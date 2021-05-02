Sputnik недели: запуск ИнгурГЭС, поставка вакцины и уточнения Роспотребнадзора

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике в течение недели, с 26 апреля по 2 мая.

ИнгурГЭС снова заработала, причем раньше срока, в Абхазии прекратились веерные отключения света. В республику доставлена первая партия вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Также на уходящей неделе Роспотребнадзор дал уточнения по правилам возвращения россиян на родину из Абхазии.. Об этом и многом другом, читайте в обзоре Sputnik.

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Да будет свет

Новость о том, что ремонтные работы деривационного тоннеля Ингурской гидроэлектростанции завершены раньше срока, появилась 26 апреля. Днем позже "Черноморэнерго" сделало долгожданное для всей страны заявление о прекращении веерных отключений электричества на всей территории Абхазии. По последнему графику – с 13 апреля подача электроэнергии приостанавливалась на три часа в сутки.

Несмотря на столь позитивные новости, в целом проблема с энергоснабжением страны далека от решения. Руководство страны планирует произвести ремонт высоковольтной линии "Ачгуара", которая довольно часто становится причиной обесточивания республики. Как сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии, поставка материалов для ремонтных работ этой линии будет осуществлена в ближайшие дни.

Глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа в интервью Абхазскому телевидению напомнил, что пропускная способность высоковольтной линии "Ачгуара" ограничена, если нагрузки будут превышать допустимые нормы, линия снова может подвести.

"Спутник V в Абхазии"

О поставках российской вакцины "Спутник V" в Абхазии говорят уже несколько месяцев. Ожидалось, что вакцина будет доставлена в страну в марте, о чем говорил в своем интервью ТАСС президент Аслан Бжания. В марте этого не произошло, но 30 апреля первая партия вакцины все же поступила в страну – 6500 доз.

Как сообщил министр Здравоохранения Тамаз Цахнакия, вакцинация от коронавируса начнется в Абхазии после майских праздников.

"Вакцинирование будет проводиться на базе Республиканской больницы, в консультативно-поликлиническом отделении. Районные больницы должны будут высылать списки тех, кто хочет сделать вакцину, и им она будет выслана в специальных контейнерах. Вакцину можно будет сделать, только имея направление от терапевта. В первую очередь будут прививать тех, кто еще не переболел", - сказал он.

Рабочие поездки



Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся после рабочей поездки в Москву в понедельник 26 апреля. Как сообщает пресс-службы главы государства, в ходе визита Бжания провел ряд встреч в Администрации президента и в правительстве Российской Федерации, в частности с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, генеральным директором Росгосстраха Геннадием Гальпериным, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и другими представителями российской власти.

28 апреля пресс-служба Минэкономики распространила информацию о том, что вице-премьер страны Кристина Озган встретилась с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Сергеем Назаровым. Они обсудили ряд вопросов межведомственного взаимодействия по линии реализации "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия", вопросы энергетики, гармонизации и совершенствования инвестиционного законодательства Республики Абхазия.

В развитие темы возобновления авиасообщения с Республикой Абхазия Озган также встретилась с потенциальным инвестором, с которым обсудили дорожную карту и мастер-план реконструкции инфраструктуры аэропорта.

Лето близко

До начала турсезона в Абхазии остались считанные дни. Хорошим знаком и поводом для надежды о возможном успешном сезоне стал опубликованный у себя на сайте рейтинг сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, согласно которому Сухум и Гагра вошли в десятку городов, где туристы чаще всего бронируют апартаменты.

По статистике, туристы бронируют жилье на лето от 2 до 14 ночей и тратят на проживание от 2 до 5,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апартаментах в Сегеже, дороже – в Ялте.

30 апреля стало известно о том, что мультимодальные пассажирские перевозки из России в Абхазию и в обратном направлении возобновились. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Единая транспортная дирекция".

Перевозки осуществляются с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Туристы могут выбрать из двух вариантов проезда: "поезд + автобус", "самолет + автобус".

Оформить "единый" билет по первому варианту можно в кассах любого вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте или в приложении ОАО "РЖД".

По данным Минтуризма страны, Абхазия планирует принять этим летом более одного миллиона туристов и готовится к встрече гостей надо уже сегодня. Руководство ведомства обратилось к населению с просьбой о наведении порядка на прилегающих к каждому дому территориях, на приусадебных участках, не складывать мусор у пустующих домов, в парках, а также провести коллективно окрашивание заборов и ворот в одной цветовой гамме.

