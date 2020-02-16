При полном параде: военные ЮВО в Абхазии начали готовиться к 9 Мая

В День Победы парадные расчеты российских военных примут участие в торжествах на набережной в Сухуме.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) начали готовиться к торжественному шествию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЮВО.

В праздничных мероприятиях, которые пройдут 9 мая на набережной в Сухуме, примут участие военнослужащие военной базы ЮВО, Минобороны Абхазии и Пограничного управления ФСБ России.

В ходе подготовки к торжеству около 100 солдат и офицеров российского соединения, входящих в состав парадных расчетов, на строевом плацу базы совершенствовали навыки строевой подготовки с оружием и без. На первом этапе отрабатывалось прохождение военнослужащими строевым шагом в составе шеренг.

Кроме того, к участию в торжественных мероприятиях готовится и военный оркестр базы ЮВО. Коллектив исполнит около 15 музыкальных композиций, среди которых будут марши военных лет и современные произведения.

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