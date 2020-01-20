Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба ушел в отставку

Даур Аршба исполнял обязанности первого вице-премьера правительства Абхазии с 25 апреля 2018 года.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Первый вице-премьер правительства Абхазии Даур Аршба ушел в отставку, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

"Освободить Аршба Даури Джумковича от занимаемой должности первого вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению", - говорится тексте указа на сайте президента.

Даур Аршба с 2013 года был депутатом Народного Собрания – Парламента Абхазии пятого созыва. С 12 ноября 2014 года — вице-спикер Парламента Республики Абхазия.

В ноябре 2016 года президент Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Даура Аршба руководителем Администрации президента. В апреле 2018 года Аршба был назначен первым вице-премьером Абхазии.

12 января после четырехдневной акции протеста, главными требованиями которой были отставка действующего главы государства и назначение новых выборов, Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание документ о сложении с себя полномочий. Депутаты Народного Собрания Абхазии на заседании 13 января приняли отставку Рауля Хаджимба с должности главы государства.

Вслед за Хаджимба подал в отставку и вице-президент страны Аслан Барциц.

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