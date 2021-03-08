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Возбуждено уголовное дело в отношении Ахры Авидзба и его охранников

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Задержание Ахры Авидзба (21)
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Расследование проводит Следственное управление Министерства внутренних дел Республики Абхазия.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении Ахры Авидзба и его пяти охранников по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия Ахра Авидзба группой лиц по предварительному сговору с Талехом Гасановым, Асланом Гуатижевым, Владимиром Щербаковым, Станиславом Культой и Андреем Локтионовым  незаконно приобрели, не имея соответствующего разрешения, при неустановленных обстоятельствах в нарушении закона "Об оружии" огнестрельное оружие и боеприпасы.

Приобретенное оружие и боеприпасы обвиняемые незаконно перевозили и носили на территории Абхазии, а так же хранили по месту проживания Авидзба в селе Гумиста Сухумского района.

4 марта сотрудниками правоохранительных органов по указанному адресу было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы различного образца и калибра, а так же обнаружено специальное снаряжение и радиопередающие устройства.

В экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии установлено, что изъятое огнестрельное оружие технически исправно и к производству выстрелов пригодно, а боеприпасы являются боевыми.

Командир бригады "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта. В его доме проводился обыск. При проведении спецмероприятий в доме, где проживает Авидзба, были задержаны пятеро его охранников.

Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Галеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц. Владимир Щербаков, также являющийся охранником Авидзба и задержанный по административному правонарушению, останется под стражей до 9 марта.

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Задержание Ахры Авидзба (21)

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