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Пост ГАИ

МВД и СГБ Абхазии будут выявлять контрабанду на посту "Холодная речка"

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Правительство Абхазии поручило "Черноморэнерго", Минэкономики, МВД и СГБ республики осуществлять контроль за соблюдением запрета на потребление электроэнергии с целью добычи криптовалют.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Пост ГАИ "Холодная речка" на республиканской трассе Псоу-Ингур после реконструкции и технического оснащения вновь запущен в работу с целью предотвращения ввоза в Абхазию контрабандной продукции, заявил замминистра внутренних дел республики, начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа.

"С целью предотвращения ввоза на территорию Абхазии контрабандной продукции, а также незаконного ввоза оборудования для майнинга криптовалют в Гагрском районе был открыт пост ГАИ "Холодная речка". На данном посту в круглосуточном режиме будут нести службу сотрудники МВД совместно с представителями службы госбезопасности", - отметил он.

Открытие поста не создаст дополнительных трудностей для движения транспортных средств, подчеркнул Беслан Чкадуа в своем заявлении.

В Постановлении Правительства Абхазии от 8 декабря 2020 года на "Черноморэнерго", Минэкономики, МВД и СГБ республики возложена ответственность за контроль по соблюдению жителями страны запрета на потребление электроэнергии с целью добычи криптовалют. 

Ранее сообщалось, что сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке СОБР МВД совместно с представителями районных учреждений Энергосбыта за неделю было отключено почти 7000 единиц устройств для добычи криптовалют.

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Майнинг в Абхазии (55)

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