Дело экс-милиционеров, подозреваемых в насилии над заключенными, направлено в суд

По данным следствия, в результате физического насилия один из заключенных скончался, здоровью другого был нанесен "вред средней степени тяжести".

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии завершила предварительное расследование, утвердила обвинительное заключение и передала в Сухумский городской суд уголовное дело о халатности и превышении должностных полномочий в отношении бывших сотрудников Управления уголовного розыска МВД, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В качестве фигурантов по делу проходят экс-начальник Управления уголовного розыска МВД, полковник милиции Бадри Джикирба и его бывшие заместители - подполковник милиции Аслан Чедия, майор милиции Адгур Аутлев и старший оперуполномоченный того же отдела капитан милиции Виталий Кулов.

"Органом предварительного расследования вышеуказанные должностные лица обвиняются в халатности и превышении должностных полномочий, выразившихся в применении физического насилия в отношении Тарба Анзора Валиковича, повлекшее его смерть, имевшее место в ночь с 10 на 11 июля 2019 года в здании Министерства внутренних дел, а также в халатности, то есть в неисполнении должностных обязанностей, повлекшее нарушение прав задержанного Папава Нугзара Зурабовича, в отношении которого применено физическое насилие, относящееся к средней степени тяжести вреда здоровью, имевшее место в ночь с 09 на 10 июля 2019 года в здании Министерства внутренних дел", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по версии предварительного следствия, сотрудники МВД Республики Абхазия в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД, требуя признания вины в соучастии в похищении Омара Мирцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, арестованному на 15 суток. В результате применения физического насилия Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.