Российский военный госпиталь принял еще семь пациентов с COVID-19

Ранее пресс-служба ЮВО сообщила Sputnik, что, помимо приема и лечения пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, российские военные медики приступили и к ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городской лаборатории.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме, в настоящее время на лечении находятся 35 пациентов, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Они получают лечение в полном объеме. Больных привозят на машинах скорой помощи из всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами", - говорится в сообщении.

В сообщении также приводится динамика прироста больных в мобильном госпитале со дня его открытия:

20 октября поступило 4 человека, состояние которых расценивается как средней степени тяжести;

21 октября - 6 человек, все средней степени тяжести;

22 октября госпиталь принял еще 11 человек, итого из 21 пациента 20 средней степени тяжести, и один тяжелой степени тяжести (стабильно тяжелой степени).

23 октября поступило 7 человек. Из 28 пациентов 26 средней степени тяжести, 2 тяжелой степени тяжести (стабильно тяжелой степени).

24 октября было принято еще 7 человек. Всего больных в госпитале 35. Из них 32 средней степени тяжести, 3 тяжелой степени тяжести

Мобильный госпиталь Министерства обороны России был направлен в Абхазию для помощи в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Специалисты госпиталя прибыли в Абхазию из Буденновска Ставропольского края. В составе - 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Мобильный госпиталь сможет при необходимости принять до 150 пациентов.

Отмечается, что в распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

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