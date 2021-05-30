Sputnik недели: вакцинация от COVID, арт-фестиваль и поиски туриста в горах Абхазии

На уходящей неделе в республике произошло немало важных событий, среди них приезд в Абхазию руководителя Росавиации Александра Нерадько, с которым Аслан Бжания обсудил реализацию практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта, также на неделе продолжились поиски российского туриста Владимира Ульянова в горах Абхазии с помощью авиации, в Сухуме прошел арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня".

Sputnik

Возможна обязательная вакцинация от COVID-19

Коронавирус в Абхазии по-прежнему не отступил, ежедневно регистрируются новые случаи заболевания. По последним данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии достигло 15314 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14643 человека.

Вакцинация, начавшаяся в стране 11 мая, пока не приносит ожидаемых результатов, на сегодня привилось более тысячи человек. С учетом непростой ситуации глава правительства Александр Анкваб не исключил возможности введения в республике обязательного вакцинирования.

"Темпы вакцинации от COVID-19, к сожалению, низкие, продолжает бытовать мнение о том, что ничего серьезного нет, у нас все в порядке, все хорошо или - а зачем нам нужна вакцинация. У нас не все хорошо, к большому сожалению, а вакцинация нужна. Когда у нас будут соответствующие запасы вакцины, может быть, мы придем к варианту обязательного вакцинирования, потому что пока никто не зарегистрировал, что у нас все нормально. Вы помните, что болезнь пошла на спад, потом резкие скачки, причины одни и те же, массовые, кучные мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях", - заметил он на совещании Кабмина 28 мая.

На той же встрече медики доложили премьер-министру о том, что в Абхазии зарегистрировано шесть случаев заражения "британским" штаммом коронавируса.

В Абхазию российская вакцина "Спутник V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.

Суд по тройному убийству на набережной Сухума

В Верховном суде Абхазии начался суд по делу об убийстве на набережной Сухума троих граждан республики – Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, которое произошло 22 ноября 2019 года.

На первом заседании суда, Верховный суд Абхазии принял решение об отводе председательствующей судьи Мимозы Цушба от рассмотрения дела. Сторона защиты заявила ходатайство об отводе председателя Мимозы Цушба, так как ее родная племянница Лаура Цушба принимала участие в качестве следователя в следственных действиях по делу, а именно, в осмотре места происшествия, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса.

С помощью автоматизированной системы судом будет назначен новый состав для рассмотрения дела.

Как сообщала Генпрокуратура Абхазии, в совершении тройного убийства обвиняются организаторы банды Эрик Чкадуа, Беслан Бганба и члены банды – Дато Ахалая, Демур Ахалая и Аслан Блабба. Они обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба.

Организаторы и участники банды также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленного уничтожения чужого имущества.

Делегация Росавиации в Абхазии

Делегация Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) прибыла в Абхазию 25 мая. Президент Абхазии Аслан Бжания принял руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Бжания и Нерадько обсудили в столице Абхазии реализацию практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. Решение о восстановлении воздушной гавани было достигнуто по итогам встречи президентов Абхазии и России 12 ноября 2020 года. На протяжении нескольких месяцев в Минтрансе России регулярно проходят совещания по реализации этого проекта.

Ранее президент Абхазии сообщал, что Международный сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба откроется до 2024 года.

Поиски туриста продолжаются

Группа волонтеров совместно со спасателями МЧС Абхазии 30 мая приступила к поискам пропавшего в горах Абхазии российского туриста Владимира Ульянова. В поисках участвуют девять человек, перед которыми стоит задача провести поиски в верховьях реки Восточная Гумиста, разделившись на две группы. Одна группа вернется в Сухум утром в понедельник 31 мая, вторая - во вторник 1 июня.

Сотрудники МЧС Абхазии совершают облет территории в верховьях реки Гумиста, где предположительно может находиться пропавший российский турист Владимир Ульянов. 28 мая спасатели облетели горные перевалы, обследовали южные склоны реки Бзыбь а на обратном пути устье реки Келасур, однако поиски не дали никаких результатов.

После завершения наземной части поисково-спасательной операции, которая также ни к чему не привела, МЧС Абхазии продолжает мониторинг территории в верховьях Восточной Гумисты. О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, часто бывающие в данном районе.

Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.

Приезд знаменитого актера

Приезд в Абхазию знаменитостей из России давно стало хорошей традицией, на этот раз республику посетил известный актер театра и кино Александр Балуев. Он побывал в эфире радио Sputnik и поделился своими впечатлениями о стране.

Делясь впечатлениями об Абхазии, Балуев отметил, что здесь все вкусное, даже вода.

"Очень красивый край, замечательная природа, море, еда вкуснейшая, объедение. Пытаешься держать себя в руках, и ничего не получается. Я всеядный, но здесь очень вкусно готовят, видно, что люди умеют готовить, и это не какие-то французские и итальянские повара, я так понимаю, что местные, и очень хорошие. Аджика, как приправочка, чуть-чуть, очень даже неплохо. Здесь все вкусное, даже вода. Я живу в гостинице, и там пьют воду из-под крана, для меня это удивительно. Значит, это чисто, значит, это не загрязнено, значит, можно", - делится впечатлениями Балуев.

Актер рассказал, что приезжал в Абхазию еще в советское время, отметил, что надеется приехать еще не раз.

"У меня отец любил очень путешествовать автомобилем, и вот он меня возил, я помню, на Рицу. Мне было шесть-семь лет, Советский Союз, расцвет… Помню Рицу, Гагру, а сейчас в прошлом году был, в этом году, надеюсь, и еще буду прибывать", - отметил Балуев.

