщиками", - отметили в пресс-службе.

По сообщению пресс-службы Кабмина, в здании уже были заменены разбитые в ходе штурма окна. На установку новых окон было потрачено 57 тысяч рублей.

Во время акций протеста в Сухуме пострадало также здание Администрации президента. Нанесенный ему ущерб пока не оценен.

9 января недовольные общей ситуацией в стране граждане вышли на митинг в Сухуме. Через несколько часов после начала акции протестующие двинулись к Администрации президента и взяли здание штурмом. В ходе акции протеста были выломаны входные двери и выбиты окна в здании.

11 января Генеральная прокуратура Абхазии завела уголовное дело по факту массовых беспорядков в Сухуме. Комплекс доследственных и оперативно-розыскных мероприятий для установления и привлечения к ответственности организаторов и участников массовых беспорядков проводит также Служба государственной безопасности республики.

12 января ЦИК Абхазии принял решение о назначении новых президентских выборов на 22 марта. После оглашенного вечером решения на госдаче состоялась встреча Аслана Бжания и Рауля Хаджимба, в которой принял участие и Рашид Нургалиев. Ночью 12 января Рауль Хаджимба заявил о сложении своих полномочий. До инаугурации нового президента исполнять обязанности президента будет премьер-министр Валерий Бганба.

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