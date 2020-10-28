Министр туризма Абхазии: открыть аэропорт в Сухуме очень сложно

В 2019 году аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, ему был присвоен международный буквенный код.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Открыть аэропорт в Сухуме необходимо, но сделать это очень сложно, сказал глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба во время пресс-конференции на Абхазском телевидении в среду 28 октября.

"Мы много раз слышали разного рода информацию, что вот-вот откроется аэропорт. Прежде всего, стоить отметить, что Международная ассоциация гражданской авиации находится в городе Чикаго, в США. Аэропорт имени Владислава Ардзинба там числится за Грузией. В ближайшей перспективе изменений в данном отношении, к сожалению, не предвидится", - подчеркнул он.

Кроме того, чтобы в данных условиях аэропорт работал, должна функционировать авиакомпания.

"Учитывая международные нормы, авиакомпания должна быть зафиксирована либо в России, либо в Абхазии, и совершать рейсы только внутри России и в Абхазии. Какова рентабельность данного проекта, судить не мне. Мы могли бы пойти по пути Северного Кипра, когда самолеты оттуда летают только в Турцию, а потом по всему остальному миру, но это политический шаг. Если мы говорим о бизнесе, то мы должны просчитывать плюсы", - сказал министр.

Авиакомпании, которые будут работать в Абхазии, не только не будут допущены до международных рейсов, но они еще не смогут проводить ремонтные работы в сервисах своих компаний, говорит Хишба.

"Самолет будет арестован из-за того, что летал, по их ошибочному мнению, на оккупированную территорию", - заметил он.

В 2019 году аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, ему был присвоен международный буквенный код. Инвесторы планировали восстановить аэропорт за два года, проект предполагал восстановления с нуля всего комплекса аэропорта, кроме взлетной полосы, которая требует глубокого ремонта.

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