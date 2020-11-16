Более двух тысяч единиц оборудования для майнинга изъято на границе с 21 октября

С 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. С 21 октября на таможенном посту "Псоу" задержано 2 143 единицы вычислительной техники для извлечения криптовалют, сообщил Sputnik председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба.

"Изъятое оборудование пока находится на таможенном посту "Псоу", так как действует запрет на ввоз, вывезти товар обратно в Россию тоже нельзя. Каждый день мы изымаем мелкими партиями, люди пытаются завезти оборудование на легковых автомобилях. Останавливаем, изымаем и составляем протокол", - отметил он.

Кабинет министров Абхазии 21 сентября 2020 года принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров. С 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии с 15 ноября. Согласна приказу РУП "Черноморэнерго", на всей территории республики вводится временный график отключений электричества трижды в день по два часа.

Специалистами "Черноморэнерго" продолжатся рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии и отключения их от энергосистемы Абхазии без возможности дальнейшего подключения.

Гендиректор предприятия Михаил Логуа заявил, что реальные объемы проблемы значительно больше, чем они предполагались изначально, и этот объем накапливался годами.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.

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