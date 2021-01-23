Оперштаб Сухума по проблемам энергетики будет работать круглосуточно

Президент Абхазии поставил задачу перед главами районов республики в течение недели добиться устойчивой тенденции на снижение потребления электроэнергии.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Оперативный штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалюты создан в Сухуме, он будет работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщается на сайте администрации столицы.

Оперштабу поручено проводить совещание ежедневно для планирования стратегии по борьбе с незаконной добычей криптовалюты и ежедневно направлять в администрацию президента и Кабмин сведения о проделанной работе.

Штаб будет работать под председательством главы Сухума Беслана Эшба в следующем составе:

Леон Кварчия - заместитель главы администрации,

Алхас Агумава - прокурор города Сухум,

Астамур Хагуш - и.о. начальника УВД по Сухуму,

Тимур Джинджолия - начальник МУП "СУЭС администрации г. Сухум",

Тенгиз Блабба - главный инженер МУП "СУЭС",

А.П. Строчан - начальник технического отдела МУП "СУЭС",

Руслан Авидзба - заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Сухума по коммунальным вопросам,

Д.Н. Аршба – начальник управления сбыта по Сухуму филиала энергосбыт РУП "Черноморэнерго",

Л.А. Квачахия – начальник муниципального учреждения администрации Сухума "Горсервис",

Д.А. Колбая - главный специалист департамента экономического развития администрации Сухума,

Аслан Дочия – начальник правового отдела администрации Сухума.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике, в пятницу 22 января. Глава государства дал поручение создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии.

В субботу 23 января стало известно, что в Гудаутском районе введен график веерных отключений электроэнергии для снятия нагрузок на электросети.

Согласно данным, которые привел Бжания, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году потребление электроэнергии увеличилось на 21 процент.

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