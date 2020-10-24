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Российский военный госпиталь принял еще семь пациентов с COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (927)
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Ранее пресс-служба ЮВО сообщила Sputnik, что, помимо приема и лечения пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, российские военные медики приступили и к ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городской лаборатории.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме, в настоящее время на лечении находятся 35 пациентов, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Они получают лечение в полном объеме. Больных привозят на машинах скорой помощи из всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами", - говорится в сообщении.

В сообщении также приводится динамика прироста больных в мобильном госпитале со дня его открытия:

  • 20 октября поступило 4 человека, состояние которых расценивается как средней степени тяжести;
  • 21 октября - 6 человек, все средней степени тяжести;
  • 22 октября госпиталь принял еще 11 человек, итого из 21 пациента 20 средней степени тяжести, и один тяжелой степени тяжести (стабильно тяжелой степени).
  • 23 октября поступило 7 человек. Из 28 пациентов 26 средней степени тяжести, 2 тяжелой степени тяжести (стабильно тяжелой степени).
  • 24 октября было принято еще 7 человек. Всего больных в госпитале 35. Из них 32 средней степени тяжести, 3 тяжелой степени тяжести

Мобильный госпиталь Министерства обороны России был направлен в Абхазию для помощи в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Число пациентов с диагнозом COVID увеличилось в мобильном госпитале в Сухуме

Специалисты госпиталя прибыли в Абхазию из Буденновска Ставропольского края. В составе - 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Мобильный госпиталь сможет при необходимости принять до 150 пациентов.

Отмечается, что в распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (927)

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