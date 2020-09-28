Юрист о праве Парламента Абхазии объявлять амнистию: не хватает конкретики

Депутаты Парламента Абхазии на заседании 24 сентября приняли постановление об объявлении амнистии к годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, это решение вызвало широкую дискуссию в обществе.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Правом объявления амнистии Парламент Абхазии обладает в соответствии с Конституцией страны, но основная проблема заключается в том, что это право недостаточно конкретно прописано, сказал в интервью радио Sputnik юрист Саид Гезердава.

"Это касается, например того, какой характер должна носить амнистия, в отношение кого она может распространяться и на кого не может. Все это, конечно, позволяет Парламенту достаточно широко трактовать свои полномочия, это может идти вразрез с другими принципами, которые провозглашены, например, в Уголовном законодательстве", - отметил он.

Саид Гезердава подчеркнул, что объявление амнистии вызвало у него много вопросов. Положения постановления об амнистии недостаточно последовательны, считает специалист.

"Ряд тяжких и особо тяжких преступлений почему-то не вошли (в категории для предоставления амнистии – ред.). Депутаты проявили себя, как-то непоследовательно принимая такое решение. Я думаю, что будет достаточно проблематично определять резервистов, участников операции по освобождению Кодорского ущелья, на мой взгляд это достаточно произвольное определение субъекта амнистии", - сказал юрист.

Он не исключил, что если в будущем будут подобные акты амнистий будут приниматься, это может вызывать у преступных сообществ надежду на то, что они избегут наказания.

"Такая вероятность всегда будет существовать. Кроме того, я знаю, что и судейское, прокурорское сообщество, представители органов внутренних дел имеют много вопросов в связи с таким решением, которое, по сути, подрывает итоги их деятельности. Мне кажется, что полномочия парламента не могут быть в отрыве, без консультаций с судейским сообществом, другими органами. Я понимаю, что Конституция позволяет это делать Парламенту, но мы должны понимать, что Парламент вмешивается в деятельность правоохранительной системы", - заметил он.

Полномочия Парламента Абхазии по объявлению амнистии очень "расплывчатые", что не может не вызывать беспокойства, подчеркнул Гезердава.

"Схожая была в России, перед Конституционным судом был поставлен вопрос: может ли Госдума так широко интерпретировать свои полномочия? Это было в 2000 году, тогда Конституционный суд пришел к выводу, что Госдума слишком широко интерпретировала. Акт с перечислением лиц, на которых распространяется амнистия был чрезмерно либеральным, не соответствующим целям Конституции", - говорит юрист.

Кроме того, по мнению Гезердава, Парламент Абхазии не совсем верно трактует принцип гуманности по отношению к заключенным.

"Уголовное право обеспечивает безопасность в обществе и, соответственно, надо помнить, согласуется ли принцип гуманности с решением об амнистии. Не надо забывать, что принцип гуманности в равной степени относится и на потерпевших в результате преступлений. Здесь аргументация Парламента у меня вызывает сомнения", - сказал специалист.

Кроме того, постановление об амнистии "подменяет" право президента на помилование, считает Гезердава.

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил изучить вопрос об амнистии заключенных в начале июля.

Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне, было принято Парламентом 24 сентября.

Постановление вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Абхазии 26 сентября заявили, что приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии может дискредитировать правоохранительную и судебную системы и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.

28 сентября председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба провел пресс-конференцию и ответил на критику постановления Народного Собрания об амнистии.