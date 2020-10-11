Sputnik недели: Посольство в Сирии, "Стоянка человека", ситуация с коронавирусом в Абхазии

В еженедельном обзоре Sputnik – открытие Посольства республики в Дамаске, ситуация с коронавирусом в Абхазии, фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" и другие события.

На уходящей неделе в республике ввели новые ограничения для защиты здоровья населения от коронавируса, в столице Сирии открылось Посольство Абхазии, в республике создана Комиссия по Конституционной реформе.

Sputnik

Ограничения из-за COVID-19

Для того чтобы защитить население республики от коронавирусной инфекции, 5 октября руководство Абхазии ввело ряд ограничений.

Согласно принятому решению, запрещается проводить массовые спортивные, развлекательные мероприятия в помещениях. Это не касается культурных учреждений, однако при проведении мероприятий они должны соблюдать правила безопасности.

В числе ограничений – запрет на проведение свадеб и других торжеств. Объектам общественного питания поручили соблюдать требования по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением дистанции не менее полутора метров.

Помимо всего прочего, администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах страны поручено ежедневно проводить профилактическую дезинфекцию, в том числе и на прилегающей территории. Продавцы также должны использовать средства индивидуальной защиты.

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Принятое решение обязывает местные администрации обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта, а водители должны пользоваться масками и дезинфекционными средствами.

Больше летальных случаев c COVID-19

Тем временем ситуация с коронавирусом в Абхазии остается сложной. Так с начала недели число умерших с диагнозом COVID-19 выросло с 13 до 21 человека. По данным на 10 октября, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 2257, выздоровели 829 человек.

На сегодняшний день в Гудаутском ковидном центре находятся 163 человека, из них подтвержденных на COVID-19 – 158 пациентов, в тяжелом состоянии – 21 человек, средней степени тяжести – 29.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия 10 октября сообщил, что в районных медучреждениях и Инфекционной больнице Абхазии будут размещены 100 коек для лечения больных коронавирусом легкой и средней степени тяжести.

По его словам, в Гагрской районной больнице практически завершен ремонт отделения, где будут размещены 20 коек для принятия инфицированных. К 12-13 октября принимать больных сможет и Инфекционная больница республики, где будут установлены 30 коек.

Министр сообщил, что продолжается ремонт обсервационного отделения в Сухумской городской больнице, которое сможет разместить 20 пациентов с сопутствующими кардиологическими и неврологическими заболеваниями.

В течение двух недель пациентов с симптомами коронавируса смогут принимать и в Очамчырской районной больнице, куда смогут обращаться и жители Ткуарчалского района. Всего отделение будет рассчитано на 20 койко-мест.

В районной больнице Гала после окончания ремонтных работ также будут установлены 10 коек для приема и лечения больных коронавирусом.

Абхазское Посольство в Дамаске

Знаменательное событие произошло на уходящей неделе: 6 октября в Дамаске торжественно открыли Посольство Абхазии в Сирии. В открытии посольства принимала участие делегация Абхазии во главе с руководителем Администрации президента Алхасом Квициниа.

Ранее абхазская делегация провела встречи с представителями сирийского правительства. Было подписано соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипломатические отношения с Сухумом 29 мая 2018 года.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот.

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Шестая "Стоянка человека"

На неделе в стране произошло большое культурное событие – 7 октября в Сухуме открылся VI Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера.

Фестиваль открылся предпремьерным показом фильма осетинского режиссера Аслана Галазова, который к юбилею писателя снял фильм "Детство Чика", съемки картины проходили в Абхазии. Руководитель Международно фонда Фазиля Искандера Щазина Агрба отметила, что сценарий фильма был прочитан и одобрен самим писателем.

На второй день фестиваля прошел круглый стол, а в завершающий день в сухумском Доме юношества состоится конкурс детских рисунков "Грушевый компот".

Первый международный фестиваль культуры "Стоянка человека" прошел в Сухуме в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба в 2015 году.

Ограбление магазина в Сухуме

Дерзкое преступление произошло днем 5 октября в Сухуме, группа вооруженных лиц в масках ограбила магазин "Гумиста" в центре столицы. В тот же день следственный отдел УВД по Сухуму возбудил уголовное дело.

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Сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль, на котором скрылись преступники. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.

Комиссия по Конституционной реформе

10 октября президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе.

Руководить Комиссией будет Нателла Акаба - председатель правления Ассоциации женщин Абхазии.

В состав Комиссии также вошли юристы и общественные деятели страны: Астамур Аппба, Саида Бутба, Виталий Габния, Гиви Габния, Саид Гезердава, Кама Джинджолия, Арда Инал-ипа, Тамаз Кецба, Олег Папаскири, Диана Пилия, Сергей Смыр, Батал Табагуа, Алхас Тхагушев, Астамур Тания.

Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.

Изменения в Конституцию вносились несколько раз. В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей, с этого времени судьи стали избираться сроком на пять лет.