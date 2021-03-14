Sputnik недели: "отставку" президенту, отношения с Грузией и ограбление банка

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее актуальных и важных тем и событий уходящей недели.

На этой неделе в Абхазии состоялся съезд ветеранской организации "Аруаа", более 200 человек собрались в поддержку Аслана Бжания, появились новые подробности по делу о задержании Ахры Авидзба и продлены коронавирусные ограничения.

Sputnik

Съезд "Аруаа" и сторонники Бжания

11 марта в Сухуме открылся девятый съезд общественной ветеранской организации "Аруаа". Повесткой собрания стала обсуждение общественно-политической обстановки в республике.

Главным заявлением съезда стало обращение членов организации к президенту Аслану Бжания с предложением добровольно уйти в отставку.

Председатель "Аруаа" Темур Гулия подверг критике намерения нынешней власти проводить многоуровневые переговоры с Грузией. Он также отметил, что с приходом нового руководства значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация в стране.

Кроме того, он добавил, что руководство страны допустило ошибку, разрешив заниматься майнингом криптовалют, после чего многие жители страны приобрели необходимое оборудование.

По окончании съезда была принята резолюция, в которой было высказано предложение президенту о добровольной отставке "за провальную работу в должности главы государства".

В этот же день у здания Администрации президента собралось более 200 сторонников действующей власти, которые пришли поддержать Аслана Бжания. Здание Администрации по периметру было оцеплено силовиками.

На такие действия сторонников власти и силовых органов отреагировал руководитель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, который заявил, что у оппозиции не было намерений устраивать госпереворот.

"Все происходящее говорит лишь о том, что страх потери власти и паранойя охватили тех, кто заполучил эту власть обманом и в результате госпереворота. Мы хотим развиваться, но мы не видим программы, концепции развития, мы не видим предложений и идей, мы не видим системных шагов и реформ. Мы не видим, чтобы власть имущие исполняли хоть какие-то свои обещания. Главный тезис власти о том, что прошел всего год и сейчас тяжелое время из-за пандемии коронавируса, не выдерживает никакой критики", - сказал Ардзинба в своем выступлении на съезде.

Адгур Ардзинба: оппозиция не намерена совершать госпереворот

Через некоторое время после окончания съезда "Аруаа" Аслан Бжания вышел к сторонникам и поблагодарил их.

"Хочу поблагодарить всех за правильное поведение. Надеюсь на то, что мы обеспечим мир и стабильное развитие нашей страны в стратегическом сотрудничестве с Россией", – сказал он.

Дело Ахры Авидзба

Четвертого марта помощник президента по международным связям Ахра Авидзба был задержан. В доме, в котором проживает Авидзба, сотрудниками СГБ и МВД были изъято оружие и боеприпасы к нему. Возбужденно уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц.

8 марта СГБ Абхазии распространило информацию о том, что Ахра Авидзба и его пять охранников планировали принять участие в попытке государственного переворота.

На своей официальной странице в Facebook и во время судебного процесса Авидзба заявлял, что подписал заявление об уходе с должности помощника президента. 10 марта пресс-служба Администрации президента сообщила Sputnik, что Ахра Авидзба все еще числится в штате в качестве помощника, но "в связи с возбуждением уголовного дела президент в ближайшее время примет решение о его статусе".

О ситуации с Авидзба высказалось и Посольство России в Абхазии. Оно назвало задержание помощника президента "исключительно внутренним делом Абхазии, относящимся к компетенции правоохранительных и судебных органов республики".

"Выражая надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, призываем общественно-политические организации не вмешиваться в ее юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве", - говорится в сообщении дипведомства.

Встреча президента с депутатами

9 марта состоялась встреча президента Аслана Бжания с депутатами Парламента. Стороны обсудили отношения с Грузией, ситуацию с помощниками президента, борьбу с коррупцией и проблемы энергетики.

На встрече подняли вопрос концепции внешней политики Абхазии, утвержденной президентом Асланом Бжания в декабре прошлого года.

Депутат Дмитрий Ардзинба задал вопрос, почему в концепции присутствует формулировка о многоуровневых отношениях с Грузией, несмотря на то, что в ходе предварительных обсуждений парламентарии просили ее исключить.

Аслан Бжания отметил, что депутаты могут подготовить письмо с формулировкой, которая будет отражена в концепции. Если депутаты сочтут нужным исключить "многоуровневые переговоры", то проблем с этим не будет, заверил президент.