В обращении также говорится, что главы районов и городов будут в свою очередь проводить необходимую работу, чтобы туристы отдыхали в чистоте и комфорте.

В пятницу 30 апреля Роспотребнадзор внес уточнения в правила для возвращающихся из Абхазии россиян. Согласно публикации на официальном сайте организации, для тех, кто пересекает границу в рамках маятниковой миграции, работающие в Сочи и проживающие в Абхазии граждане России, норма по сдаче двух ПЦР-тестов в течение 5 дней не действует.

В публикации также говорится, что норма не распространяется на тех граждан России, кто посещает Абхазию в составе однодневных экскурсионных групп. Кроме того, с учетом единого эпидемиологического пространства и достаточно стабильной ситуации в республике принято решение, что после посещения Абхазии граждане России могут не сдавать ПЦР-тесты и не вносить эти данные на портале Госуслуг. Значит, курортный сезон в Абхазии все-таки состоится.

На уходящей неделе также стало известно о том, что в Сухуме с 12 по 16 мая пройдет Международный туристический форум "Абхазия – страна души 2021".

Дела уголовные

Получило развитие дело о тройном убийстве на набережной Сухума в ноябре 2019 года.

В пятницу 30 апреля пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии опубликовала сообщение о том, что уголовное дело по факту тройного убийства передано в Верховный суд страны для рассмотрения по существу.

Как отмечают в ведомстве, организаторы банды Эрик Чкадуа, Беслан Бганба и члены банды – Дато Ахалая, Демур Ахалая и Аслан Блабба обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, которые были совершены 22 ноября 2019 года в Сухуме на Набережной Махаджиров.

Они обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленного уничтожения чужого имущества.

В суд Гулрыпшского района переданы дела в отношении бывшего помощника президента, Героя ДНР Ахры Авидзба и четырех его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы.

Они обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Ахра Авидзба был задержан 4 марта. В его доме сотрудники СГБ и МВД были изъяты оружие и боеприпасы к нему.

На минувшей неделе было возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере в отношении бывшего главного бухгалтера Управления образования администрации Сухума Джалиты Чаниа. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

Пасха

В ночь с субботы на воскресенье православные верующие Абхазии отметили праздник Пасхи. Во всех действующих храмах страны прошли литургии. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил христиан с праздником и всем жителям республики здоровья, мира и благополучия.

"Амшаҧы (Пасха), для абхазов издревле является одним из самых любимых и широко отмечаемых праздников. В этот день в каждом доме накрывают праздничный стол, ходят в гости к родственникам, друзьям и соседям", - передает слова Бжания пресс-служба главы государства.

Новости культуры и спорта

В республике начались съемки первого абхазского сериала «Независимый», продюсером и исполнителем главной роли которого стал Тимур Тания. Лента будет состоять из десяти серий, первые четыре из них уже написаны и две серии уже снимаются. Проект одобрен и финансируется российской видеоплатформой "Start".

Съемочная группа на 70% состоит из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников. Шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин сыграет роль посла, а российский киноактер и режиссер Ашот Кещян, который родился в Гагре, сыграет сотрудника МЧС.

Детский ансамбль абхазского танца "Амцабз" принял участие в спектакле режиссера и актера Никиты Михалкова "12". Премьера спектакля состоялась на исторической сцене Большого театра 24 апреля, на котором присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания.

Драматический спектакль в Большом театре был показан впервые, также впервые детский коллектив вышел на его сцену.

23 апреля завершился первый тур Чемпионата Абхазии по футболу. Замыкающий матч был сыгран между футбольными клубами "Гагра" и "Афон", Победу одержала "Гагра" со счетом 2:1. 29 апреля завершился второй тур Чемпионата.

В субботу 1 мая в селе Кутол Очамчырского района прошли конноспортивные соревнования. В них участвовало две команды – из Кутола и Гулрыпшского района. В дисциплинах по метанию ядра и конному футболу победили хозяева поля. В заездах на различные дистанции также выступили наездники из Гудаутского района. Организаторы соревнований вручили победителям денежные вознаграждения, кубки и грамоты.

Детский хореографический ансамбль "Афыртын" из Гагры стал обладателем "Национальной премии в области культуры и искусства" фестиваля "Будущее России" в Москве.