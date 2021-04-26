"Веер", майнинг и выход из кризиса: главные вопросы к "Черноморэнерго"

Проблема с энергосистемой – одна из самых актуальных в Абхазии. Почему в стране все еще отключают электричество, что будет после возобновления работы ИнгурГЭС и есть ли свет в конце "тоннеля", читайте в материале Sputnik.

В интервью радио Sputnik глава пресс-службы "Черноморэнерго" рассказал о том, сколько света не хватает жителям Абхазии, почему его нет, когда ждать "светлые времена" и почему в стране все еще добывают криптовалюту.

Асмат Цвижба, Sputnik

Почему в Абхазии действуют веерные отключения?

Ограничения на подачу электроэнергии были введены на всей территории Абхазии с 6 апреля после аварии на высоковольтных линиях "Гячрыпш" и "Кавкасиони". Свет отключали на один час каждые три часа.

По словам главы пресс-службы "Черноморэнрего" Алхаса Гагулия, веерные отключения, введенные энергетиками, связаны с тем, что зимой руководством было принято решение не отключать свет из-за холодных погодных условий. Кроме того, Россией был введен лимит на подачу электроэнергии Абхазии – 7 миллионов киловатт-часов в сутки, в то время как для полноценного обеспечения республике необходимо 9,6 миллиона киловатт-часов в сутки. Также негативно на ситуации отразилась авария на "Кавкасиони".

13 апреля был опубликован новый график веерных отключений, согласно которому отключение света сократили до трех часов в сутки. Как объяснил Гагулия, это стало возможно благодаря снижению потребления электричества из-за потепления.

"Также каждый год в это время в верховьях Джварского водохранилища происходят паводки. Хоть ИнгурГЭС сейчас не работает, но вода наполняется. Выработки нет, и приходится ее куда-то сливать. Наполняется Галское водохранилище, на котором находится перепадная станция ГЭС-1 и там достаточно воды, чтобы вырабатывать определенное количество энергии. Номинальная мощность перепадной 200 мегаватт, в зависимости от выработки она дает разное количество энергии. Но, безусловно, этого недостаточно для полного обеспечения республики", - объяснил Гагулия.

Как веерные отключения сказываются на состоянии трансформаторов?

В социальных сетях люди жалуются на то, что частые отключения света и перебои в напряжении приводят к порче электротехники в домах. Как оказалось, проблема выходит за рамки частных домов.

Как объяснил Гагулия, из-за частых перепадов в энергосети выходят из строя трансформаторы на подстанции. К примеру, по его словам, за один день из строя вышли 20 трансформаторов, в год сгорают до 200 аппаратов, но иного пути решения энергодефицита пока нет.

Испорченные трансформаторы "Черноморэнерго" восстанавливает или заменяет на новые в основном за счет бюджета самой компании, отметил Гагулия.

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Какой дефицит света в Абхазии?

По словам Гагулия, примерно с 2016 года специалисты "Черноморэнерго" фиксировали, что потребление электроэнергии в Абхазии растет в среднем на пять процентов. С 2020 года потребление выросло на 24 процента. Причина тому - незаконное использование электричества, а именно работа майнинговых ферм, считает Гагулия.

"Этот рост, конечно, не произошел резко, он стал подниматься постепенно, как начали завозить оборудование (для добычи криптовалюты – ред.). Рост начался еще в 2019 году и продолжился в 2020 году. А предпосылки были еще раньше - пока люди узнали о таком виде деятельности, заказали оборудование, пока оно шло, они устанавливали, на их примере подключались другие. Так лавинообразно начало расти потребление", - добавил он.

В среднем в день Абхазия потребляет порядка 9,6 миллиона киловатт-часов. Учитывая введенные веерные отключения, сейчас республика потребляет около 8 миллионов киловатт-часов, объяснил он.

Еще в конце января президент Абхазии дал поручение создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии до показателей 2019 года плюс пять процентов. Согласно данным, которые привел Бжания, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году потребление электроэнергии увеличилось на 21 процент.

Почему отключения криптоферм не дают видимых результатов?

По словам Гагулия, работы по отключению ферм ведутся регулярно, но эффективных результатов нет.

"Потому что силами только энергетиков проблему решить не удастся, мы законодательно ограничены – можем только приехать, отрезать и запломбировать. Восстановить все это очень легко", - объяснил он.

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31 марта депутаты Парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях во втором и окончательном чтении. Изменения предусматривают введение штрафов и уголовную ответственность за незаконное использование электричества и добычу криптовалюты.

Но, по словам Гагулия, согласно закону, у сотрудников "Черноморэнерго" нет полномочий изымать оборудование у собственников. По правилам, они могут только обесточить ферму и опечатать ее. Но восстановить работу при желании очень легко.