На вопрос о том, верна ли информация, что бывший помощник президента Ахра Авидзба подозревается Службой госбезопасности в попытке госпереворота, Бжания ответил, что у него "нет привычки вмешиваться в чью-то работу и давать ценные указания".

Глава государства отметил, что руководство СГБ вскоре будет готово побеседовать с депутатами в закрытом режиме.

Затронули на встрече и тему борьбы с коррупцией. Бжания отметил, что за четыре года Контрольная палата Абхазии направила 38 материалов в Генеральную прокуратуру, но результатов по делам нет. По словам президента, закон о противодействии коррупции не работает и не будет работать, если не будут изменены некоторые нормативно-правовые акты и введены правовые нормы.

Неизбежно, по словам Аслана Бжания, повышение тарифа на электроэнергию в Абхазии. Повышение может произойти уже с 1 января 2022 года.

"Это непопулярная мера, но без этого не обойтись. Если даже исходить из того, что сегодня мы платим 40 копеек, большая часть не платят эти деньги, потому что нет приборов учета электроэнергии. Там, где приборы есть, 90 процентов платежей мы обеспечиваем", - сказал президент.

Бжания также заявил, что практически решен вопрос с ремонтом линии "Ачгуара" - правительство договорилось с Министерством энергетики России. На заводах было заказано необходимое оборудование стоимостью примерно 70 миллионов рублей, и до 10-15 апреля оно будет доставлено в Абхазию. Монтажные работы будут осуществлены уже своими силами.

Ограбление банка

В среду 10 марта в здании дополнительного офиса "Амра-Банка" в Сухуме произошло ограбление. В здание забежали четверо неизвестных в масках. Преступникам удалось вынести деньги, но сколько, неизвестно. При ограблении никто не пострадал. Между сотрудником охраны банка и нападавшими произошла перестрелка. После чего грабители скрылись на автомобиле "Ford Galaxy".

Спустя некоторое время после ограбления автомобиль злоумышленников был обнаружен горящим на улице Армейская в Сухуме.

В МЧС отметили, что сигнал о происшествии поступил в 12 часов 32 минуты. На место ЧП выехали одно пожарное и одно спасательное отделение столичного ПСО. В результате пожара машина выгорела полностью, пострадавших нет.

Отъезд мобильного госпиталя

Медики мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуме, в составе колонны военной техники покинули столицу 9 марта. В Сухуме госпиталь находился с октября 2019 года и оказывал помощь пациентам с COVID-19.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Всего за период работы мобильного многопрофильного госпиталя с 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

Также в мобильных лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысячи ПЦР-тестов, более 2 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.

10 марта госпиталь вернулся в пункт постоянной дислокации в Ставрополье.

Продление ограничений

Согласно распоряжению президента Аслана Бжания, ограничительные коронавирусные меры продлены в Абхазии до 12 апреля.

Согласно документу, до 12 апреля по-прежнему под запретом остается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, функционирование объектов спорта, деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун, деятельность кружков, репетиционных залов, детских игровых центров, боулингов и иных развлекательных и досуговых заведений.

Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций, а также госучреждений рекомендуется освободить до 12 апреля 2021 года работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

Криптоновости

Проблемы с незаконным майнингом продолжают быть актуальными в Абхазии.

11 марта сотрудники МВД выявили и отключили крупную криптоферму в селе Ачгуара Очамчырского района. Общее количество действующих аппаратов составило 471 единицу. Милиция отключила трансформатор, питавший ферму, и опечатала оборудование.

Функционирующая криптоферма была обнаружена в ходе проверок на одном из частных участков в нежилом строении. Майнинг-аппараты располагались на первом этаже дома, на втором также было два обустроенных помещения под криптоустройства.

Как оказалось, майнинг-аппараты не только завозят, но и вывозят из страны. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, с начала февраля было вывезено 7338 аппаратов. Это первая статистика вывоза майнинговых машин из Абхазии, ранее экспорта не наблюдалось, отметили в ведомстве.

Заседание Парламента

Депутаты Парламента Абхазии на заседании 12 марта не приняли во втором и окончательном чтении поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами". Администрация президента считает, что поправки в закон нуждаются в доработках, так как содержат в себе внутренние противоречия, которые нужно снять, чтобы цели, стоящие перед законом, были реализованы.

Основные поправки касаются круга лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта". Согласно внесенной поправке, к членам семьи относятся супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

Поправки коснулись также сроков вступления в силу уже принятого закона о декларировании: инициаторы поправок предлагают не ждать, пока в силу вступит закон о госслужбе, и предлагают, чтобы он вступал в силу с 3 апреля 2021 года.

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