Новые водительские права и отмена доверенности для водителей

21 мая в отделении регистрации транспортных средств Управления Госавтоинспекции МВД Абхазии приступили к выдаче регистрационных паспортов автотранспортных средств нового образца.

Внедрением системы позволяет повысить уровень защиты документов и приводит их в полное соответствие с требованиями международной конвенции "О дорожном движении", а так же переход на систему цифрового распознавания данных транспортных средств и водительских удостоверений, отмечает МВД.

При этом, переход на новые образцы бланков не несет за собой каких-либо дополнительных трудностей и финансовых нагрузок для граждан.

Бланки документов изготавливаются на современном оборудовании, соответствуют международному стандарту и обладают высококачественным уровнем защиты, что практически исключает возможность подделки.

Вместе с тем МВД отмечает, что начало использования новых бланков не означает необходимость замены ранее выданных.

"Граждане могут продолжать пользоваться своими документами наряду с новыми. Постепенная замена будет производиться по мере истечения сроков их действия (как в случае с бланками водительских удостоверений, выдаваемых на срок не более 10 лет), либо по мере необходимости (в случае замены бланков свидетельств о регистрации транспортных средств при их перерегистрации), либо по желанию владельцев", - сообщает МВД.

В ведомстве также проинформировали, что в ближайшее время начнется выдача и водительских удостоверений.

"Права изменились не только внешне, но и обновилось их содержание в соответствии с требованиями к национальному водительскому удостоверению, предусмотренными международной Конвенцией о дорожном движении", - подчеркнули в МВД.

На заседании Кабмина 26 мая приняли решение об отмене доверенности на управление автотранспортом физлицами в Абхазии.

Как уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik замминистра внутренних дел республики Беслан Чкадуа, это предложение ведомства было обусловлено тем, что Абхазия в наши дни остается одной из немногих стран, где для управления транспортом в отсутствии владельца требуется доверенность.

"Практически во всех странах действует принцип признания добросовестности управления транспортным средством в случае, если оно не объявлено в угон. В условиях нашей страны и с учетом небольшого размера ее территории и наличия всех условий для оперативного сообщения об угонах и реагирования правоохранительных органов, требование по наличию доверенности на управление транспортом является необоснованной, излишней бюрократической нагрузкой на автовладельцев", - сказал он.

Чкадуа также подчеркнул, наличие института доверенности на управление автомобилем никак не способствует борьбе с угоном, и в настоящее время подобное требование не существует в гражданском законодательстве ни в России, ни в Европе.

Арт-фестиваль в Сухуме

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" от компании Colors of Nation проходил в морском порту Сухума с 20 по 27 мая. С первого дня фестиваля приглашенный российский художник Макс Гошко-Даньков приступил к созданию росписи на стенах морского порта - мурала.

"Арт-объект выполнен в черно-белых цветах. Я постарался вложить в муралы частицу местной культуры и расписал популярные абхазские фразы. Ведь этот арт должен ассоциироваться не только с современным искусством, но и с абхазской культурой", - поделился художник.

Открытие фестиваля началось с дискуссии художников и зрителей о развитии современного искусства в Абхазии. В рамках разговора обсудили, как современное искусство представлено в Абхазии, кто может считать себя художником, почему не надо стесняться продавать свои работы. Участники дискуссии сошлись в едином мнении, что современное искусство в Абхазии существует и есть все предпосылки для его развития.

Дискуссии о свободе и абхазских традициях уделили отдельное внимание. Заданная тема привлекла немалое количество зрителей. Присутствующие активно принимали участие в разговоре.

По мнению собравшихся, в современном мире вопрос свободы человека является особенно актуальным.

Участники пришли к выводу, что свобода и вседозволенность - разные понятия. Стирание границ между ними не приведет к хорошим результатам. По их мнению, свобода самовыражения важна, но уровень ее проявления отличается в зависимости от национальной культуры.

Третья дискуссия была посвящена экологическим проблемам в современной Абхазии, важности говорить о них, способам решения этих проблем и эковоспитанию общества.

Зрители активно участвовали в обсуждении вопроса экологического просвещения. Многие пришли к выводу, что экопросвещение важно распространять с помощью социальных сетей. Была подчеркнута значимость экологического образования среди молодежи.

Влиять на экологическое просвещение можно и нужно через искусство. На мероприятии была показана подборка социальных фото и видеороликов. По мнению организаторов дискуссии, с помощью такой подборки возможно донести до общества значимость экологических проблем.

Представительницы современных жанров хореографии Мадлена Барциц и Мрана Воуба выступили в морском порту в рамках фестиваля. Артистки поделились, что номера не отрепетированы и исполненные ими танцы являются полной импровизацией. Они были вдохновлены созданными муралами.

Танцовщицы поделились, что им приятно осознавать, что в Абхазии развивается современное искусство. Благодаря таким арт-фестивалям современная живопись и танцы могут получить стимул к развитию в нашей стране.

Главной темой последнего дня стала проблема людей с ограниченными возможностями. Вечерняя программа началась с выступления детей из коррекционной школы со спектаклем "Арлекино". Далее развил тему проблемы людей с ограниченными возможностями руководитель Ассоциации "Инва-содействие" Алхас Тхагушев.

В рамках фестиваля состоялись дискуссии на тему развития современного искусства в Абхазии, свободы и абхазских традиций, экологии через призму искусства. Прошел показ фильма "Бернинг-мен". У нового арт-объекта с современной хореографией выступили абхазские артистки. Спонсорами арт-фестиваля "Завтра наступит уже сегодня" выступили компания "Аквафон", морской порт и администрация Сухума, информационную поддержку оказал Sputnik Абхазия.

Чем еще запомнилась уходящая неделя: