Двенадцать криптоферм обесточено за неделю в Абхазии

МВД Абхазии проводит мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют, а также осуществляет контроль за объектами, которые были отключены от энергосети.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Двенадцать криптоферм закрыты за неделю, на них было обесточено и опломбировано 3783 устройства для добычи криптовалют, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Так, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД выявили нелегально действующую майнинг-ферму в селе Багмаран Гулрыпшского района.

Ферма размещалась в заброшенном объекте, для ее работы был установлен мощный трансформатор. Всего было обнаружено 420 устройств для извлечения криптовалют, их отключили от энергосети, источники электропитания опломбировали, был составлен акт проверки и оформлена подписка о неподключении устройств для майнинга криптовалют.

В Очамчырском районе сотрудники обнаружили две криптофермы в нежилых домах частного сектора, на которых функционировало 60 и 150 единиц оборудования.

Крупную ферму закрыли в Очамчыре - это 1538 устройств. Помещение с оборудованием для извлечения криптовалюты расположено в непосредственной близости с действующей районной подстанцией. Устройства находились в переносных контейнерах со специальной системой вентиляции. На обеспечение криптофермы электроэнергией работало три мощных трансформатора.

В Гагрском районе остановлена деятельность семи криптоферм.

На территории Пицундского хлебозавода Госкомпании "Абхазхлеб" обесточена майнинг-ферма на 319 устройств. Устройства для добычи криптовалют были размещены в неиспользуемом по прямому назначению деятельности предприятия помещении на подведомственной территории.

На двух частных предприятиях по обработке щебня в общей сложности отключено и опломбировано 590 устройств. Еще три криптофермы выявлены и закрыты в поселке Бзыбь и на Рицинском направлении, всего отключено 566 устройств по добыче криптовалюты.

В поселке Цандрипш сотрудники УЭБ обесточили майнинг-ферму на 180 устройств, а также обнаружили контейнеры с майнинг-устройствами, запитанные от нелегально подключенного к высоковольтной линии трансформатора.

Министерство внутренних дел напоминает, что ведомством проводится мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют, а также осуществляется контроль за объектами, которые были отключены от энергосети.

Кабинет министров Абхазии ввел временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Этим же постановлением Кабмина запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

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