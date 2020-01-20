Бганба назначил Зураба Зантария и.о. начальника Госслужбы охраны Абхазии

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба своим указом назначил Зураба Зантария исполняющим обязанности начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия, сообщается на сайте президента страны.

Другим своим указом Бганба освободил Отари Берзения от должности начальника Госслужбы охраны. Берзения возглавлял Госслужбу охраны с 2015 года.

"Освободить Берзения Отари Нуриевича от занимаемой должности начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия согласно поданному рапорту", - говорится на сайте президента.

Ранее стало известно о том, что в отставку ушел Даур Аршба, который исполнял обязанности первого вице-премьера правительства Абхазии с 25 апреля 2018 года.

12 января после четырехдневной акции протеста, главными требованиями которой были отставка действующего главы государства и назначение новых выборов, Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание документ о сложении полномочий. Депутаты Народного Собрания Абхазии на заседании 13 января приняли отставку Рауля Хаджимба с должности главы государства.

Вслед за Хаджимба подал в отставку и вице-президент страны Аслан Барциц.

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