"Помимо майнинга, в стране масса проблем, которыми занимается "Черноморэнерго" – это ремонт, восстановление и постройка новых линий. Бросать все силы (на борьбу с майнингом - ред.) и оголять все другие места тоже невозможно. Нам действительно не хватает человеческих ресурсов", - добавил он.

Право применять административное воздействие в отношении потребителей, незаконно использующих электроэнергию, имеет департамент по техническому и энергетическому надзору Госстандарта. Но и этот орган пока что не может по закону демонтировать и изымать оборудование.

Ранее в интервью Sputnik начальник департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Эрик Кокоскир рассказал о том, что при борьбе с майнерами возникают сложности, наказать нарушителя не так легко. Основная проблема – определение лица, на которое нужно наложить штраф. Для подготовки протокола нужны паспортные данные, объяснительная, но никто не предоставляет эти документы, без которых нельзя направить дело в районные суды.

Что будет после возобновления работы ИнгурГЭС?

ИнгурГЭС была остановлена для ремонта деривационного тоннеля, который находился в критическом состоянии, 20 января. Последний раз тоннель ремонтировался в 2006 году. Ежегодные потери из-за утечек воды в тоннеле достигают до 250 миллионов киловатт-часов, что составляет 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год.

Возобновить работу ИнгурГЭС планируется в ночь с 30 апреля на 1 мая. По словам Гагулия, после возобновления работы ГЭС доля распределения электроэнергии останется той же – 40 процентов. При возобновлении работы ИнгурГЭС ситуация поменяется в лучшую сторону, но насколько, прогнозировать сложно, добавил он. Все зависит от того, насколько активно будут нарушать законы майнеры, каково будет количество потребления электричества, учитывая грядущий курортный сезон.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и пытаемся выбрать наиболее благоприятный вариант. Будут ли ограничения (после возобновления работы ИнгурГЭС – ред.), пока не знаем. Мы будем смотреть по потреблению и наполняемости водохранилища. Сани готовят летом, и мы пытаемся подготовиться к предстоящей зиме", - сказал он.

Есть ли у государства и "Черноморэнерго" план по выходу из кризиса?

Алхас Гагулия отметил, что "Черноморэнерго" совместно с правительством регулярно проводит аналитику, мониторинг энергосетей и предоставляет отчеты. Проблема заключается в отсутствии финансирования.

"Мы знаем, что нужно делать в сетях, но на это нет средств никаких. К тому же оплата за электроэнергию хромает, из 100 человек платят 27, с юридическими лицами все более-менее нормально, хотя тоже далеко до идеала", - сказал он.

В январе в интервью Абхазскому телевидению президент Абхазии рассказал о проблемах энергосистемы.

По словам Аслана Бжания, чтобы наладить электроснабжение в республике и производить подачу электричества потребителям, в ближайшее время нужно вложить в эту отрасль 4,7 миллиарда рублей, что не даст роста, но позволит возобновить "качественный режим подачи в безаварийном режиме".

С 2017 года в энергетику было вложено 862 миллиона рублей, то есть в среднем 215 миллионов рублей в год.

Прокомментировал президент и ситуацию с тарифами за электроэнергию. Последний раз тариф на свет в Абхазии был повышен в 2012 году и составлял 40 копеек за киловатт, с учетом среднемесячной заработной платой в Абхазии в 11 тысяч рублей. Президент напомнил, что многие не платят тариф в 40 копеек, в том числе по причине отсутствия приборов учета энергопотребления. По словам Бжания, стоимость этих приборов с возможностью их дистанционного подключения составляет около 18 тысяч за одно устройство, система нуждается в 90 тысячах приборов. Таким образом, чтобы обеспечить всю Абхазию таким оборудованием необходимо почти два миллиарда рублей.

Бжания подчеркнул, что правительству дано поручение выработать экономически обоснованный тариф и документ должен быть принят в первом полугодии 2021 года.

Для решения задачи с неуплатой за использование света Парламент Абхазии принял решения на 100 миллионов увеличить в 2021 году межбюджетный трансфер на приобретение "Черноморэнерго" приборов учета потребления электричества.

По словам заместителя генерального директора "Черноморэнерго" Зураба Багапш, в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии существует комплексный план по реконструкции сферы энергетики.

Распределительные сети, которые ремонтируются по этому плану, оборудуются приборами контроля. Сейчас оснащение происходит в Ткуарчалском, Очамчырском и Гагрском районах. "Черноморэнерго" тоже устанавливает счетчики за свой счет, примерно 100 штук в год, на большее бюджет компании не способен.