Абхазская Зара: как молодая певица из России нашла себя в Абхазии

Певица Заира Вострикова, известная в Абхазии как Зара, переехала в Страну Души десять лет назад. Начав с выступлений в ресторанах, она за годы упорной работы сумела завоевать любовь слушателей и популярность в республике.

Как молодая артистка начала свою жизнь в Абхазии, какой путь ей пришлось пройти, и куда она собирается двигаться дальше - читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния. Sputnik

Детство Заиры прошло в городе Георгиевске в Ставропольском крае. Уже тогда она уделяла много времени музыке, урокам по вокалу, занятиям по скрипке и танцам. После окончания школы девушка поступила в музыкальное училище на эстрадно-джазовый факультет. Занятия творчеством не помешали ей получить два высших образования: она окончила юридический факультет и факультет социального управления.

"Выступать и петь я начала в своем городе Георгиевске. Я совмещала работу и учебу, училась в Ставрополе и Пятигорске, жила практически на три города. Я постоянно была в дороге, надо было сдавать экзамены, зачеты. Временно работала в банке и в страховой компании, но основным моим занятием всегда была музыка", - рассказывает Заира.

Любовь с первого взгляда

До переезда в Абхазию Заира несколько лет пела в кавер-группе. Коллектив ездил с выступлениями по Ставропольскому и Краснодарскому краю, участвовал и побеждал в музыкальных конкурсах. Певица приехала в Абхазию на отдых десять лет назад. Остановилась в Гагре, провела в городе несколько дней и решила остаться здесь навсегда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Singer🎤Abkhazia❤️ AzArA❤️ (@azara.003) 27 Янв 2020 в 11:53 PST

"В Абхазию я приехала со своим другом и его женой. Мы вместе работали в Пятигорске, он предложил мне составить им компанию, я согласилась. Гагра поразила меня своей красотой. Горы, чистое море, мне не захотелось уезжать, и я решила найти в этом городе работу", - продолжает она.

В тот период гостиница "Алекс" только начинала строиться. Заире предложили там контракт на три года, но открытия отеля пришлось ждать, и она нашла себе временную работу - стала петь в ресторане "Абатаа". Два года спустя гостиница открылась, и певица осталась в Абхазии еще на три года.

"Я работала одна, и для своих выступлений купила небольшие колонки. Помню, как носила их с собой, подключала и пела. Все больше людей стало меня узнавать", - рассказывает Заира.

Однажды к ней подошел молодой человек по имени Дато Аршба и предложил спеть на свадьбе. Это стало очередной ступенькой в ее карьере. Певицу стали все чаще приглашать выступать на свадебных торжествах. Появилось больше работы, и Зара познакомилась со многими абхазскими артистами: Артуром Лакрба, Людмилой Гумба. Они старались помочь и поддержать молодую артистку, и в итоге подружились и стали работать вместе.

В столицу

Заира прожила в Гагре больше шести лет и в очередной раз приняла решение сменить место жительства, но поменять не страну, а город.

"Гагра для меня остается родным городом, куда я приезжаю, чтобы отдохнуть от забот. Там живет много людей, которые помогали и поддерживали меня все эти годы. Но в какой-то момент я поняла, что стою на месте, а мне надо развиваться и двигаться дальше, сменить обстановку, узнать больше людей. Сухум не похож не на один город Абхазии. Здесь немного другие люди, другой колорит, а самое главное, в этом городе моя душа нашла покой и вдохновение", - рассказала певица.

Сложностей с переездом у нее не возникло. Она быстро нашла себе подходящую квартиру с хорошими соседями. Перебравшись в столицу, Заира начала петь в ресторанах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Singer🎤Abkhazia❤️ AzArA❤️ (@azara.003) 19 Янв 2020 в 10:57 PST

"В ресторане Rinna у нас был хороший дружный коллектив. Люди, с которыми ты работаешь и видишься каждый день, становятся для тебя второй семьей. В этом мне повезло. Коллектив "Эрцаху" оказался такой же дружный", - говорит Заира.

Жизнь в Сухуме быстро наладилась. Заире полюбились прогулки по набережной, во время которых можно встретить приятных людей или просто понаблюдать за общающейся молодежью. Особое восхищение у нее вызывают столичные женщины, которые строят свои карьеры, занимаются бизнесом и стремятся к успеху.

"С каждым годом Сухум становится лучше, появляется больше мест, где можно хорошо провести время. У меня здесь появилось много друзей, я стала частью этого мира", - говорит Заира.

Путь на большую сцену

Важной частью жизни Абхазии являются свадебные торжества. Заира стала одной из самых востребованных певиц в стране. В период свадебных сезонов она загружена работой. Но в будущем певица планирует записать свой сольный альбом и петь на большой сцене.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Singer🎤Abkhazia❤️ AzArA❤️ (@azara.003) 8 Фев 2020 в 4:16 PST

Музыканты Анри Гумба и Абзагу Марыхуба помогают Заире в работе над альбомом. В свой репертуар певица хочет включить песню на абхазском. Петь на этом языке Зарина не пробовала, по словам певицы она боится неправильно раскрыть текст и передать песню. Недостаточно выучить и пропеть слова, к этому надо готовиться, считает она.

"Я не могу выходить на сцену с кавер-песнями, это обязательно должен быть мой репертуар. На создание альбома уйдет не больше года. Работать над песнями я собираюсь не только здесь, но и в России. Я буду сотрудничать с замечательными композиторами, и песни будут звучать в разных жанрах. Мне интересно узнать какой из жанров больше мне подходит. Я люблю крутые аранжировки, живой звук, а из музыкальных направлений соло-джаз, панк-джаз", - говорит она.

Заира представляла Абхазию на фестивале "Ночи Домбая" в Карачаево-Черкесской Республики. Она взяла первое место и Гран-при фестиваля.

Заира признается, что мечтает о большой сцене, где сможет исполнять красивые песни, представлять Абхазию, заслужено стать народной артисткой республики и внести свой вклад в ее развитие.

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