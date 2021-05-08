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Объем экспорта майнинг-оборудования из Абхазии превысил 160 миллионов рублей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Майнинг в Абхазии (128)
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Первые экспортные поставки оборудования для извлечения криптовалют из Абхазии были сделаны в феврале 2021 года, майнинг в республике запрещен до марта 2022 года.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Объем экспорта майнинг-оборудования из Абхазии превысил 160 миллионов рублей, рассказала ведущему радио Sputnik начальник управления таможенной статистики и анализа ГТК Абхазии Асида Квициния.

Экспортные поставки оборудования для извлечения криптовалют из Абхазии начались в феврале 2021 года.

Всего за четыре месяца экспортировано 20 467 единиц оборудования для извлечения криптовалюты на сумму 161 миллион рублей, сообщила Квициния. 

Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию запрещены до 31 марта 2022 года постановлением Кабинета министров республики. Ранее запрет на ввоз майнинг-оборудования действовал до 1 июня 2021 года, деятельность по добыче криптовалют была также запрещена на этот срок. Такое решение было принято с целью рационального использования ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Абхазии, в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками.

31 марта Парламента Абхазии проголосовал за внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях во втором и окончательном чтении, согласно которым незаконное потребление электроэнергии карается санкциями от штрафа до лишения свободы.

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Темы:
Майнинг в Абхазии (128)

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