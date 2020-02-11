Бганба обсудил с российским послом Инвестпрограмму и борьбу с ОРВИ

СУХУМ, 11 фев- Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным.
"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к реализации новой Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Затронули также тему мероприятий по профилактике распространения ОРВИ и предупреждению пересечения российско-абхазской границы инфицированными больными, - говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.
Бганба рассказал послу о результатах работы мобильной межведомственной группы на КПП "Псоу", отметив, что за время работы представителей Государственной миграционной службы Абхазии на посту было отказано во въезде 50 гражданам Киргизии, Северной Кореи, Таджикистана и Узбекистана. Согласно документам, ограничение будет действовать до 7 марта 2020 года.
Кроме того, на встрече обсуждались текущие вопросы работы Комиссии по защите имущественных прав российских граждан в Абхазии.
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