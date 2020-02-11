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Бганба обсудил с российским послом Инвестпрограмму и борьбу с ОРВИ

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В Абхазии
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26011
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200211/1029434345/Bganba-obsudil-s-rossiyskim-poslom-Investprogrammu-i-borbu-s-ORVI.html

На встрече также обсуждались вопросы работы комиссии по защите имущественных прав граждан России в Абхазии.

СУХУМ, 11 фев- Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к реализации новой Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Затронули также тему мероприятий по профилактике распространения ОРВИ и предупреждению пересечения российско-абхазской границы инфицированными больными, - говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.  

Бганба рассказал послу о результатах работы мобильной межведомственной группы на КПП "Псоу", отметив, что за время работы представителей Государственной миграционной службы Абхазии на посту было отказано во въезде 50 гражданам Киргизии, Северной Кореи, Таджикистана и Узбекистана. Согласно документам, ограничение будет действовать до 7 марта 2020 года. 

Кроме того, на встрече обсуждались текущие вопросы работы Комиссии по защите имущественных прав российских граждан в Абхазии.

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